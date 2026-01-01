Individuelle Anreise zum Park. Decken Sie sich vorher noch mit genügend Lebensmittel ein, denn im Park gibt es kein Restaurant. Nachdem Sie Ihr Baumhaus bezogen haben, können Sie von dort den Ausblick auf den Saguenay Fjord geniessen oder das Aktivitätenangebot des Parks nutzen (teilweise gegen Gebühr).

Fjord

Mit einem Ausflugsboot fahren Sie um 9:15 Uhr in den malerischen Saguenay Fjord. Bei einem kurzen Zwischenstopp sehen Sie das hübsche Örtchen Sainte-Rose-du-Nord von Bord aus, bevor Sie um 11 Uhr Rivière-Éternité, das Tor zum Saguenay Nationalpark, im Herzen des Fjords erreichen. Sie haben 4 Stunden im Park zur freien Verfügung, um die herrliche Umgebung zu erkunden und zum Beispiel zur Statue Notre-Dame-du-Saguenay zu wandern. Danach treten Sie die Rückfahrt an und haben nochmals die Gelegenheit, die schöne Landschaft zu geniessen und nach Tieren Ausschau zu halten.