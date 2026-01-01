Québec Lighthouse Trail ab Montréal

1 . Tag Montréal Herzlich Willkommen in der zweitgrössten Stadt Kanadas und der zugleich grössten Stadt der Provinz Québec. Übernachtung in Montréal. (Hotel Le Meridien Versailles)

2 . Tag Montréal – Québec City (ca. 390 km) Nach dem Frühstück verlassen Sie heute die vibrierende Stadt am St. Lorenz-Strom in Richtung Osten. Unterwegs erkunden Sie den naturbelassenen La Mauricie Nationalpark mit ausgezeichneten Wanderwegen, bevor Sie am Nachmittag Québec City erreichen. 2 Übernachtungen in Québec City. (Chateau Laurier)

3 . Tag Québec City Erkunden Sie die Stadt und schlendern Sie am St. Lorenz-Strom entlang oder besuchen Sie den Battlefield Park, den Ort, an welchem die Zukunft Kanadas zugunsten Grossbritanniens entschieden wurde.

4 . Tag Québec City – Tadoussac (ca. 220 km) Heute geht die Reise weiter Richtung Tadoussac. Dabei folgen Sie dem St. Lorenz-Strom Richtung Norden. Am Nachmittag haben Sie die Wahl zwischen diversen Aktivitäten wie Walbeobachtung (optional) oder die Besichtung eines alten Leuchtturms. 2 Übernachtungen in Tadoussac. (Hotel Tadoussac)

5 . Tag Tadoussac Das kleine Fischerstädtchen an der Ostküste Kanadas war die erste Handelsstation in Kanada. Besuchen Sie den alten Handelsposten Pierre Chauvin, oder wagen Sie sich aufs Meer und versuchen Sie, Wale zu sichten.

6 . Tag Tadoussac – Baie Comeau (ca. 200 km) Je näher Sie an den Golf von St. Lorenz herankommen, desto beachtlicher, rauer und wilder entwickelt sich die Küstenszenerie. In Baie Comeau bietet der «Garden of the Glaciers» spannende Einblicke in die Welt der Gletscher und des Eises. Übernachtung in Baie Comeau. (Hotel Le Manoir)

7 . Tag Baie Comeau – Matane (ca. 55 km) Weiterfahrt nach Godbout, von wo aus Sie die Fähre über den St. Lorenz-Strom nehmen. Sie erreichen schliesslich den kleinen Fischerort Matane auf der Gaspésie-Halbinsel, welcher für seine köstlichen Fischspezialitäten bekannt ist. Lassen Sie sich diese heute nicht entgehen. Übernachtung in Matane. (Hotel Riotel Matane)

8 . Tag Matane – Percé (ca. 350 km) Die heutige Fahrt führt zuerst entlang der Küste, bevor es via Monts Chic-Chocs nach Percé geht. Geniessen Sie die Ruhe der Natur, und besuchen Sie unterwegs einen der zahlreichen Leuchttürme in der Region. 2 Übernachtungen in Percé. (Hotel Riotel Perce)

9 . Tag Gaspé Etwa 100 km von Percé entfernt öffnet sich das Tor zur Natur in Form des Forillon Nationalpark. Egal ob beim Fischen, Wandern oder auf einer geführten Leuchtturm-Tour: Lassen Sie die Seele baumeln und geniessen Sie die unvergleichliche Ruhe.

10 . Tag Percé – Bonaventure (ca. 135 km) Entlang der südlichen Gaspésie-Halbinsel führt Sie die heutige Etappe vorbei an schönen Sandstränden und einsamen Buchten. Übernachtung in Bonaventure. (Hotel Riotel Bonaventure)

11 . Tag Bonaventure – Rimouski/Le Bic (ca. 315 km) Heute geht es Richung Carleton-sur-Mer, einem kleinen touristischen Ort auf der Halbinsel mit malerischer Küstenszenerie. Durch das Matapedia Tal geht es schliesslich zurück an den St. Lorenz-Strom und weiter zum Le Bic National Park mit beeindruckenden Panoramablicken. Übernachtung in Rimouski/Le Bic. (Auberge du Mange Grenouille)

12 . Tag Rimouski/Le Bic – Rivière-du- Loup (ca. 95 km) Sie fahren an der Küste entlang und durchqueren dabei den Le Bic Nationalpark. Geniessen Sie nochmals die unvergleichliche Aussicht auf die unzähligen Buchten, Inseln und Berge. In Rivière-du-Loup übernachten Sie heute in einem restaurierten Leuchtturm. (Hotel Pot à l`Eau de Vie Lighthouse)

13 . Tag Rivière-du-Loup – Montmagny (ca. 130 km) Sie reisen weiterhin am St. Lawrence-Strom entlang mitten durch die Wildnis. Planen Sie für den Besuch des Städtchens Montmagny etwas mehr Zeit ein und lassen Sie sich vom liebevollen, charmanten Ort mit französischem Flair sowie zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars verzaubern. Übernachtung in Montmagny. (Hotel L`Oiseliere Montmagny)

14 . Tag Montmagny – Montréal (ca. 315 km) Nach dem Frühstück fahren Sie zurück nach Montréal. Sie haben Zeit die Stadt intensiv und auf eigene Faust zu erkunden. Übernachtung in Montreal. (Hotel Le Meridien Versailles)

15 . Tag Montréal Ende der Mietwagenrundreise.