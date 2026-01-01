Beschreibung

Lage In einer idyllischen Bucht bei Pender Harbour in der Mitte der Sushine Coast.

Angebot Restaurant, Spa, Pool, Whirlpool und Fitnessbereich.

Zimmer Die 30 grosszügigen Appartements verfügen über 1-2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Koch- und Waschmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kamin, Balkon oder Terrasse mit Gas-Grill. WIFI kostenlos.