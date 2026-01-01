Millennium Queenstown
Queenstown
Beschreibung
Lage
Unweit der Shoppingmeile und des Stadtzentrums liegt das gute Mittelklassehotel.
Angebot
Für die kulinarischen Bedürfnisse wird im hoteleigenen Restaurant «The Observatory» und in der Bar gesorgt. Um den Aufenthalt in Queenstown so entspannt wie möglich zu gestalten, geniessen die Hotelgäste kostenlosen Zugang zur Sauna, zum Wellnessbereich sowie zu einem gut ausgestatteten Fitnessraum.
Zimmer
Alle 220 Zimmer wurden kürzlich renoviert und sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einer Klimaanlage, einer Minibar, eine Tee-/Kaffeestation und einem Haartrockner ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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