1 . Tag Toronto - Willkommen in Kanada! Individuelle Anreise nach Toronto. 5 Nächte im RIU Plaza Toronto o.ä.

2 . Tag Toronto entdecken Der Tag in Toronto beginnt mit einer Rundfahrt im Hop-on Hop-off Bus, die einen ersten Eindruck von der vielseitigen Metropole vermittelt. Ein Stopp am CN-Tower bietet einen atemberaubenden Blick über Stadt und See, bevor am Harbourfront Centre eine Bootsfahrt auf dem Ontariosee folgt – mit herrlicher Aussicht auf die Skyline und die Toronto Islands. Anschliessend folgt ein Besuch im faszinierenden Little Canada, wo ganz Kanada im Miniaturformat erlebbar wird. Am Nachmittag geht es weiter entlang der geschäftigen Yonge Street, ideal für einen Bummel oder eine kleine Pause in einem der zahlreichen Cafés. Zum Abschluss lädt das Eaton Centre im Herzen der Stadt zum Shoppen und Abendessen ein – ein stimmungsvoller Ausklang eines erlebnisreichen Tages.

3 . Tag Kunst & Kultur Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Am Vormittag bietet das Royal Ontario Museum einen faszinierenden Einstieg – Kanadas grösstes Museum verbindet Naturgeschichte, Weltkulturen und beeindruckende Architektur unter einem Dach. Nur wenige Minuten entfernt liegt die Art Gallery of Ontario, die mit ihrer umfangreichen Sammlung kanadischer und internationaler Kunst, sowie dem markanten Bau von Frank Gehry begeistert. Nach einer Mittagspause führt der Weg in den farbenfrohen Kensington Market, wo Street Art, Vintage-Läden und internationale Küche das kreative Flair der Stadt widerspiegeln. Am Nachmittag lädt der historische Distillery District mit seinen roten Backsteinbauten, Galerien und Designshops zu einem Spaziergang durch Torontos künstlerisches Herz ein. Zum Ausklang des Tages empfiehlt sich ein Besuch des St. Lawrence Market, wo sich in lebendiger Atmosphäre lokale Spezialitäten, Handwerkskunst und ein authentisches Stück Torontos Kultur geniessen lassen.

4 . Tag Niagarafälle Heute steht ein Tagesausflug zu den eindrücklichen Niagarafällen an. hon bei der Ankunft beeindruckt das tosende Wasser, das die Grenze zwischen Kanada und den USA markiert. Besonders spektakulär ist die berühmte Bootstour, die direkt an die Basis der Fälle heranführt – das donnernde Rauschen, der aufsteigende Sprühnebel und die atemberaubende Gischt machen die Grösse und Kraft des Wassers hautnah erlebbar. Die Niagarafälle bestehen aus drei Teilen: den Horseshoe Falls auf der kanadischen Seite, sowie den American Falls und den kleineren Bridal Veil Falls auf der US-Seite. Mit einer Fallhöhe von bis zu 57 Metern stürzen jährlich über 168’000 Kubikmeter Wasser pro Minute in die Tiefe. Nach der Bootstour bleibt Zeit, die Umgebung zu erkunden, Souvenirs zu shoppen oder die Aussicht vom Skylon Tower zu geniessen, bevor es am späten Nachmittag zurück nach Toronto geht.

5 . Tag Sport Besuchen Sie die Hockey Hall of Fame, das Zentrum der kanadischen Eishockeygeschichte. Hier können Besucher legendäre Trikots, Pokale und interaktive Ausstellungen bestaunen, die die Highlights dieses Sports lebendig machen. Anschliessend lohnt sich ein kurzer Abstecher zur Scotiabank Arena, Heimstadion der Toronto Maple Leafs, um die moderne Arena und das Eishockey-Flair hautnah zu erleben. Wer Baseballfan ist, kann alternativ oder zusätzlich die Rogers Centre, Heimat der Toronto Blue Jays, besichtigen, die sich am Fuss des CN-Towers befindet und mit einer eindrücklichen Kuppel aufwartet, die sich bei schönem Wetter öffnen lässt. Am Nachmittag empfiehlt sich ein Ausflug auf die Toronto Islands. Die Inselgruppe ist autofrei und bietet eine erholsame Naturkulisse sowie fantastische Blicke auf die Skyline Torontos und den Ontariosee. Fahrräder können, je nach Saison, vor Ort gemietet werden. Die Kombination aus Sportgeschichte, städtischem Flair und Outdoor-Erlebnis macht den Tag abwechslungsreich und unvergesslich.

6 . Tag Rück- oder Weiterreise