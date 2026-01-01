Beschreibung

Lage Am Ende einer 40-minütigen Fahrt von Queenstown entlang des Lake Wakatipu nach Glenorchy gelangen Sie zum EcoScapes.

Angebot Im EcoScapes sorgt ein Restaurant für das leibliche Wohl der Gäste. Das Frühstück kann in der Lodge oder in den eigenen vier Wänden eingenommen werden. Rund um Glenorchy werden einige Aktivitäten wie Kajaken, Fahrradtouren, Farm-Touren, Reiten oder Jetbootfahrten angeboten.