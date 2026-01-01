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Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Zürich

Erleben Sie das Naturparadies Neuseeland auf einer unvergesslichen 25-tägigen Mietwagenrundreise ab/bis Zürich. Diese Reise führt Sie durch atemberaubende Landschaften, vorbei an schneebedeckten Bergen, glitzernden Seen, majestätischen Fjorden und endlosen Küstenabschnitten. Mit einem kompakten SUV und vorab reservierten Unterkünften reisen Sie flexibel und entspannt, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Reisedaten
Täglich
Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Zürich
ab CHF 4995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Individuelles Reisen im Mietwagen
- Vorreservierte Unterkünfte
- Inkludierte Ausflüge
- Mietwagen mit All Inclusive Versicherung
Icon calendar 25 Tage / 24 Nächte

Reiseprogramm

1-3. Tag Flug Zürich – Singapur – Christchurch

Sie fliegen mit Singapore Arlines von Zürich via Singapur nach Christchurch.

4. Tag Christchurch – Mount Cook

Übernahme des Mietwagens und Fahrt entlang der landschaftlich reizvollen Seen Tekapo und Pukaki zum höchsten Berg der Southern Alps.

5. Tag Aoraki/Mt. Cook

Machen Sie eine Wanderung am Fusse des Wolkenstechers, wie die Maori den majestätischen Berg nennen.

6. Tag Mt. Cook – Dunedin

Auf dem Weg ins schottisch anmutende Dunedin entdecken Sie die Moeraki Boulders, eine ungewöhnliche Gesteinsformation am Strand.

7. Tag Otago Halbinsel

Ausflug in das Naturparadies, wo Albatrosse, Seehunde und Pinguine beheimatet sind. Entdecken Sie menschenleere Strände und steile Klippen am Pazifik.

8. Tag Dunedin – Te Anau

Geniessen Sie die Fahrt ins Fiordland, mit seinen vielen Gewässern und Bergen.

9. Tag Milford Sound

Interessante Fahrt zum berühmten Milford Sound. Sie entdecken den Fjord während einer Bootstour.

10. Tag Te Anau – Wanaka

Durch abwechslungsreiche Berglandschaft fahren Sie via das quirlige Queenstown nach Wanaka.

11. Tag Wanaka – Fox Gletscher

Verweilen Sie noch am prächtigen See bevor Sie zur Westküste fahren. Hier treffen die Gletscher auf den Regenwald und bis fast ganz ans Meer.

12. Tag Fox Gletscher

Wir empfehlen Ihnen den spektakulären Gletscher auf einer Wanderung oder per Helikopter (nicht inbegriffen) zu entdecken.

13. Tag Fox Gletscher – Punakaiki

Während der Fahrt entlang der zerklüfteten Westküste können Sie in Hokitika auf den Spuren der Goldgräber ihr Glück versuchen. Ziel ist Punakaiki, bekannt für die Gesteinsformation Pancakes Rocks.

14. Tag Punakaiki – Abel Tasman

Wunderschöne Fahrt durch die Buller Gorge zum Abel Tasman NP.

15. Tag Abel Tasman

Entdecken Sie die natürliche Schönheit dieser Gegend. Es gibt viele Möglichkeiten, den Nationalpark zu entdecken.

16. Tag Abel Tasman – Wellington

Fahrt nach Picton und weiter mit der Fähre durch die Insellandschaft nach Wellington.

17. Tag Wellington – New Plymouth

Fahrt durch Naturgebiete und entlang dem majestätischen Vulkanberg Mt. Egmont/Taranaki.

18. Tag New Plymouth – Rotorua

Auf der heutigen Etappe lohnt sich ein Aufenthalt beim wunderschönen Lake Taupo.

19. Tag Rotorua

Entdecken Sie die geothermalen Aktivtäten, spektakulären Geysire, kochenden Schlammlöcher und Kraterseen dieser Gegend. Rotorua ist auch reich an der einheimischen Maori Kultur.

20. Tag Rotorua – Coromandel

Fahrt auf die landschaftlich reizvolle Halbinsel. Verpassen Sie den Hot Water Beach nicht, wo Sie sich den eigenen Whirlpool buddeln können.

21. Tag Coromandel – Bay of Islands

Das Tagesziel ist die interessante Bay of Islands im subtropischen Norden.

22. Tag Bay of Islands

Wir empfehlen eine Bootsfahrt und den Besuch des Waitangi Treaty Grounds.

23. Tag Bay of Islands – Auckland

Gemütliche Fahrt nach Auckland, auch bekannt als City of Sails.

24-25. Tag Auckland – Singapur – Zürich

Flug mit Singapore Airlines via Singapur nach Zürich.

Mietwagenrundreise 25 Tage ab/bis Zürich
Im Preis inbegriffen
  • Flug mit Singapore Airlines in Economy Klasse
  • Unterkunft in guten Mittelklasse Hotels
  • Mietwagen Kat. Compact SUV mit All Inclusive Versicherung
  • Ausflug auf die Otago Halbinsel
  • Bootsausflug in den Milford Sound
  • Fähre von Picton nach Wellington
  • Ausführliche Reisedokumentation
  • Neuseeland Strassenkarte
Im Preis nicht inbegriffen
  • Mahlzeiten
  • Benzin
  • Persönliche Ausgaben
  • Internationaler Führerschein (zwingend nötig; für CHF 15.00 direkt beim kantonalen Strassenverkehrsamt sofort erhältlich)
Wichtig
  • Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Flüge, Autos und Unterkünfte abhängig
  • Die Kilometeranzahl kann je nach persönlicher Route variieren
  • Die Mietwagenrundreise ist auch in umgekehrter Richtung buchbar

Preise
25 Tage / 24 Nächte ab CHF 4995.– / pro Person

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