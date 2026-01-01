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Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord ab Parc Jaseux

Dieses aussergewöhnliche Erlebnis mit Übernachtung im Baumhaus am Saguenay Fjord verspricht garantierten Spass für die ganze Familie und unvergessliche Erinnerungen.

Der Parc Jaseux ist ein Abenteuerpark mit Seilpark, Hängebrücken, Wanderwegen, Klettersteig und Kajaks. Er befindet sich am sagenhaften Saguenay Fjord, ca. 30 Fahrminuten von Chicoutimi entfernt. Auf einer spektakulären Holzkonstruktion mitten im Wald, etwa 8 Meter über dem Boden, stehen hier 2 Baumhäuser. Sie verfügen über einen Balkon mit toller Sicht über den Fjord, Kochutensilien und Esstisch. Gekocht werden muss draussen. Einfache sanitäre Einrichtungen befinden sich nur wenige Meter vom Baumhaus entfernt.

Reisedaten
Täglich vom 15.06. - 14.10.
Baumhaus-Abenteuer & Saguenay Fjord ab Parc Jaseux
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Parc Jaseux
Highlights:
- Übernachtung im Baumhaus
- Klettersteig-Abenteuer
- Kayak-Tour
- «Tree Top» Abenteuer
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Individuelle Anreise zum Park. Decken Sie sich vorher noch mit genügend Lebensmittel ein, denn im Park gibt es kein Restaurant. Nachdem Sie Ihr Baumhaus bezogen haben, können Sie von dort den Ausblick auf den Saguenay Fjord geniessen oder das Aktivitätenangebot des Parks nutzen (teilweise gegen Gebühr).

2. Tag Fjord

Mit einem Ausflugsboot fahren Sie um 9:15 Uhr in den malerischen Saguenay Fjord. Bei einem kurzen Zwischenstopp sehen Sie das hübsche Örtchen Sainte-Rose-du-Nord von Bord aus, bevor Sie um 11 Uhr Rivière-Éternité, das Tor zum Saguenay Nationalpark, im Herzen des Fjords erreichen. Sie haben 4 Stunden im Park zur freien Verfügung, um die herrliche Umgebung zu erkunden und zum Beispiel zur Statue Notre-Dame-du-Saguenay zu wandern. Danach treten Sie die Rückfahrt an und haben nochmals die Gelegenheit, die schöne Landschaft zu geniessen und nach Tieren Ausschau zu halten.

3. Tag Abreise

Am Vormittag erwartet Sie ein letztes Abenteuer im Park, welches einen Adrenalinkick verspricht. Auf Stegen, über Hängebrücken und entlang von Netzen bewegen Sie sich im Seilpark zwischen den hohen Baumkronen. Danach individuelle Weiterreise.

Naturerlebnisreise 3 Tage ab/bis Parc Jaseux
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen im Baumhaus
  • Bettdecken und Kissen
  • Frühstücksbox im Baumhaus
  • Tagesausflug mit dem Boot
  • Tour im Seilpark
  • Nationalparkgebühren
  • Taxen & Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Weitere Mahlzeiten und Getränke
  • Optionale Aktivitäten
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Im Baumhaus gibt es weder Stromnoch Wasseranschluss.
  • Mindestalter für den Seilpark: 8 Jahre
  • Im Park gibt es noch weitere spezielle Übernachtungsformen wie Domes, Schwebekugeln oder Blockhütten. Preise auf Anfrage.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 460.– / pro Person

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