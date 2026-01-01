Bezauberndes Ostkanada ab Halifax

1-2 . Tag Halifax Individuelle Anreise nach Halifax. Die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia vereint maritimes Flair, Historie und modernes Stadtleben. Besuchen Sie die Zitadelle, die imposant über der Stadt thront und lernen Sie im Pier 21 über die Geschichte der Einwanderer. Lassen Sie den Tag mit einem Spaziergang an der Hafenpromenade oder einem Drink in einem der Pubs an der Argyle Street ausklingen. 2 Nächte im Cambridge Suites Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im Prince George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

3 . Tag Charlos Cove (ca. 295 km) Die Strasse schlängelt sich an der Ostküste von Nova Scotia entlang. Hier gibt es zahlreiche versteckte Buchten, Strände und Naturparks zu entdecken. Ihre Unterkunft liegt direkt an der Küste und fügt sich wunderbar in diese Landschaft ein. 1 Nacht im Seawind Landing Country Inn o.ä. (Kat. Standard & Superior)

4 . Tag Ingonish / Cape Breton Highlands Nationalpark (ca. 270 km) Über den Canso-Damm erreichen Sie die Cape Breton Insel und reisen auf abwechslungsreicher Strecke zum Cape Breton Highlands Nationalpark. Charakteristisch für die Cape Breton Insel ist der riesige Bras d’Or Lake mit seinen vielen Armen. Je nach gewählter Fahrtroute können Sie einen Halt beim Fortress of Louisbourg einlegen, um mehr über die Geschichte Nova Scotias zu erfahren. 1 Nacht im Castle Rock Country Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Lantern Hill & Hollow o.ä. (Kat. Superior)

5 . Tag Cheticamp / Margaree Harbour (ca. 115 km) Der Tag steht ganz im Zeichen des Cape Breton Highlands Nationalparks. Der «Cabot Trail», der sich an der Küste entlang schlängelt, gilt als die schönste Panoramastrasse Ostkanadas. Unterwegs bieten sich viele Möglichkeiten für Wanderungen oder Fotostopps. 1 Nacht im L’Auberge Doucet Inn o.ä. (Kat. Standard) oder im Glenora Inn & Distillery o.ä. (Kat. Superior)

6 . Tag Tatamagouche (ca. 310 km) Wer träumt nicht davon, einmal in einem restaurierten Zugwaggon zu übernachten? Heute bietet sich Ihnen diese Möglichkeit im stillgelegten, ehemaligen Bahnhof von Tatamagouche. Ein tolles Erlebnis für Gross und Klein! 1 Nacht im Train Station Inn (Kat. Standard & Superior)

7 . Tag Charlottetown (ca. 185 km) Heute verlassen Sie Nova Scotia und gelangen über die 13 km lange «Confederation Bridge» nach Prince Edward Island. Diese Brücke gilt als die längste Brücke Kanadas. Charlottetown, die verträumte Provinzhauptstadt von Prince Edward Island, lässt sich wunderbar zu Fuss entdecken. Flanieren Sie am Wasser entlang und lassen Sie sich von den historischen Gebäuden begeistern. 1 Nacht im Rodd Charlottetown Hotel o.ä. (Kat. Standard) oder im The Great George Hotel o.ä. (Kat. Superior)

8 . Tag West Point (ca. 130 km) Vorbei an den orangen Sandstränden geht es weiter zum westlichsten Punkt von Prince Edward Island. In West Point angekommen, erwartet Sie eine ganz spezielle Unterkunft. Sie übernachten im an den Leuchtturm angrenzenden, ehemaligen Wärterhaus, welches liebevoll restauriert wurde. Die Unterkunft grenzt an die Strände des Cedar Dunes Provincial Parks. 1 Nacht im West Point Lighthouse (Kat. Standard & Superior)

9 . Tag Little Shemogue (ca. 135 km) Über die «Confederation Bridge» gelangen Sie wieder auf das Festland, in die Provinz New Brunswick. Sie übernachten in einem charmanten Country Inn. 1 Nacht im Little Shemogue Country Inn o.ä. (Kat. Standard & Superior)

10 . Tag Campbellton (ca. 375 km) Heute können Sie die von den Arkadiern bewohnte Küste entdecken und in deren Kultur eintauchen. Ebenfalls lohnt sich ein Stopp im Kouchibouguac Nationalpark. Die heutige Übernachtung ist in einem Glamping Dome in der Nähe von Campbellton vorgesehen. Geniessen Sie das einzigartige Erlebnis am Ufer des Restigouche Rivers. 1 Nacht im Appalaches Domes & Spa o.ä. (Kat. Standard & Kat. Superior)

11 . Tag Percé (ca. 270 km) Entlang der Küstenstrasse erreichen Sie das Fischerdörfchen Percé, welches für den vor der Küste vorgelagerten Felsen «Rocher Percé» bekannt ist. 1 Nacht im Riotel Percé o.ä. (Kat. Standard & Superior)

12 . Tag Sainte-Anne-des-Monts (ca. 275 km) Auf Ihrer Weiterfahrt entlang der Küste sollten Sie einen Zwischenstopp im Forillon Nationalpark machen. Hier stehen Ihnen verschiedene Wanderwege und Aussichtspunkte zur Verfügung. 1 Nacht in der Auberge la Seigneurie des Monts o.ä. (Kat. Standard & Superior)

13-14 . Tag Tadoussac (ca. 310 km) Mittels einer Autofähre von Trois-Pistoles nach Les Escoumins überqueren Sie den St. Lorenz-Strom. Das kleine Dörfchen Tadoussac liegt am Eingang des Saguenay Fjords und ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Walbeobachtungstouren (zubuchbar). Aber auch eine Erkundungstour am Saguenay Fjord bietet sich an. 2 Nächte im Hotel Le Beluga o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Tadoussac o.ä. (Kategorie Superior)

15-16 . Tag Québec City (ca. 230 km) Am St. Lorenz-Strom entlang erreichen Sie die Hauptstadt der Provinz Québec. Besuchen Sie die Wahrzeichen von Québec City, wie zum Beispiel das Hotel Château Frontenac, die Altstadt mit den beeindruckenden Stadtmauern sowie die Zitadelle mit ihrem fantastischen Ausblick über den St. Lorenz-Strom. Lassen Sie sich zudem am Abend von der feinen, französisch angehauchten Küche der Québecois verwöhnen. 2 Nächte im Hotel Clarendon o.ä. (Kat. Standard) oder im Manoir Victoria o.ä. (Kat. Superior)

17-18 . Tag Saint-Alexis-des-Monts (ca. 205 km) Es geht wieder hinaus in die Natur, und zwar zur traumhaft gelegenen Auberge Lac-à-L'Eau-Claire, wo Sie die nächsten 2 Nächte verbringen. Profitieren Sie vom grossen Aktivitätenangebot vor Ort, relaxen Sie am Ufer des gleichnamigen Sees und geniessen Sie die hochwertige Gastronomie. (Kat Standard: Standard Zimmer / Kat. Superior: Lakeview Zimmer)

19-20 . Tag Montréal (ca. 160 km) Montréal versprüht einen ganz besonderen Charme. Unternehmen Sie einen Spaziergang durch die liebevoll restaurierte Altstadt, bewundern Sie die Wandmalereien, leihen Sie sich ein Fahrrad und erkunden Sie die Parks, feiern Sie auf einem der vielen Festivals oder entdecken Sie die Untergrundstadt. 2 Nächte im Hotel Le Cantlie Suites o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Place d'Armes o.ä. (Kat. Superior)

21 . Tag Rück- oder Weiterreise