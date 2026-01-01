Beschreibung

Lage Das Kamana Lakehouse liegt nur 5 Fahrminuten vom Zentrum von Queenstown entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Lake Wakatipu und die Gipfel der Remarkables.

Angebot Das Art-Deco-Restaurant «Nest Kitchen & Bar» lockt mit deckenhohen Fenstern und einer schönen Aussicht. Hier werden mediterrane Klassiker, eine grosszügige Auswahl an Weinen und eine erlesene Sammlung japanischer Whiskys serviert.