Tigh-Na-Mara Seaside Resort & Spa
Parksville
Beschreibung
Lage
Am Strand, bei Parksville gelegen und ca. 40 km von Nanaimo entfernt.
Angebot
2 Restaurants, Bar, ein hübsch gestalteter Spa mit Pool, Fitnessbereich, Tennis, Basketball-Court, Kinderspielplatz und ein Souvenirshop. Zugang zum Strand.
Zimmer
192 Studios und Suiten mit Kochmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kamin, Balkon oder Sitzplatz sowie kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Diverse Tierbeobachtungstouren und Kajakausflüge vor Ort buchbar.
ab CHF 130.– / pro Person
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