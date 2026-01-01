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Painted Boat Resort, Spa & Marina

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Madeira Park

Unterkünfte für bis zu 6 Personen. Ideal für Familien.

Beschreibung

Lage
In einer idyllischen Bucht bei Pender Harbour in der Mitte der Sushine Coast.
Angebot
Restaurant, Spa, Pool, Whirlpool und Fitnessbereich.
Zimmer
Die 30 grosszügigen Appartements verfügen über 1-2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Koch- und Waschmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kamin, Balkon oder Terrasse mit Gas-Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Wandern, Angeln, Fahrradfahren, Kajak- und Bootstouren werden in der Umgebung gegen Gebühr angeboten.
ab CHF 187.– / pro Person

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