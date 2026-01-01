Golfen auf Neuseelands schönsten Plätzen ab Auckland

1 . Tag Auckland Individueller Transfer zur Unterkunft. Nutzen Sie den Tag, um Auckland und seine Sehenswürdigkeiten zu erkunden.

2 . Tag Auckland - Bay of Islands (290 km) Stoppen Sie auf dem Weg in die Bay of Islands beim Parry Kauri Park, um die mächtigen Kauri Bäume zu sehen.

3 . Tag Bay of Islands Sie verbringen den Tag auf dem wunderschönen «Kauri Cliffs» Golfplatz, von wo Sie einen atemberaubenden Ausblick geniessen. Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung und wir empfehlen einen Ausflug zu den historisch Waitangi Treaty Grounds.

4 . Tag Bay of Islands - Tomarata/Arai Links (160 km) Nach einer Schifffahrt in der schönen Bucht vor Paihia, wo Delfine zu Hause sind, verlassen Sie die Bay of Islands in Richtung Süden.

5 . Tag Tomarata/Arai Links Heute spielen Sie auf den durch Wind und Zeit geformten Dünen des South Course vom «Arai Links» Golfplatz. Mit sechzehn Löchern mit Blick auf den Ozean und acht Löchern, welche direkt an den Ozean grenzen, ist der Platz visuell beeindruckend.

6 . Tag Tomarata/Arai Links - Whangamata (270 km) Vorbei an der City of Sails, geht es auf die Coromandel Halbinsel. Besuchen Sie den «Hot Water Beach», wo Sie Ihren eigenen Heisswasser-Pool ausbuddeln können oder die bekannte Gesteinsformation «Cathedral Cove».

7 . Tag Whangamata - Rotorua (150 km) In Rotorua, mit seinen geothermalen Aktivitäten und einer reichen Kultur der Maori, geniessen Sie am Abend eine Einführung in die Maori-Kultur, gefolgt von einem köstlichen «Hangi»-Abendessen mit Tanzshow.

8 . Tag Rotorua - Taupo (80 km) Die heutige kurze Etappe bringt Sie zum Lake Taupo. Nach der Ankunft spielen Sie eine Runde auf dem schönen 72 Par «Wairakei International» Golfplatz.

9 . Tag Taupo Den heutigen Tag verbringen Sie auf dem anspruchsvollen 72 Par «Kinloch Club» Golfplatz, einem der besten Golfplätze des Landes.

10 . Tag Taupo - Napier (150 km) Am Nachmittage spazieren Sie durch die Art Deco Gebäude der Stadt, besuchen kreative Künstler und treffen auf Landwirte und Weinbauern, um deren Produkte zu probieren.

11 . Tag Napier Sie spielen heute auf dem «Cape Kidnappers» Par 72 Golfplatz. Die Lage des Golfplatzes mit der schroffen Küstenlinie ist spektakulär.

12 . Tag Napier - Wellington (330 km) Von Napier geht es in die Hauptstadt Neuseelands. Empfehlenswert ist der Ausflug mit der Zahnradbahn zum Botanischen Garten.

13 . Tag Wellington Heute geniessen Sie eine Runde auf dem anspruchsvollen «Paraparaumu» Golfplatz nahe Wellington.

14 . Tag Wellington - Kaikoura (160 km) Die Fährüberfahrt von Wellington nach Picton führt Sie durch die interessante Natur des Marlborough Sounds. Entlang der wunderschönen Ostküste erreichen Sie Kaikoura, bekannt für die vielen Wale, die vor der Küste heimisch sind.

15 . Tag Kaikoura – Darfield (260 km) Von Kaikoura fahren Sie vorbei an Christchurch ins Landesinnere. Stoppen Sie in Christchurch, um die unterschiedlichen Stadtteile und Sehenswürdigkeiten zu Fuss zu entdecken.

16 . Tag Darfield Heute spielen Sie auf dem schönsten Hochland Golfplatz von Neuseeland. An den Ausläufern der Südalpen liegt der «Terrace Downs» Golfplatz.

17 . Tag Darfield - Tekapo (190 km) Die heutige Etappe führt Sie mit Blick in die Alpen, bis nach Tekapo. In Tekapo empfehlen wir Ihnen den Besuch der malerischen «Church of the Good Shepherd».

18 . Tag Tekapo - Dunedin (310 km) An der Ostküste empfehlen wir den Besuch der Moeraki Boulders, eine Gesteinsformation am Strand. In Dunedin lohnt sich einen Spaziergang durch die Stadt, um das wunderschöne Bahnhofgebäude zu sehen.

19 . Tag Dunedin Den heutigen Tag verbringen Sie auf dem «Chisholm Links» Golfplatz, welcher an der Küste zur Otago Halbinsel liegt. Am späteren Nachmittag besuchen Sie den «Penguin Place», wo Sie die hier lebenden Gelbaugen und Zwergpinguine bei der Rückkehr zu ihren Nestern beobachten können.

20 . Tag Dunedin - Queenstown (280 km) Durch das Weingebiet Gibbston Valley und vorbei an der Kawarau Gorge, dem Geburtsort des Bungy Jumpings, erreichen Sie Queenstown am Lake Wakatipu.

21 . Tag Queenstown Sie spielen heute unterhalb der 2300 Meter hohen Remarkable Bergkette auf dem spektakulären 18 Loch Par 72 «Jack’s Point» Meisterschaftsplatz am Lake Wakatipu.

22 . Tag Queenstown (Milford Sound) Ein Tagesausflug führt Sie durchs Eglinton Valley mit den Mirror Lakes und durch den steilen Homer Tunner zum zerklüfteten Milford Sound. Per Schiff fahren Sie durch die eindrückliche Fjordlandschaft mit tosenden Wasserfällen bevor Sie nach Milford zurückkehren und per Bus nach Queenstown fahren.

23 . Tag Queenstown (Arrowtown) Als weiteres Highlight steht heute das Bespielen des «The Hill’s» Golfplatz, welcher von Darby Partners entworfen wurde, auf dem Programm. Er erstreckt sich über 500 Hektar Land in einem Gletschertal und ist mit Skulpturen eines neuseeländischen Künstlers versehen.

24 . Tag Queenstown Tag zur freien Verfügung, um eine weitere Runde Golf zu spielen oder einen Ausflug zu unternehmen.

25 . Tag Queenstown Ihre Rundreise endet mit der Fahrt zum Flughafen Queenstown wo Sie Ihren Mietwagen retournieren und Ihre Heim- oder Weiterreise antreten.