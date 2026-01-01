Kamana Lakehouse
Queenstown
Beschreibung
Lage
Das Kamana Lakehouse liegt nur 5 Fahrminuten vom Zentrum von Queenstown entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Lake Wakatipu und die Gipfel der Remarkables.
Angebot
Das Art-Deco-Restaurant «Nest Kitchen & Bar» lockt mit deckenhohen Fenstern und einer schönen Aussicht. Hier werden mediterrane Klassiker, eine grosszügige Auswahl an Weinen und eine erlesene Sammlung japanischer Whiskys serviert.
Zimmer
Jedes der schönen, klimatisierten Zimmer verfügt über modernes Dekor, hochwertige Betten, USB-Ladestationen, einen Bluetooth-Lautsprecher und einen Sitzbereich im Freien. Von den Tahuna Zimmer geniesst man eine schöne Aussicht auf den See und die Berge.
Preis auf Anfrage
Loading map...