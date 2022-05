La Réunion Reisen

Ein Naturparadies im Indischen Ozean

Ein Traum im Indischen Ozean

La Réunion befindet sich wie die etwa 200 Kilometer entfernte Insel Mauritius inmitten des Indischen Ozeans. Das afrikanische Festland liegt etwa 2'000 Kilometer entfernt und zum indischen Subkontinent sind es etwa 4'000 Kilometer. Die Insel ist noch heute ein französisches Überseedepartement und hat in Bezug auf Entstehung und Herkunft der Bevölkerung eine grosse Ähnlichkeit mit Mauritius. Allerdings bemerken Gäste schnell die Zugehörigkeit zu Frankreich, was vor allem am Lebensstandard auf der „Insel der Tausend Gesichter“ erkennbar ist.

Atemberaubendes Naturwunder

Die 2'500 Quadratkilometer umfassende Insel ist die Grösste der Maskarenen. Sie befindet sich direkt über einem Hot Spot und wächst deshalb noch heute weiter. Dafür verantwortlich ist der aktive Vulkan „Piton de la Fournaise“. Inmitten des Eilands steigt der Gipfel des „Piton de Neige“ über 3'000 Meter empor. Der Berg wird von bizarren und zerklüfteten Bergformationen umgeben, die durch ihr üppiges Grün bestechen. Hier befindet sich auch der 1'750 Quadratkilometer grosse Nationalpark von La Réunion, den Sie bei Wanderungen erkunden können. Die ganze Insel gleicht einem gigantischen botanischen Garten mit vielen Arten von Früchten und Gewürzen. Die Küsten sind vielfältig und bieten Gästen weisse Traumstrände mit davor gelegenen Korallenriffen. Die traumhaften Strände eignen sich bestens für romantische La Réunion Hochzeitsreisen.

Unzählige Freizeitangebote

Egal ob Badeferien oder Aktiv-Ferien: Die Insel hat für jeden etwas. Am „Gauche de Saint Leu“ können Aktive Wellenreiten, Windsurfen, Kitesurfen oder Tauchen. Die Einheimischen erwarten Sie mit gelebter Gastfreundschaft und einer ausgezeichneten Küche. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen eine individuell auf Sie abgestimmte Reise zusammenstellen. Sie können auch eine La Réunion Mietwagenrundreise bei Ihrem Spezialisten erhalten.

Ergebnis einer lebendigen Geschichte

Die Insel mit ihren 600'000 Einwohnern hat eine bewegte Besiedlungsgeschichte. Einst war sie für Handelsflotten interessant, weil sie sich auf dem Seeweg nach Indien befand. Verschiedene Seefahrernationen wie Holländer, Engländer und zuletzt die Franzosen hinterliessen dort ihre Spuren. Die Nachkommen der verschleppten Afrikaner, die auf Zuckerrohrplantagen zum Arbeiten eingesetzt wurden und anschliessend Inder und Chinesen, die als Arbeiter auf die Insel kamen, bilden heute die multikulturell geprägte Bevölkerung. Europäer, Kreolen, Inder und Chinesen bilden eine Mischung, die Sie auf einer La Rénion Rundreise erleben können. Zwar schufen Strukturhilfen Frankreichs eine moderne Gesellschaft. Dennoch wohnen in vielen der unzugänglichen Täler die „Marron“, bei denen es sich um Nachkommen entflohener Sklaven handelt. Diese Gruppe lebt noch heute vom Ertrag ihrer Felder. Das Leben auf der Insel zeichnet sich heute durch Respekt und Toleranz aus, was zum friedlichen Miteinander aller Bevölkerungsgruppen führt. Französische Lebensart wird mit Bräuchen und Traditionen der Einheimischen verbunden. Geniessen Sie auch die hervorragende Küche und besuchen Sie die Hauptstadt St. Denis, wo Sie zahlreiche Cafés und Restaurants erwarten. Natürlich gibt es noch viele weitere Ortschaften zu erkunden. Wenden Sie sich an Ihren Spezialisten.