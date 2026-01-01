New Zealand in Style ab Christchurch

1 . Tag Ankunft Christchurch Ankunft nach Anreise mit Singapore Airlines ab Zürich.



Sie übernehmen Ihren Mietwagen und fahren zu Ihrer Unterkunft in Christchurch.

2 . Tag Christchurch – Lake Tekapo (230 km) Die heutige Etappe führt Sie durch die ländliche Gegend der Canterbury Plains nach Fairlie. Bei einer Übernachtung auf einer lokalen Farm erhalten Sie einen Einblick in das Leben einer neuseeländischen Farmer-Familie.

3 . Tag Lake Tekapo – Queenstown (260 km) Fahrt entlang der türkisblauen Seen Lake Tekapo und Lake Pukaki nach Queenstown.

4 . Tag Queenstown (Milford Sound) Sie werden in Richtung Fiordland Nationalpark, eine der schönsten Regionen der Südinsel, gefahren. Sie unternehmen eine Kreuzfahrt mit der Milford Mariner und übernachten (ausser 24.05. bis 13.09.) auf dem Schiff.

5 . Tag Queenstown Sie werden heute vom Milford Sound zurück nach Queenstown gefahren, wo Sie erneut übernachten.

6 . Tag Queenstown – Franz Josef (355 km) Heute fahren Sie am Lake Wanaka vorbei, über den Haast Pass an die Westküste und in die Region der Gletscher, welche bis wenige Kilometer an die Küste reichen. Auch Sie werden begeistert sein von der stetig wechselnden Landschaft.

7 . Tag Franz Josef – Hokitika (135 km) Sie verlassen die Gletscherregion und fahren nordwärts zur Jadestadt nach Hokitika. Unweit der Ortschaft befinden sich ein Treetop Walk und die schöne Hokitika Gorge.

8 . Tag Hokitika – Westport (140 km) Die wunderschöne Küstenstrasse führt Sie vorbei an den Pancake Rocks, einer faszinierenden Gesteinsformation am Meer. Am Cape Foulwind, unweit von Westport sonnen sich die Seehunde.

9 . Tag Westport – Kaiteriteri (240 km) Auf den Weg zur Nordküste der Südinsel lohnt es sich, einen Abstecher nach Saint Arnaud zu machen. Hier können Sie am See Ihre Mittagspause einlegen.

10 . Tag Kaiteriteri (Abel Tasman Nationalpark) Heute verbringen Sie während einer Kayak Tour den Tag im nahegelegenen Naturparadies, dem Abel Tasman Nationalpark.

11 . Tag Kaiteriteri – Blenheim (180 km) Diese Etappe führt Sie nach Blenheim, einem bekannten Weinanbaugebiet im Nordosten der Südinsel.

12 . Tag Blenheim – Wellington (30 km) Sie fahren nach Picton und gehen an Bord der Interislander Fähre für die Überfahrt nach Wellington, der Hauptstadt Neuseelands.

13 . Tag Wellington – Napier (325 km) Sie folgen der Weinstrasse in Richtung Norden. Wir empfehlen Ihnen einen Stopp im Wein-Anbaugebiet rund um Martinborough einzulegen.

14 . Tag Napier Heute geniessen Sie einen geführten Ausflug zur grössten Tölpel Kolonie der Welt, am Cape Kidnapper.

15 . Tag Napier – Taupo (145 km) Über eine kurvenreiche Strecke gelangen Sie heute zum Kratersee, dem Lake Taupo, im gleichnamigen Städtchen.

16 . Tag Taupo Am Vormittag entdecken Sie während einer Bootstour die Felsschnitzereien der Maories. Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung.

17 . Tag Taupo – Coromandel Peninsula (260 km) Die Fahrt geht weiter vorbei an der Schwefelhauptstadt Rotorua, bekannt für Ihre geothermalen Aktivitäten und entlang der Bay of Plenty zur Coromandel Halbinsel.

18 . Tag Coromandel Peninsula Besuchen Sie heute den Hot Water Beach, wo Sie Ihren eigenen Whirlpool buddeln können und die Cathedral Cove welche aus dem Film «Narnia» bekannt ist.

19 . Tag Coromandel Peninsula – Auckland (210 km) Über kleine Vorstädte erreichen Sie Auckland, die grösste Stadt Neuseelands, auch bekannt als City of Sails.

20 . Tag Auckland Abgabe des Mietwagens und Ende der Mietwagenrundreise.



Rückflug mit Singapore Airlines nach Zürich.