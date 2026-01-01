1-2 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Besuchen Sie den imposanten CN-Tower, schlendern Sie an der lebhaften Waterfront entlang, unternehmen Sie eine Tour zu den Toronto Islands oder lernen Sie Kanada in klein im «Little Canada» kennen. Ihren freien Tag in Toronto können Sie auch gut für einen Ausflug zu den weltberühmten Niagarafällen nutzen und diese z. B. auf einer Bootsfahrt hautnah erleben (zubuchbar). 2 Nächte im Holiday Inn Toronto Downtown Centre o.ä.

3-4 . Tag Huntsville / Algonquin Provinzpark (ca. 215 km) Durch die Wälder des Muskoka-Gebietes geht es weiter nordwärts Richtung Algonquin Provincial Park. Der Park verkörpert ein typisches Bild von Kanada mit ausladenenden Wäldern und Seen. Erleben Sie den reizvollen Park auf Wanderungen oder auf einer Kanutour. 2 Nächte in Huntsville im Deerhurst Resort o.ä.

5-6 . Tag Ottawa (ca. 345 km) Als nächstes steht die kanadische Hauptstadt Ottawa auf dem Programm. Die an die Provinz Québec grenzende Stadt besticht sowohl durch ihr imposantes Parlamentsgebäude als auch durch die zahlreichen hochkarätigen Museen und erholsamen Parks. Ebenfalls empfiehlt sich ein Besuch des quirligen Byward Markets. 2 Nächte im The Metcalfe Hotel o.ä

7 . Tag St. Alexis-des-Monts (ca. 315 km) Sie folgen dem St. Lorenz-Strom nordwärts. In der Nähe von Montebello liegt der Parc Oméga, in welchem sich die verschiedenen Wildtiere Kanadas beobachten lassen. In Joliette befindet sich eines der bedeutendsten Museen für zeitgenössische Kunst in Québec. Der Tag endet am wunderschönen Lac à L'Eau Claire. 1 Nacht in der Auberge Lac-à-L'Eau-Claire o.ä.

8-9 . Tag Lac Saint-Jean / Saguenay Region (ca. 340 km) Die Reise geht vorbei am Mauricie Nationalpark und durch die wunderschönen Wälder und Seenlandschaften Québecs an den Lac Saint-Jean. Hier können Sie am See entspannen, die kulinarischen Spezialitäten der Region verkosten oder die historische Stätte Val-Jalbert besuchen. 2 Nächte in Saint-Gédéon in der Auberge des Iles o.ä.

10 . Tag L'Ile aux Coudres (ca. 290 km) Am malerischen Saguenay Fjord entlang fahren Sie weiter Richtung Tadoussac. Unterwegs bieten sich einige schöne Möglichkeiten für Fotostopps, Wanderungen oder Boots- bzw. Kajaktouren. Später folgen Sie dem St. Lorenz-Strom, bevor Sie eine kurze Fährpassage auf die idyllische Ile-aux-Coudres bringt. Alternativ können Sie auch die Route durch den imposanten Jacques-Cartier Nationalpark nehmen.1 Nacht auf der Insel im Hotel Cap-aux-Pierres

11-12 . Tag Québec City (ca. 175 km) Kleine Künstlerdörfer und lokale Spezialitäten machen den Reiz der Region Charlevoix aus, die Sie auf Ihrem Weg nach Québec City durchqueren. Bevor Sie die Stadt erreichen, können Sie auch noch einen Abstecher zu den Montmorency Wasserfällen machen. Québec City ist die einzige Stadt Nordamerikas, die noch von einer Stadtmauer umgeben ist und bietet mit den romantischen Altstadtgassen ein ganz besonderes Flair. Auf einer Bootsfahrt auf dem St. Lorenz-Strom (inklusive) geniessen Sie wunderschöne Aussichten auf die Stadt. 2 Nächte im Hotel Château Laurier o.ä.

13-14 . Tag Montréal (ca. 270 km) Auf der letzten Etappe folgen Sie weiterhin dem St. Lorenz-Strom nach Montréal. Die zweitgrösste französischsprachige Stadt der Welt bietet mit den vielfältigen Stadtvierteln, der Ile Sainte-Hélène, dem Hausberg Mont-Royal und der spektakulären Untergrundstadt ein Paradies für Stadtentdecker. 2 Nächte im Novotel Montréal Centre o.ä.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise