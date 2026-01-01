Zauber der Nordinsel ab Auckland
Zauber der Nordinsel ab Auckland
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Wellington
Highlights:
- Strände und Buchten zu entdecken
- Coromandel Halbinsel
- Maori-Kultur
- Huka Falls
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Auckland - Bay of Islands (230 km)
Übernahme Ihres Mietwagens in Auckland. Gemütliche Fahrt zur Bay of Islands.
2. Tag Bay of Islands
Heute unternehmen Sie einen Ausflug entlang des 90 Mile Beaches zum Cape Reinga.
3. Tag Bay of Islands - Coromandel (435 km)
Fahrt zur Coromandel Halbinsel, wo Sie einen gemütlichen Nachmittag verbringen.
4-5. Tag Coromandel - Rotorua (180 km)
Nach einem freien Vormittag in Rotorua entdecken Sie auf einer Führung die Welt der Maori gefolgt von einem Hangi Abendessen.
6-7. Tag Rotorua - Tongariro Nationalpark (205 km)
Durchs Landesinnere geht es vorbei an den tossenden Huka Falls und dem schönen Lake Taupo für 2 Nächte zu den Vulkanen.
8. Tag Tongariro Nationalpark - Napier (205 km)
Über kurvenreiche Strassen erreichen Sie das Weingebiet an der Hawke’s Bay.
9. Tag Napier - Wellington (325 km)
Durch fruchtbare Farmgebiete und Weinregionen erreichen Sie Wellington.
10. Tag Wellington
Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Verlängerung Ihres Aufenthaltes möglich.
Mietwagenrundreise 10 Tage ab Auckland bis Wellington oder v.v.
- Unterkunft in der gewählten Kategorie
- 9 Frühstücke
- Ausflug zum Cape Reinga
- Besuch von Te Puia mit Hangi Abend essen
- Ausführliche Reisedokumentation
- Neuseeland Strassenkarte
- Mietwagen Ihrer Wahl
- Mietwagenzuschläge gemäss Bedingungen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig.
- Die Kilometeranzahl kann je nach persönlicher Route variieren.
- Die Mietwagenrundreise ist auch in umgekehrter Richtung buchbar.
Preise
10 Tage / 9 Nächte Preis auf Anfrage