Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Saint-Alexis-des-Monts, direkt am wunderschönen Lac Blanc. Der Dorfkern mit Einkaufsmöglichkeiten und diversen Restaurants ist ungefähr 15 Fahrminuten entfernt. Die nächstgrössere Stadt, Montréal, erreichen Sie in ca. 1.5 Fahrstunden in südwestlicher Richtung.

Angebot Neben einem guten Restaurant, gehören ein Pool und ein Whirlpool zu den Einrichtungen des Resorts. Zudem besteht ein Massageangebot.

Zimmer Die 71 Zimmer befinden sich im Hauptgebäude. Die Champetre Zimmer sind einfach, aber gemütlich eingerichtet und verfügen über die notwendigen Annehmlichkeiten wie Kühlschrank und Kaffeekocher. Zusätzlich zu den Zimmern im Hauptgebäude verfügt die Lodge auch über diverse, zweckmässig eingerichtete Chalets. Diese sind mit einer Kochmöglichkeit ausgestattet und eignen sich vor allem für Familien. WIFI gratis.