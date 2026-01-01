Ostkanada Deluxe ab Toronto

1-2 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Kanada’s Metropole überzeugt durch ihre tolle Lage am Lake Ontario, die kulturelle Vielfalt sowie die unendlichen Attraktionen und Unterhaltungsangebote. Besuchen Sie die vorgelagerten Toronto Islands, flanieren Sie an der Waterfront oder besuchen Sie eines der vielen Theater. 2 Nächte im Le Germain Maple Leaf Square o.ä.

3 . Tag Niagara-on-the-Lake (ca. 135 km) Weingüter, Obstplantagen und charmante Orte prägen die liebliche Niagara Halbinsel. Besuchen Sie die lokalen Betriebe und verkosten Sie deren Erzeugnisse. Natürlich sollten Sie auch einen Abstecher zu den berühmten Niagarafällen unternehmen. Bei einer Bootstour können Sie die Kraft des Wassers hautnah erleben (zubuchbar). 1 Nacht im Pillar and Post Hotel o.ä.

4-5 . Tag Muskoka Region (ca. 335 km) Die Muskoka Region zeichnet sich durch ihre vielen Seen und dichten Wälder aus. Auch die Strände der Georgian Bay und der Georgian Bay Islands Nationalpark sind spannende Ausflugsziele. 2 Nächte im JW Marriott The Rousseau Muskoka Resort o.ä.

6-7 . Tag Algonquin Provincial Park (ca. 125 km) Der älteste Naturpark Ontarios beheimatet Elche, Schwarzbären, Biber und Wölfe. Mit mehr als 2'400 Seen eignet sich der Park ideal für Kanutouren und Wanderungen. Sie verbringen 2 Nächte direkt im Park. 2 Nächte im Arowhon Pines Resort o.ä

8-9 . Tag Ottawa (ca. 295 km) Weiter geht es in die kanadische Hauptstadt. Neben dem prachtvollen Regierungsviertel, einer eindrücklichen Schleusenanlage und den sie durchfliessenden Flüssen zeichnet sich die Stadt durch ihre hochkarätigen Museen, wie z. B. das Historische Museum, das Naturkunde Museum oder die Nationalgalerie aus. 2 Nächte im Fairmont Château Laurier o.ä.

10-11 . Tag Sainte-Agathe-des-Monts (ca. 185 km) Eine reizvolle Landschaft aus Seen und Bergen umgibt das hübsche Städtchen Sainte-Agathe-des-Monts. Von Ihrer exquisiten, zu Relais & Château gehörenden Unterkunft aus haben Sie einen tollen Ausgangspunkt für Ausflüge und Aktivitäten in der Natur. 2 Nächte im StoneHaven Le Manoir o.ä.

12-13 . Tag Saint-Alexis-des-Monts (ca. 165 km) Umgeben von dichten Wäldern und Seen bietet das Herz von Québec ein Naturparadies für Wanderungen, Kanu- oder Mountainbiketouren. Ihre Unterkunft befindet sich eingebettet in die traumhafte Natur am Lac à l'Eau Claire. 2 Nächte in der Auberge Lac-à-l’Eau-Claire o.ä.

14-15 . Tag Québec City (ca. 225 km) Via der sehenswürdigen Stadt Trois Rivières erreichen Sie Québec City. Die zum UNESCO Weltkulturerbe zählende Stadt ist von einer Stadtmauer umgeben und begeistert mit ihrer gemütlichen Altstadt und dem französisch geprägtem Charme. Flanieren Sie durch die Gässchen und lassen Sie die Seele baumeln. 2 Nächte in der Auberge Saint-Antoine o.ä

16-17 . Tag North Hatley (ca. 255 km) Die Eastern Townships liegen abseits der üblichen Touristenrouten und zeichnen sich neben ihrer lieblichen Landschaft besonders durch ihre kulinarischen Kreationen aus. So finden Sie hier Weingüter, Mikrobrauereien, Farmen und charmante Ortschaften. 2 Nächte im Manoir Hovey o.ä.

18-19 . Tag Montréal (ca. 140 km) Erkunden Sie die verschiedenartigen Stadtviertel, flanieren Sie am Old Port, leihen Sie sich ein Fahrrad, besuchen Sie eines der vielen Festivals oder gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise. Montréal bietet ein besonderes Flair und beinahe unendliche Optionen für die Tagesgestaltung. 2 Nächte im Hotel Birks o.ä.

20 . Tag Rück- oder Weiterreise