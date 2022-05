Auckland Reisen

Auckland liegt im Norden der neuseeländischen Nordinsel und gilt mit seinen etwa eineinhalb Millionen Einwohnern als heimliche Hauptstadt Neuseelands. Die Stadt besitzt zwei grosse Häfen und bietet an der Queen Street mit dem Sky Tower einen fantastischen Ausblick auf den Viaduct Harbour. In der Stadt sollen etwa 250'000 Segelboote zugelassen sein, weshalb sie auch als „City of Sails“ bezeichnet wird. Die Vulkanhügel und Strände von Auckland und seiner Umgebung bilden eine grandiose Landschaft und nicht weit vom Stadtzentrum entfernt liegt der Mission Bay Beach mit seiner Strandpromenade. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihrer Neuseeland Reise, die natürlich Stopps in Auckland beinhaltet!