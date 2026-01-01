EcoScapes
Glenorchy
Beschreibung
Lage
Am Ende einer 40-minütigen Fahrt von Queenstown entlang des Lake Wakatipu nach Glenorchy gelangen Sie zum EcoScapes.
Angebot
Im EcoScapes sorgt ein Restaurant für das leibliche Wohl der Gäste. Das Frühstück kann in der Lodge oder in den eigenen vier Wänden eingenommen werden. Rund um Glenorchy werden einige Aktivitäten wie Kajaken, Fahrradtouren, Farm-Touren, Reiten oder Jetbootfahrten angeboten.
Zimmer
Beim EcoScapes gibt es zwei Cabins, diese liegen direkt am Seeufer und bieten einen spektakulären Blick auf den Lake Wakatipu. In den Cabins sind eine Tee-/Kaffeestation, ein Badezimmer, eine Veranda, ein Beamer und ein Tablet vorhanden.
Preis auf Anfrage
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