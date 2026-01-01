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Tigh-Na-Mara Seaside Resort & Spa

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Parksville

Gemütliches Resort direkt am 3 km langen Strand. Bestens geeignet für Familien.

Beschreibung

Lage
Am Strand, bei Parksville gelegen und ca. 40 km von Nanaimo entfernt.
Angebot
2 Restaurants, Bar, ein hübsch gestalteter Spa mit Pool, Fitnessbereich, Tennis, Basketball-Court, Kinderspielplatz und ein Souvenirshop. Zugang zum Strand.
Zimmer
192 Studios und Suiten mit Kochmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kamin, Balkon oder Sitzplatz sowie kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Diverse Tierbeobachtungstouren und Kajakausflüge vor Ort buchbar.
ab CHF 130.– / pro Person

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