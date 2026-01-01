Naturstation

Nach dem Frühstück fahren Sie zur Naturstation, wo Sie von Ihrem Guide begrüsst werden. Dieser zeigt Ihnen heute die Verstecke der Wildtiere. Mit etwas Glück sehen Sie einen Schwarzbären oder einen Elch. Ausserdem begeben Sie sich zu Fuss entlang des Mars Flusses zu einem rekonstruierten Indianerdorf, wo Sie die Lebensweise und die Geschichte der Ureinwohner Kanadas entdecken. Anschliessend wagen Sie sich in einem Rabaska Kanu auf den Mars Fluss. Später geht es noch auf Schwarzbärenbeobachtung. Abendessen und Übernachtung in La Baie.