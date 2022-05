Traumhafte Mauritius Badeferien

Traumstrände auf der Trauminsel im Indischen Ozean

Mauritius ist einfach optimal für Bade- und Wellnessferien an einem der vielen Sandstrände. Planen Sie eine Bootstour, dann kommen Sie am Grand Baie Main Beach nicht vorbei. Zum Schwimmen sollten Sie den Mont Coisy Beach ins Auge fassen. Dieser Strand hat einen feinen Sand und kristallklares Wasser und unter den Filao-Bäumen finden Sie immer einen schattigen Platz. Möchten Sie traumhafte Sonnenaufgänge beobachten, dann kommt der an der Ostküste gelegene Strand Belle Mare in Frage. Egal ob Sie in den Flitterwochen sind oder mit Kindern reisen: Garantiert werden Sie zu jeder Zeit an den langen Stränden unter Palmen das Paradies auf Erden erleben. Hinzu kommen die vielen Aktivitäten, die für jeden möglich sind.