Painted Boat Resort, Spa & Marina
Madeira Park
Beschreibung
Lage
In einer idyllischen Bucht bei Pender Harbour in der Mitte der Sushine Coast.
Angebot
Restaurant, Spa, Pool, Whirlpool und Fitnessbereich.
Zimmer
Die 30 grosszügigen Appartements verfügen über 1-2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Koch- und Waschmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kamin, Balkon oder Terrasse mit Gas-Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Wandern, Angeln, Fahrradfahren, Kajak- und Bootstouren werden in der Umgebung gegen Gebühr angeboten.
ab CHF 187.– / pro Person
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