Beschreibung

Einleitung An idyllischer Lage am Spout Lake inmitten einer grünen Hügellandschaft mit traumhaftem Ausblick in die Natur, verspricht die Lodge Entspannung und zugleich ein typisches Kanadagefühl. Weitab von Hektik und Stress können Sie hier für ein paar Tage die Seele baumeln lassen.

Lage Die Lodge liegt im Herzen des Cariboo Countrys, auf 1'077 Meter über Meer, 28 km nördlich von Lac La Hache. Umgeben von unberührter Natur und direkt am Spout Lake, ist die Lodge das einzige Anwesen in der Region. Nach Clearwater sind es ungefähr 2.5 Stunden und nach Kamloops etwa 3 Stunden mit dem Auto.

Angebot Zum grosszügig angelegten Resort gehören ein Hauptgebäude mit Restaurant, eine Bar, ein Lesebereich, ein Aufenthaltsraum, eine Geschenkboutique sowie eine Waschmöglichkeit.

Zimmer Die Lodge verfügt über 2 Studio Cabins, 8 komfortable Deluxe Blockhütten und 3 grosszügige Luxury Log Homes. Die Studio Cabins bieten einen Wohn-/Schlafraum für maximal 2 Personen, Kochmöglichkeit und Seesicht. Die Deluxe Blockhütten sind alle individuell gebaut und bieten Platz für 2-6 Personen sowie direkten Blick auf den See. Zur Einrichtung gehören 1-2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein gemütlicher Wohnbereich, Kochmöglichkeit, Veranda und eine Feuerstelle. Die Luxury Log Homes bieten Platz für bis zu 6 Personen und sind mit 2-3 Schlafzimmer, zwei Badezimmern, Kochmöglichkeit, Veranda sowie einer Feuerstelle ausgestattet. WIFI kostenlos.

Aktivitäten Die Ten-ee-ah-Lodge bietet unzählige Möglichkeiten, sich aktiv zu erholen. Gegen Aufpreis Verleih von Motorbooten, Kanus und Kajaks sowie Rundflüge mit dem Wasserflugzeug.

Besonderes Die Lodge bietet auch Camping- Stellplätze für Motorhomes an. Der Campingplatz ist umgeben von Bäumen und bietet einen Blick auf den See oder den Fluss. Die Stellplätze sind teilweise mit eigenem Elektroanschluss, Campingtisch und Feuerstelle sowie gratis Feuerholz ausgestattet. WC und Dusche im Haupthaus. Das Camping-Package gibt es ab CHF 58 pro Person und beinhaltet Frühstück sowie die Nutzung von Kanus und Kajaks.