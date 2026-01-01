Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord ab Parc Jaseux
Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord ab Parc Jaseux
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Parc Jaseux
Highlights:
- Übernachtung im Baumhaus
- Klettersteig-Abenteuer
- Kayak-Tour
- «Tree Top» Abenteuer
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise zum Park. Decken Sie sich vorher noch mit genügend Lebensmittel ein, denn im Park gibt es kein Restaurant. Nachdem Sie Ihr Baumhaus bezogen haben, können Sie von dort den Ausblick auf den Saguenay Fjord geniessen oder das Aktivitätenangebot des Parks nutzen (teilweise gegen Gebühr).
2. Tag Fjord
Mit einem Ausflugsboot fahren Sie um 9:15 Uhr in den malerischen Saguenay Fjord. Bei einem kurzen Zwischenstopp sehen Sie das hübsche Örtchen Sainte-Rose-du-Nord von Bord aus, bevor Sie um 11 Uhr Rivière-Éternité, das Tor zum Saguenay Nationalpark, im Herzen des Fjords erreichen. Sie haben 4 Stunden im Park zur freien Verfügung, um die herrliche Umgebung zu erkunden und zum Beispiel zur Statue Notre-Dame-du-Saguenay zu wandern. Danach treten Sie die Rückfahrt an und haben nochmals die Gelegenheit, die schöne Landschaft zu geniessen und nach Tieren Ausschau zu halten.
3. Tag Abreise
Am Vormittag erwartet Sie ein letztes Abenteuer im Park, welches einen Adrenalinkick verspricht. Auf Stegen, über Hängebrücken und entlang von Netzen bewegen Sie sich im Seilpark zwischen den hohen Baumkronen. Danach individuelle Weiterreise.
Naturerlebnisreise 3 Tage ab/bis Parc Jaseux
- 2 Übernachtungen im Baumhaus
- Bettdecken und Kissen
- Frühstücksbox im Baumhaus
- Tagesausflug mit dem Boot
- Tour im Seilpark
- Nationalparkgebühren
- Taxen & Steuern
- Weitere Mahlzeiten und Getränke
- Optionale Aktivitäten
- Trinkgelder
- Im Baumhaus gibt es weder Stromnoch Wasseranschluss.
- Mindestalter für den Seilpark: 8 Jahre
- Im Park gibt es noch weitere spezielle Übernachtungsformen wie Domes, Schwebekugeln oder Blockhütten. Preise auf Anfrage.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 460.– / pro Person