Das QT Queenstown liegt erhöht an der Esplanade und bietet einen tollen Blick über die Remarkable Gebirgskette und den Lake Wakatipu. Zur Fussgängerzone mit zahlreichen Cafés, Bars und Restaurants sind es rund 10 Gehminuten.

Zum QT gehören die «Reds» Bar und das «Bazaar» Restaurant. Im Restaurant werden lokale Produkte zu hochwertigen Speisen verarbeitet. Im ganzen Hotel wird kostenloses WLAN angeboten.

Die 69 Zimmer und Suiten des QT Queenstown überzeugen durch Modernität und Eleganz. Von allen Zimmern und Suiten aus kann ein herrlicher Blick über den Lake Wakatipu oder die Bergwelt genossen werden. Sie sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einem geräumigen Badezimmer mit Dusche, einer Klimaanlage, einem Fernseher und einer Nespresso-Kaffee-Maschine ausgestattet. Die Alpine One Bedroom verfügen zudem über einen separaten Wohnbereich mit Sofa.