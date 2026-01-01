Zauber der Nordinsel ab Auckland

1 . Tag Auckland - Bay of Islands (230 km) Übernahme Ihres Mietwagens in Auckland. Gemütliche Fahrt zur Bay of Islands.

2 . Tag Bay of Islands Heute unternehmen Sie einen Ausflug entlang des 90 Mile Beaches zum Cape Reinga.

3 . Tag Bay of Islands - Coromandel (435 km) Fahrt zur Coromandel Halbinsel, wo Sie einen gemütlichen Nachmittag verbringen.

4-5 . Tag Coromandel - Rotorua (180 km) Nach einem freien Vormittag in Rotorua entdecken Sie auf einer Führung die Welt der Maori gefolgt von einem Hangi Abendessen.

6-7 . Tag Rotorua - Tongariro Nationalpark (205 km) Durchs Landesinnere geht es vorbei an den tossenden Huka Falls und dem schönen Lake Taupo für 2 Nächte zu den Vulkanen.

8 . Tag Tongariro Nationalpark - Napier (205 km) Über kurvenreiche Strassen erreichen Sie das Weingebiet an der Hawke’s Bay.

9 . Tag Napier - Wellington (325 km) Durch fruchtbare Farmgebiete und Weinregionen erreichen Sie Wellington.

10 . Tag Wellington Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Verlängerung Ihres Aufenthaltes möglich.