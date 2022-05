Dunedin Reisen

Die neuseeländische Stadt Dunedin befindet sich an der Spitze des Naturhafens Otago an der Südostküste der Südinsel. Die Stadt ist für ihr kulturelles Erbe von Schotten und Maori, eine viktorianische Architektur und ihre zahlreichen Studenten bekannt. Daneben gilt sie als das Zentrum des neuseeländischen Ökotourismus und bildet einen idealen Ausgangspunkt für die Wildlife-Beobachtung von Königsalbatrossen, Gelbaugenpinguinen und Robben. Das Angebot wird durch traumhafte Strände und vielseitige Unterhaltungsangebote ergänzt. Durch die vielen Studenten besitzt Dunedin ein umfangreiches Kulturangebot, das sogar einige bekannte Bands Neuseelands hervorbrachte. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen die passende Unterkunft und ermöglichen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in Dunedin.