Die Grossen Seen und das nördliche Ontario ab Toronto

1-2 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. In der schönen Stadt am Lake Ontario gibt es viel zu erleben. Geniessen Sie die Panoramaaussicht vom CN-Tower, spazieren Sie an der Waterfront entlang, oder schlendern Sie durch die verschiedenen Quartiere der Stadt. Für einen stimmungsvollen Ausklang des Tages bietet sich der Distillery District an. 2 Nächte im Chelsea Hotel o.ä.

3-4 . Tag Huntsville / Algonquin Provinzpark (ca. 235 km) Vorbei an charmanten, ländlichen Dörfern und durch das seenreiche Muskoka Gebiet geht es Richtung Norden. Huntsville ist das Tor zum Algonquin Provincial Park, welcher mit seinen vielen Seen, Flüssen und Wäldern ein beliebter Ferienort bei den Einheimischen ist. Besuchen Sie den Park oder den kleineren, unbekannteren Arrowhead Provincial Park und geniessen Sie die Naturlandschaft während einer Wanderung oder Kanutour. 2 Nächte in Huntsville im Deerhurst Resort o.ä.

5-6 . Tag Killarney (ca. 260 km) Vorbei an kleinen Städten und Dörfern reisen Sie ins Hinterland von Ontario, welches für seine Holzindustrie bekannt ist. Die Region um Killarney bietet schöne Wanderrouten, Granitfelsen und Seenlandschaften. 2 Nächte im Sportsman's Inn o.ä.

7 . Tag Timmins (ca. 420 km) Die Region um Timmins ist reich an Mineralien, insbesondere Gold, und liegt umgeben von ca. 500 Seen und Flüssen. Diese lassen sich auf Spazier- und Wanderwegen entdecken. 1 Nacht im Best Western Premier Northwood Hotel o.ä.

8-9 . Tag Wawa (ca. 330 km) Weiter geht es in westlicher Richtung in den abgeschiedenen Teil von Ontario. Hier hat die Natur die Oberhand. Geniessen Sie die Fahrt vorbei an Wäldern, Klippen und Seen. In Wawa empfehlen wir den Besuch des Sandy Beach Eco-Interpretive Parks der lokalen First Nations. Sie können hier aber auch ausgezeichnet Kajakfahren. 2 Nächte in der Rock Island Lodge o.ä.

10-11 . Tag Sault Ste. Marie (ca. 230 km) Entlang des schönen, teilweise felsigen Ufers des Lake Superior reisen Sie nach Sault Ste. Marie. Diese gehört zu den grössten Städte im Nordwesten. Besuchen Sie einen der schönen Parks der Stadt, den Sault Ste. Marie Kanal oder das Canadian Bushplane Heritage Centre. Auch eine Zugtour zum Agawa Canyon verspricht einen schönen Tag. 2 Nächte im Delta by Marriott Sault Ste. Marie o.ä.

12-13 . Tag Manitoulin Island (ca. 345 km) Manitoulin Island im Lake Huron ist die weltweit grösste Süsswasserinsel. Hier finden Sie die richtige Balance zwischen Outdoor-Aktivitäten, Kultur und Geschichte. Manitoulin ist das Zuhause von fünf Native American Reservaten und eine der ersten Siedlungen Nordamerikas. Die Insel gilt als geologisches Wunder mit seinen über 100 Seen. Einer davon ist der Lake Manitou, welcher selbst weitere Seen beinhaltet. Bei geführten Aktivitäten haben Sie die Gelegenheit, mehr über die First Nations Kultur zu lernen (zubuchbar). 2 Nächte im Manitoulin Island Hotel & Conference Centre o.ä.

14-15 . Tag Tobermory (ca. 70 km) Die Chi-Cheemaun Fähre bringt Sie während einer gemütlichen 2-stündigen Überfahrt von Manitoulin auf dem Lake Huron nach Tobermory. Besuchen Sie den Bruce Peninsula National Park und den Fathom Five National Marine Park mit seinen bizarren Gesteinsformationen. 2 Nächte im Tobermory Princess Hotel o.ä.

16 . Tag Collingwood (ca. 170 km) Über die Bruce Peninsula fahren Sie weiter in den hübschen Resortort Collingwood, welcher an der Georgian Bay gelegen ist und über eine interessante Schiffsbaugeschichte verfügt. Tauchen Sie in die Geschichte ein, geniessen Sie die lokale Gastronomie oder verwöhnen Sie sich in einem Spa. 1 Nacht im Somewhere Inn Collingwood o.ä

17 . Tag Niagara-on-the-Lake (ca. 235 km) Besuchen Sie die weltberühmten Niagara Fälle oder eines der erstklassigen Weingüter der Region, bevor Sie den Tag im hübschen Städtchen Niagara-on-the-Lake ausklingen lassen. 1 Nacht im The Shaw Club Hotel o.ä.

18 . Tag Rückfahrt nach Toronto (ca. 130 km) Rück- oder Weiterreise.