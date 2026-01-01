Ostkanada Classic 22 Tage ab Toronto

1-2 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Kanadas grösste Metropole zählt zu den angesagtesten Grossstädten Nordamerikas. Starten Sie Ihren Tag mit einem Besuch des eindrucksvollen CN Towers oder des berühmten Rogers Centre, erkunden Sie das Royal Ontario Museum oder entdecken Sie Kanada in klein im «Little Canada». 2 Nächte im Chelsea Hotel o.ä.

3 . Tag Gananoque/1000 Islands (290 km) Die erste Etappe führt Sie an der Küstenlinie des Lake Ontarios entlang. Sie durchqueren das Prince Edward County, das jüngste Weinanbaugebiet Ontarios, und erreichen die Region der 1000 Islands am St. Lorenz-Strom. Unendlich viele, kleine, mit Wald bewachsene Inselchen reihen sich hier aneinander. Bei einer entspannenden Bootsfahrt können Sie die traumhafte Inselwelt am Besten erleben (zubuchbar). 1 Nacht im Stonewater Manor o.ä.

4-5 . Tag Montréal (ca. 260 km) Am St. Lorenz-Strom entlang erreichen Sie Montréal, die zweitgrösste Stadt Kanadas. Geniessen Sie das «savoir-vivre» in der frankokanadischen Metropole. Besuchen Sie den Olympic Tower, welcher 1976 anlässlich der Olympischen Sommerspiele errichtet wurde, die beeindruckende «Untergrundstadt » mit einer Vielzahl an Geschäften, die lebhafte Rue St. Catherine, den botanischen Garten oder die historische Basilika Notre- Dame de Montréal. 2 Nächte im Le Cantlie Suites Hotel o.ä.

6 . Tag Québec City (ca. 300 km) Weiter geht es in die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Québec City ist die einzige Stadt in Nordamerika, deren historische Festungsanlagen noch intakt sind. Sie wurde 1985 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Besonders reizvoll ist der französisch angehauchte Charme, den man gut beim Flanieren durch die kopfsteingepflasterte Altstadt auf sich wirken lassen kann. 1 Nacht im Hotel Clarendon o.ä.

7-8 . Tag Sainte Rose du Nord / Saguenay Region (ca. 280 - 350 km) Sie folgen dem St. Lorenz-Strom Richtung Norden. Die Städte Baie Sainte Catherine und Tadoussac sind gute Auspunkte für Walbeobachtungstouren (zubuchbar). Ihre Unterkunft liegt am eindrücklichen Saguenay Fjord. Im Sommer können Sie hier Bootstouren unternehmen. 2 Nächte in der Auberge du Cap au Leste o.ä.

9 . Tag Sainte-Anne-des-Monts (400 km) Vom Fähranleger Les Escoumins nehmen Sie eine Fähre, die Sie über den St. Lorenz-Strom nach Trois-Pistoles führt. Folgen Sie dem gewaltigen Fluss via Rimouski und dem Fischerörtchen Matane nach Sainte- Anne-des-Monts. 1 Nacht in der Auberge La Seigneurie des Monts o.ä.

10-11 . Tag Gaspé / Forillion Nationalpark (ca. 210 km) Entlang der Küste und durch die spektakulären Chic-Chocs Berge geht es nach Gaspé. Etwa 30 km von diesem Ort entfernt, öffnet sich das Tor zur Natur in Form des Forillon Nationalpark. Egal ob beim Fischen, Wandern oder auf einer Leuchtturm-Tour: Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie die unvergleichliche Ruhe. 2 Nächte in der Auberge sous les arbres o.ä.

12 . Tag Carleton-sur-Mer (ca. 250 km) Entlang der südlichen Gaspésie-Halbinsel führt Sie die heutige Etappe vorbei an schönen Sandstränden und einsamen Buchten. Vor dem Ort Percé liegt der Felsen Rocher Percé sowie die Insel Bonaventure mit ihrer riesigen Basstölpel-Kolonie. Abends können Sie sich die fangfrische Meeresküche in der örtlichen Poissonnerie schmecken lassen. 1 Nacht im Manoir Belle Plage o.ä.

13 . Tag Rivière-du-Loup (ca. 360 km) Durch das Matapedia Tal geht es zurück an den St. Lorenz-Strom und weiter zum Le Bic Nationalpark mit beeindruckenden Panoramablicken. Geniessen Sie nochmals die inspirierende Natur und die unvergleichliche Aussicht auf Buchten, Inseln und Berge auf Ihrem Weg nach Rivière-du-Loup. 1 Nacht im Hotel Levesques o.ä.

14 . Tag Québec City (ca. 210 km) Sie reisen weiterhin am St. Lorenz-Strom entlang mitten durch die Wildnis. Planen Sie für den Besuch des Städtchens Montmagny etwas mehr Zeit ein und lassen Sie sich vom liebevollen, charmanten Ort mit französischem Flair sowie zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars verzaubern, bevor Sie nach Québec City zurückkehren. 1 Nacht im Hotel Clarendon o.ä.

15-16 . Tag Grandes-Piles / La Mauricie Nationalpark (ca. 170 km) Durch das Hinterland von Québec erreichen Sie den La Mauricie Nationalpark. Eine traumhafte Landschaft aus dichten Wäldern und mehr als 150 Seen mit kleinen Inseln erwartet Sie. Ein idealer Ort, um die Batterien aufzuladen und die Natur auf aktive Weise zu erleben. Viele Tiere wie Schwarzbären, Waschbären, Stachelschweine oder Füchse sind ebenfalls hier zu Hause. 2 Nächte in der Auberge le Bome o.ä.

17 . Tag Mont Tremblant (ca. 230 km) Mont Tremblant ist eine malerische Resortstadt mit europäischem Charme, welche idyllisch am Fusse des Berges Mont Tremblant gelegen ist. Sie können die Gegend und den Nationalpark auf ganz unterschiedliche Weise erkunden. Von Wandern über Fahrradfahren, Helikoptertouren, Golfen bis hinzu Ziplinen wird hier einiges geboten. 1 Nacht in der Grand Lodge o.ä.

18 . Tag Ottawa (ca. 155 km) Vielleicht machen Sie noch einen Stopp im Safari Parc Oméga in der Nähe von Montebello, bevor Sie sich in die kanadische Hauptstadt begeben. Ottawa fesselt mit geschichtsträchtiger Atmosphäre in den gotischen Gebäuden des Parliament Hills und wunderbaren Verflechtungen französischer und englischer Kultur. Die Stadt liegt am Ottawa River und verfügt über eine imposante Schleusenanlage. Neben dem Parlamentsgebäude, zählen einige hochkarätige Museen, gemütliche Parks sowie der quirlige Byward Market zu den Hauptattraktionen. 1 Nacht im Lord Elgin Hotel o.ä.

19-20 . Tag Huntsville / Algonquin Provinzpark (ca. 345 km) Weiter geht es in das waldreiche Hinterland von Ontario. Der Algonquin Provinzpark ist der älteste Naturpark Ontarios und beheimatet zahlreiche Elche, Schwarzbären, Wölfe und Biber. Mit mehr als 2'400 Seen eignet sich der Park ideal für unvergessliche Kanutouren oder aufregende Wanderungen. 2 Nächte in der Nähe des Parks im Deerhurst Resort o.ä.

21 . Tag Toronto (ca. 235 km) Sie durchqueren die Muskoka Region mit ihren vielen Seen und treffen schliesslich wieder in Toronto ein. Geniessen Sie noch einen letzten Abend in der aufregenden Stadt. 1 Nacht im Chelsea Hotel o.ä.

22 . Tag Rück-oder Weiterreise