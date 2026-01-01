Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Zürich
Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Zürich
ab CHF 4995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Individuelles Reisen im Mietwagen
- Vorreservierte Unterkünfte
- Inkludierte Ausflüge
- Mietwagen mit All Inclusive Versicherung
25 Tage / 24 Nächte
Reiseprogramm
1-3. Tag Flug Zürich – Singapur – Christchurch
Sie fliegen mit Singapore Arlines von Zürich via Singapur nach Christchurch.
4. Tag Christchurch – Mount Cook
Übernahme des Mietwagens und Fahrt entlang der landschaftlich reizvollen Seen Tekapo und Pukaki zum höchsten Berg der Southern Alps.
5. Tag Aoraki/Mt. Cook
Machen Sie eine Wanderung am Fusse des Wolkenstechers, wie die Maori den majestätischen Berg nennen.
6. Tag Mt. Cook – Dunedin
Auf dem Weg ins schottisch anmutende Dunedin entdecken Sie die Moeraki Boulders, eine ungewöhnliche Gesteinsformation am Strand.
7. Tag Otago Halbinsel
Ausflug in das Naturparadies, wo Albatrosse, Seehunde und Pinguine beheimatet sind. Entdecken Sie menschenleere Strände und steile Klippen am Pazifik.
8. Tag Dunedin – Te Anau
Geniessen Sie die Fahrt ins Fiordland, mit seinen vielen Gewässern und Bergen.
9. Tag Milford Sound
Interessante Fahrt zum berühmten Milford Sound. Sie entdecken den Fjord während einer Bootstour.
10. Tag Te Anau – Wanaka
Durch abwechslungsreiche Berglandschaft fahren Sie via das quirlige Queenstown nach Wanaka.
11. Tag Wanaka – Fox Gletscher
Verweilen Sie noch am prächtigen See bevor Sie zur Westküste fahren. Hier treffen die Gletscher auf den Regenwald und bis fast ganz ans Meer.
12. Tag Fox Gletscher
Wir empfehlen Ihnen den spektakulären Gletscher auf einer Wanderung oder per Helikopter (nicht inbegriffen) zu entdecken.
13. Tag Fox Gletscher – Punakaiki
Während der Fahrt entlang der zerklüfteten Westküste können Sie in Hokitika auf den Spuren der Goldgräber ihr Glück versuchen. Ziel ist Punakaiki, bekannt für die Gesteinsformation Pancakes Rocks.
14. Tag Punakaiki – Abel Tasman
Wunderschöne Fahrt durch die Buller Gorge zum Abel Tasman NP.
15. Tag Abel Tasman
Entdecken Sie die natürliche Schönheit dieser Gegend. Es gibt viele Möglichkeiten, den Nationalpark zu entdecken.
16. Tag Abel Tasman – Wellington
Fahrt nach Picton und weiter mit der Fähre durch die Insellandschaft nach Wellington.
17. Tag Wellington – New Plymouth
Fahrt durch Naturgebiete und entlang dem majestätischen Vulkanberg Mt. Egmont/Taranaki.
18. Tag New Plymouth – Rotorua
Auf der heutigen Etappe lohnt sich ein Aufenthalt beim wunderschönen Lake Taupo.
19. Tag Rotorua
Entdecken Sie die geothermalen Aktivtäten, spektakulären Geysire, kochenden Schlammlöcher und Kraterseen dieser Gegend. Rotorua ist auch reich an der einheimischen Maori Kultur.
20. Tag Rotorua – Coromandel
Fahrt auf die landschaftlich reizvolle Halbinsel. Verpassen Sie den Hot Water Beach nicht, wo Sie sich den eigenen Whirlpool buddeln können.
21. Tag Coromandel – Bay of Islands
Das Tagesziel ist die interessante Bay of Islands im subtropischen Norden.
22. Tag Bay of Islands
Wir empfehlen eine Bootsfahrt und den Besuch des Waitangi Treaty Grounds.
23. Tag Bay of Islands – Auckland
Gemütliche Fahrt nach Auckland, auch bekannt als City of Sails.
24-25. Tag Auckland – Singapur – Zürich
Flug mit Singapore Airlines via Singapur nach Zürich.
Mietwagenrundreise 25 Tage ab/bis Zürich
- Flug mit Singapore Airlines in Economy Klasse
- Unterkunft in guten Mittelklasse Hotels
- Mietwagen Kat. Compact SUV mit All Inclusive Versicherung
- Ausflug auf die Otago Halbinsel
- Bootsausflug in den Milford Sound
- Fähre von Picton nach Wellington
- Ausführliche Reisedokumentation
- Neuseeland Strassenkarte
- Mahlzeiten
- Benzin
- Persönliche Ausgaben
- Internationaler Führerschein (zwingend nötig; für CHF 15.00 direkt beim kantonalen Strassenverkehrsamt sofort erhältlich)
- Reiseroute und Preise sind von der Verfügbarkeit der Flüge, Autos und Unterkünfte abhängig
- Die Kilometeranzahl kann je nach persönlicher Route variieren
- Die Mietwagenrundreise ist auch in umgekehrter Richtung buchbar
Preise
25 Tage / 24 Nächte ab CHF 4995.– / pro Person