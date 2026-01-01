Beschreibung

Lage Am Strand, bei Parksville gelegen und ca. 40 km von Nanaimo entfernt.

Angebot 2 Restaurants, Bar, ein hübsch gestalteter Spa mit Pool, Fitnessbereich, Tennis, Basketball-Court, Kinderspielplatz und ein Souvenirshop. Zugang zum Strand.

Zimmer 192 Studios und Suiten mit Kochmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kamin, Balkon oder Sitzplatz sowie kostenlosem WIFI.