71 Beach Villas (70 m²) liegen eingebettet in tropischer Vegetation und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche. 33 Beach Bungalows (90 m²) und 35 Superior Beach Villas (90 m²) bieten zusätzlich einen Jacuzzi im Aussenbad. 31 Deluxe Beach Villas (95 m²) verfügen über eine grosszügige Terrasse mit Jacuzzi. Die zweistöckigen 35 2 Bedroom Beach Houses (205 m²) bieten zwei Schlafzimmer und eignen sich besonders für Familien.

Über der Lagune befinden sich 30 Deluxe Water Villas (115 m²) mit direktem Meerzugang sowie 50 Water Bungalows Pool (117 m²) mit Pool. Die 12 Pool Villas (165 m²) liegen direkt am Strand, während 33 Water Villas Pool (142 m²) und 16 Thundi Water Villas Pool (142 m²) mit privatem Pool über dem Wasser begeistern. Letztere befinden sich unmittelbar bei der Sandbank. 2 Honeymoon Pool Villas (310 m²) mit separatem Wohnbereich und Pool im offenen Bad, runden das Angebot ab.