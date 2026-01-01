Platziert am Ufer des Lake Wakatipu bietet die Lodge eine atemberaubende Kulisse auf die Humboldt Berge. Die Unterkunft ist abgelegen, aber dennoch in 40 Minuten von Queenstown aus erreichbar. Die Umgebung von Glenorchy, eingerahmt von der Landschaft eines einheimischen Buchenwaldes und hoch aufragenden Bergketten, ist wahrlich beeindruckend.

Die Unterkunft bietet einen Fitnessraum, einen Hubschrauberlandeplatz, einen Spa, einen Kinosaal, eine Sauna mit Pool und kostenloses WLAN für die Gäste. Zusätzlich können Reitausflüge, Wanderungen und Wassersportaktivitäten gebucht werden. Im Haupthaus werden jeden Abend Cocktails serviert. Zudem gibt es noch ein Spielzimmer mit einem Billardtisch, Brettspielen und Kartenspielen.

Die Lodge verfügt über eine Vielzahl an unterschiedlichen Zimmern und Chalets. In der Blanket Bay Villa befinden sich vier King Suiten, welche alle ein eigenes Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Kamin und einen atemberaubenden Blick auf den See bieten. In der Mitte der vier Suiten befindet sich eine Lounge mit Bar. In der Lodge wählen Sie zwischen von der Natur inspirierten Zimmern oder grösseren Suiten, die mit poliertem Holz und edlen Stoffen ausgestattet sind. Für diejenigen, die ein wenig mehr Privatsphäre und Platz suchen, können die Chalets mit einem Wohnzimmer kombiniert werden.