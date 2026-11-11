Niva Kuramathi Maldives
Rasdhoo-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Die rund 1,8 km lange Insel begeistert mit üppiger tropischer Vegetation, weissen Sandstränden und einer eindrucksvollen Sandbank. Kulinarisch verwöhnen drei Buffet-Restaurants sowie neun à la carte Restaurants mit internationalen Spezialitäten. Acht Bars, teilweise mit Abendunterhaltung, laden zum Verweilen ein. Drei Swimmingpools, das Eco Centre sowie verschiedene Boutiquen ergänzen das vielseitige Angebot.
Angebot
Das «Lime Wellbeing» bietet Massagen, Körper- und Schönheitsbehandlungen sowie Sauna und Dampfbad.
Zimmer
71 Beach Villas (70 m²) liegen eingebettet in tropischer Vegetation und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche. 33 Beach Bungalows (90 m²) und 35 Superior Beach Villas (90 m²) bieten zusätzlich einen Jacuzzi im Aussenbad. 31 Deluxe Beach Villas (95 m²) verfügen über eine grosszügige Terrasse mit Jacuzzi. Die zweistöckigen 35 2 Bedroom Beach Houses (205 m²) bieten zwei Schlafzimmer und eignen sich besonders für Familien.
Über der Lagune befinden sich 30 Deluxe Water Villas (115 m²) mit direktem Meerzugang sowie 50 Water Bungalows Pool (117 m²) mit Pool. Die 12 Pool Villas (165 m²) liegen direkt am Strand, während 33 Water Villas Pool (142 m²) und 16 Thundi Water Villas Pool (142 m²) mit privatem Pool über dem Wasser begeistern. Letztere befinden sich unmittelbar bei der Sandbank. 2 Honeymoon Pool Villas (310 m²) mit separatem Wohnbereich und Pool im offenen Bad, runden das Angebot ab.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Tennis.
Sport gegen Gebühr
Windsurfen, Kajak, Stand-up-Paddling, Katamaran, Wasserski, Wakeboard, Jetski und Parasailing.
Kinder
Der «Bageecha Kids Club» bietet Kindern von 3–11 Jahren ein abwechslungsreiches Programm mit Wasserspielbereichen, Sport und kreativen Aktivitäten.
Preis auf Anfrage
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