Premium: New Zealand Icons ab Auckland

1 . Tag Auckland Sie werden vom Flughafen zum Hotel in Auckland gefahren.

2-3 . Tag Auckland (Waiheke Island) Sie besuchen Waiheke Island mit kleinen Weinkellereien und schönen Sandstränden. Sie degustieren auf einer Olivenfarm und auf Weingütern. Auf einem Weingut geniessen Sie zudem ein Mittagessen.

4-5 . Tag Auckland - Bay of Islands (235 km) Zurück in Auckland werden Sie zur Mietwagenstation gefahren. Ihre erste Etappe führt Sie zur Inselreichen Bay of Islands. Per Kleinflugzeug fliegen Sie über den 90 Mile Beach ans Cape Reinga. Den Leuchtturm, die Tapotupotu Bucht und die Tepaki Sanddünen besuchen Sie mit einem Fahrzeug, bevor Sie zurückfliegen.

6 . Tag Bay of Islands - Warkworth (185 km) Stoppen Sie in Kawakawa bei den Hundertwassertoiletten. Glühwürmchen finden Sie in den Waiomio Glowworm Caves und die gigantischen Kauri Bäume im Parry Kauri Park.

7 . Tag Warkworth - Rotorua (295 km) Vorbei an Auckland erreichen Sie Rotorua, das Zentrum der Geothermalen Aktivität. In Te Puia geniessen Sie einen tiefen Einblick ins Leben der Maoris sowie ein Hangi, das traditionelle Essen aus dem Erdofen.

8-9 . Tag Rotorua - Tongariro N.P. (200 km) Stoppen Sie auf dem Weg zum ältesten Nationalpark von Neuseeland bei den mächtigen Huka Fällen und beim malerischen Lake Taupo. Freier Tag im Tongariro Nationalpark mit seinen 3 mächtigen Vulkanen. Am späteren Nachmittag geniessen Sie einen Spaziergang zu den Taranaki Falls wo Sie ein Glass neuseeländischen Weisswein geniessen.

10 . Tag Tongariro N.P. - Wellington (305 km) Wellington, die Hauptstadt Neuseelands, erwartet Sie mit vielen hübschen Restaurants, Cafés, und Museen.

11 . Tag Wellington - Nelson (140 km) Die Fährpassage zwischen der Nord- und der Südinsel führt durch die majestätischen Inseln des Marlborough Sounds.

12 . Tag Nelson (Abel-Tasman-Nationalpark) Während einem geführten Kajak-Ausflug lernen Sie heute die Schönheit des Abel-Tasman-Nationalparks kennen.

13-14 . Tag Nelson - Kaikoura (255 km) Durch Blenheim, der sonnenreichsten Stadt Neuseelands, wo zahlreiche Weinkellereien Degustationen anbieten, erreichen Sie Kaikoura direkt am Meer. Per Flugzeug fliegen Sie über die Bucht vor Kaikoura auf der Suche nach Walen, welche hier das ganze Jahr über zu sehen sind.

15 . Tag Kaikoura - Christchurch (oder Arthurs Pass) (180 km resp. 230 km) Entlang der Küste fahren Sie nach Christchurch. Sie können die charmante Stadt entdecken und wahlweise übernachten oder gleich weiter auf den Arthurs Pass fahren. Dann fahren Sie ins Inland zu den mächtigen neuseeländischen Alpen.

16 . Tag Christchurch - Arthurs Pass (150 km, resp. 0 km) Wenn Sie in Christchurch übernachtet haben, fahren sie heute zum Arthurs Pass. Wenn Sie am Vortag schon zum Arthurs Pass gefahren sind, geniessen Sie einen freien Tag in den Wäldern der Südalpen. Hier leben verschiedene endemische Tiere worunter auch der Kea, ein Bergpapagei.

17 . Tag Arthurs Pass - Twizel (360 km) Die etwas länger Etappe führt Sie vorbei an der «Church of the Good Shepherd» am türkisblauen See und vor dem atemberaubenden Alpenpanorama.

18 . Tag Twizel (Mount Cook) Nutzen Sie den freien Tag für eine Wanderung im Mount Cook Nationalpark.

19-20 . Tag Twizel - Dunedin (265 km) Stoppen Sie unterwegs bei den riesengrossen Steinkugeln am Moeraki Boulders Beach, bevor es in die schottischste Stadt ausserhalb von Schottland, nach Dunedin geht. Der Morgen steht zu Ihrer freien Verfügung. Am Nachmittag besuchen Sie die Otago Halbinsel mit Zwergpinguinen, Gelbaugenpinguinen, Seehunden, Seelöwen und Albatrossen.

21-22 . Tag Dunedin - Catlins (180 km) In den Catlins empfehlen wir einen Stopp beim Nugget Point Leuchtturm. Tag zur freien Verfügung, um die Catlins Region auf eigene Faust zu erkunden.

23-24 . Tag Catlins - Invercargill - Stewart Island (90 km) Invercargill, eine weitere sehr schottische Stadt, ist der Ausgangspunkt für Ihren Panoramaflug nach Steward Island. Am Abend gehen Sie auf die Suchen nach dem nachtaktiven Kiwi Vogel. Geniessen Sie einen freien Tag in diesem Paradies.

25 . Tag Stewart Island - Invercargill - Te Anau (160 km) Zurück auf der Südinsel fahren Sie zum grössten Nationalpark von Neuseeland, dem Fiordland-Nationalpark.

26 . Tag Te Anau (Doubtful Sound) Heute unternehmen Sie eine Schifffahrt auf dem berühmten Doubtful Sound. Die Fjordlandschaft und die Tierwelt werden auch Sie begeistern.

27-28 . Tag Te Anau - Glenorchy (220 km) Entlang des malerischen Lake Wakatipu, welcher umgeben ist von einem überwältigenden Bergmassiv, erreichen Sie Ihre Unterkunft am Ende des Sees in Glenorchy. Mit einem Guide erkunden Sie heute einen Teil des über 30 Kilometer langen Routeburn Tracks.

29 . Tag Glenorchy - Queenstown (55 km) Zurück entlang des Lake Wakatipu erreichen Sie den Flughafen von Queenstown, wo Ihre Mietwagenrundreise endet.