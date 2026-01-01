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Faszination Südinsel ab Christchurch

Mietwagenrundreisen in Neuseeland sind für unabhängige Reisende bestens geeignet. Wir haben eine abwegslungsreiche Route für Sie zusammengestellt, welche die interessantesten Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten Neuseelands Südinsel einschliessen.

Reisedaten
Täglich
Faszination Südinsel ab Christchurch
Preis auf Anfrage
ab/bis Christchurch
Highlights:
- Arthur&rsquo;s Pass
- Eindrückliche Landschaften
- Spektakuläre Bootsfahrt auf dem Milford Sound
- Moeraki Boulders Beach
Icon calendar 11 Tage / 10 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Christchurch

Übernahme des Mietwagens am Flughafen in Christchurch. Der restliche Tag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung.

2. Tag Christchurch - Greymouth (245 km)

Diese kurzweilige Etappe führt durch die südlichen Alpen zum Arthur’s Pass und an die Westküste nach Greymouth. Wir empfehlen Ihnen einen Abstecher zu den «Pancake Rocks», einer Gesteinsformation, die an aufgestapelte Pfannkuchen erinnert.

3. Tag Greymouth - Franz Josef Gletscher (175 km)

Sie fahren via Hokitika in die Gletscherregion. Hier warten hoch aufragende Berge, eindrucksvolle Gletscher, stille Seen, reissende Flüsse und üppige Regenwälder auf Sie.

4. Tag Franz Josef Gletscher - Queenstown (355 km)

Über den traumhaften Haast Pass und Wanaka erreichen Sie die Stadt Queenstown.

5. Tag Queenstown

Ein geführter Ausflug bringt Sie heute zum Milford Sound, wo Sie eine spektakuläre Bootsfahrt unternehmen.

6. Tag Queenstown - Dunedin (280 km)

Durch die Central Otago Region erreichen Sie Dunedin an der Ostküste. Verpassen Sie nicht das imposante Bahnhofsgebäude der Stadt.

7. Tag Dunedin (Otago Peninsula)

Dunedin ist bekannt für die Tierwelt, welche vor allem auf der Otago Peninsula zu finden ist. Auf einem Ausflug besuchen Sie die weltweit grösste Albatros Festlandkolonie.

8. Tag Dunedin - Mount Cook (320 km)

Nördlich von Dunedin befinden sich riesige Steinkugeln am Moeraki Boulders Beach. Sie reisen weiter zum Aoraki/Mount Cook, welcher sich oftmals hinter einer Wolke versteckt.

9. Tag Mount Cook

Am Vormittag geniessen Sie eine Bootsfahrt auf der Gletscher Lagune. Für den Nachmittag stehen zahlreiche Wanderwege zur Auswahl.

10. Tag Mount Cook - Christchurch (335km)

Rückfahrt nach Christchurch und erneute Übernachtung in der grössten Stadt der Südinsel.

11. Tag Christchurch

Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Verlängerung Ihres Aufenthaltes möglich.

Mietwagenrundreise 11 Tage ab/bis Christchurch
Im Preis inbegriffen
  • Unterkunft in der gewählten Kategorie
  • Standard: 9 Frühstücke
  • Deluxe: 10 Frühstücke, 1 Abend essen
  • Schifffahrt auf dem Milford Sound
  • Ausflug auf die Otago Peninsula
  • Bootsausflug auf der Gletscher Lagune
  • Ausführliche Reisedokumentation
  • Neuseeland Strassenkarte
Nicht im Preis inbegriffen
  • Mietwagen Ihrer Wahl
  • Mietwagenzuschläge gemäss Bedingungen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
Hinweise
  • Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Unterkünfte abhängig
  • Die Kilometeranzahl kann je nach persönlicher Route variieren

Preise
11 Tage / 10 Nächte Preis auf Anfrage

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