Faszination Südinsel ab Christchurch

1 . Tag Christchurch Übernahme des Mietwagens am Flughafen in Christchurch. Der restliche Tag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung.

2 . Tag Christchurch - Greymouth (245 km) Diese kurzweilige Etappe führt durch die südlichen Alpen zum Arthur’s Pass und an die Westküste nach Greymouth. Wir empfehlen Ihnen einen Abstecher zu den «Pancake Rocks», einer Gesteinsformation, die an aufgestapelte Pfannkuchen erinnert.

3 . Tag Greymouth - Franz Josef Gletscher (175 km) Sie fahren via Hokitika in die Gletscherregion. Hier warten hoch aufragende Berge, eindrucksvolle Gletscher, stille Seen, reissende Flüsse und üppige Regenwälder auf Sie.

4 . Tag Franz Josef Gletscher - Queenstown (355 km) Über den traumhaften Haast Pass und Wanaka erreichen Sie die Stadt Queenstown.

5 . Tag Queenstown Ein geführter Ausflug bringt Sie heute zum Milford Sound, wo Sie eine spektakuläre Bootsfahrt unternehmen.

6 . Tag Queenstown - Dunedin (280 km) Durch die Central Otago Region erreichen Sie Dunedin an der Ostküste. Verpassen Sie nicht das imposante Bahnhofsgebäude der Stadt.

7 . Tag Dunedin (Otago Peninsula) Dunedin ist bekannt für die Tierwelt, welche vor allem auf der Otago Peninsula zu finden ist. Auf einem Ausflug besuchen Sie die weltweit grösste Albatros Festlandkolonie.

8 . Tag Dunedin - Mount Cook (320 km) Nördlich von Dunedin befinden sich riesige Steinkugeln am Moeraki Boulders Beach. Sie reisen weiter zum Aoraki/Mount Cook, welcher sich oftmals hinter einer Wolke versteckt.

9 . Tag Mount Cook Am Vormittag geniessen Sie eine Bootsfahrt auf der Gletscher Lagune. Für den Nachmittag stehen zahlreiche Wanderwege zur Auswahl.

10 . Tag Mount Cook - Christchurch (335km) Rückfahrt nach Christchurch und erneute Übernachtung in der grössten Stadt der Südinsel.

11 . Tag Christchurch Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Verlängerung Ihres Aufenthaltes möglich.