Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Zürich

1-3 . Tag Flug Zürich – Singapur – Christchurch Sie fliegen mit Singapore Arlines von Zürich via Singapur nach Christchurch.

4 . Tag Christchurch – Mount Cook Übernahme des Mietwagens und Fahrt entlang der landschaftlich reizvollen Seen Tekapo und Pukaki zum höchsten Berg der Southern Alps.

5 . Tag Aoraki/Mt. Cook Machen Sie eine Wanderung am Fusse des Wolkenstechers, wie die Maori den majestätischen Berg nennen.

6 . Tag Mt. Cook – Dunedin Auf dem Weg ins schottisch anmutende Dunedin entdecken Sie die Moeraki Boulders, eine ungewöhnliche Gesteinsformation am Strand.

7 . Tag Otago Halbinsel Ausflug in das Naturparadies, wo Albatrosse, Seehunde und Pinguine beheimatet sind. Entdecken Sie menschenleere Strände und steile Klippen am Pazifik.

8 . Tag Dunedin – Te Anau Geniessen Sie die Fahrt ins Fiordland, mit seinen vielen Gewässern und Bergen.

9 . Tag Milford Sound Interessante Fahrt zum berühmten Milford Sound. Sie entdecken den Fjord während einer Bootstour.

10 . Tag Te Anau – Wanaka Durch abwechslungsreiche Berglandschaft fahren Sie via das quirlige Queenstown nach Wanaka.

11 . Tag Wanaka – Fox Gletscher Verweilen Sie noch am prächtigen See bevor Sie zur Westküste fahren. Hier treffen die Gletscher auf den Regenwald und bis fast ganz ans Meer.

12 . Tag Fox Gletscher Wir empfehlen Ihnen den spektakulären Gletscher auf einer Wanderung oder per Helikopter (nicht inbegriffen) zu entdecken.

13 . Tag Fox Gletscher – Punakaiki Während der Fahrt entlang der zerklüfteten Westküste können Sie in Hokitika auf den Spuren der Goldgräber ihr Glück versuchen. Ziel ist Punakaiki, bekannt für die Gesteinsformation Pancakes Rocks.

14 . Tag Punakaiki – Abel Tasman Wunderschöne Fahrt durch die Buller Gorge zum Abel Tasman NP.

15 . Tag Abel Tasman Entdecken Sie die natürliche Schönheit dieser Gegend. Es gibt viele Möglichkeiten, den Nationalpark zu entdecken.

16 . Tag Abel Tasman – Wellington Fahrt nach Picton und weiter mit der Fähre durch die Insellandschaft nach Wellington.

17 . Tag Wellington – New Plymouth Fahrt durch Naturgebiete und entlang dem majestätischen Vulkanberg Mt. Egmont/Taranaki.

18 . Tag New Plymouth – Rotorua Auf der heutigen Etappe lohnt sich ein Aufenthalt beim wunderschönen Lake Taupo.

19 . Tag Rotorua Entdecken Sie die geothermalen Aktivtäten, spektakulären Geysire, kochenden Schlammlöcher und Kraterseen dieser Gegend. Rotorua ist auch reich an der einheimischen Maori Kultur.

20 . Tag Rotorua – Coromandel Fahrt auf die landschaftlich reizvolle Halbinsel. Verpassen Sie den Hot Water Beach nicht, wo Sie sich den eigenen Whirlpool buddeln können.

21 . Tag Coromandel – Bay of Islands Das Tagesziel ist die interessante Bay of Islands im subtropischen Norden.

22 . Tag Bay of Islands Wir empfehlen eine Bootsfahrt und den Besuch des Waitangi Treaty Grounds.

23 . Tag Bay of Islands – Auckland Gemütliche Fahrt nach Auckland, auch bekannt als City of Sails.

24-25 . Tag Auckland – Singapur – Zürich Flug mit Singapore Airlines via Singapur nach Zürich.