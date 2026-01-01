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Okwari Tierbeobachtung ab La Baie

Während dieser Tour erkunden Sie die einzigartige Tierwelt Kanadas. Neben den Verstecken der Wildtiere, warten auch die Geheimnisse der Ureinwohner darauf, entdeckt zu werden.
Okwari Tierbeobachtung ab La Baie
Preis auf Anfrage
ab/bis La Baie
Highlights:
- Wildbeobachtungstour: Bären & Elche
- Kanutour
- Besichtigung rekonstruiertes Indianerdorf
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ankunft im Hotel Auberge des Battures in La Baie, mit fantastischem Ausblick auf den Saguenay Fjord. Abendessen und Übernachtung in der Auberge des Battures in La Baie.

2. Tag Naturstation

Nach dem Frühstück fahren Sie zur Naturstation, wo Sie von Ihrem Guide begrüsst werden. Dieser zeigt Ihnen heute die Verstecke der Wildtiere. Mit etwas Glück sehen Sie einen Schwarzbären oder einen Elch. Ausserdem begeben Sie sich zu Fuss entlang des Mars Flusses zu einem rekonstruierten Indianerdorf, wo Sie die Lebensweise und die Geschichte der Ureinwohner Kanadas entdecken. Anschliessend wagen Sie sich in einem Rabaska Kanu auf den Mars Fluss. Später geht es noch auf Schwarzbärenbeobachtung. Abendessen und Übernachtung in La Baie.

3. Tag Abreise

Nach dem Frühstück setzen Sie Ihre Reise individuell fort.

Adventure Tour 3 Tage ab / bis La Baie
Im Preis inbegriffen
  • 2 Übernachtungen in der Auberge des Battures
  • 2 x Frühstück, 1 x Mittag-, 2 x Abendessen
  • Geführte Wildbeobachtungstour
  • Fachkundige Führung und Betreuung
  • Alle aufgeführten Aktivitäten
  • Taxen & Steuern
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Alkoholische Getränke
  • Trinkgelder

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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