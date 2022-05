Christchurch Reisen

Das an der Ostküste der Südinsel Neuseelands gelegene Christchurch ist für seinen starken britischen Einfluss bekannt, der sich auch deutlich in der Architektur der Stadt zeigt. Durch das Zentrum schlängelt sich der Avon. Allerdings wurden 2010 und 2011 zahlreiche Gebäude durch ein Erdbeben zerstört. Gäste können nur zwei Stunden vom internationalen Flughafen entfernt fast allen Sportarten nachgehen! Egal, ob Sie in einem Wintersportort Ski fahren möchten, Golf spielen, Bungee-Jumping wagen, Raften oder Windsurfen – hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Eine ungebändigte Natur erleben Sie beim Whalewatching. Lassen Sie sich von unseren Neuseeland Spezialisten ein für Sie massgeschneidertes Reiseprogramm einschliesslich eines Halts in der fantastischen Stadt Christchurch zusammenstellen!