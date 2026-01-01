Québec für Geniesser ab Montréal

1 . Tag Montréal (ca. 30 km) Individuelle Anreise nach Montréal und Übernahme des Mietwagens. Eine kurze Fahrt bringt Sie zu Ihrem Hotel, das schön am Lac des Deux Montagnes gelegen ist. 1 Nacht im Château Vaudreuil o.ä.

2-3 . Tag Mont-Tremblant (ca. 200 km) Auf der Strecke nach Mont-Tremblant lohnt ein Stopp im Wildnis Parc Oméga. Durch dichte Wälder und weite Felder erreichen Sie die hübsche Resortstadt Mont-Tremblant. Alpiner Charme, kopfsteingepflasterte Strassen und eine fantastische Landschaft erwarten Sie hier. Fahren Sie mit der Gondel auf den Berg (inbegriffen) oder vergnügen Sie sich bei anderen Aktivitäten wie Mountainbiken, Wandern, Ziplinen oder einem Besuch im Spa. 2 Nächte im Ermitage du Lac o.ä.

4-5 . Tag Saint Paulin (ca. 200 km) Vorbei an kleinen frankophonen Ortschaften erreichen Sie die Region Mauricie. Geniessen Sie die Ruhe und die traumhafte Natur, die Ihre Unterkunft umgibt. Sie können die Umgebung zu Fuss, auf dem Fahrrad, mit dem Kanu oder auf dem Pferderücken entdecken. Ihre Unterkunft ist bekannt für die frischen, lokalen Produkte und fördert lokale Produzenten. In der Küche werden diese zu kleinen Kunstwerken zusammengefügt. Sollte Ihnen doch nach einer grösseren Tour sein, können Sie einen Ausflug in den La Mauricie Nationalpark unternehmen. 2 Nächte im Le Baluchon Eco Resort o.ä.

6 . Tag Val-Jalbert (ca. 300 km) Nach einer Fahrt durch reizvolle Landschaft stehen nun spannende historische Geschichten auf dem Programm. Das Freilichtmuseum Val-Jalbert führt auf anschauliche und charmante Weise in die 1920er Jahre zurück. Erwecken Sie den Ort wieder zum Leben, wenn Sie abends durch die Strassen flanieren. Kulinarisch werden Sie mit einem feinen «Slow Food Dinner» im rustikal- gemütlichem Ambiente verwöhnt (inbegriffen). 1 Nacht im Village Historique Val-Jalbert

7-8 . Tag Tadoussac (ca. 220 km) Die Gegend um den Lac Saint-Jean ist bekannt für seine Blaubeeren und weitere lokale Erzeugnisse. Machen Sie eine kleine Erkundungstour bevor Sie dem malerischen Saguenay Ford nach Tadoussac folgen. Bei Tadoussac trifft der Saguenay Fjord auf den mächtigen St. Lorenz Strom. Hier erstreckt sich ein bevorzugtes Gebiet für Wale. Auf einer Walbeobachtungstour können Sie die gigantischen Tiere aufspüren. 2 Nächte im Hotel Tadoussac o.ä.

9-10 . Tag Ile aux Coudres / Charlevoix (ca. 150 km) Die Region Charlevoix ist für seine charmanten Orte entlang des St. Lorenz Stroms, seine spektakulären Landschaften, den kulturellen Reichtum und seine kulinarischen Kreationen bekannt. Flanieren Sie durch die Strassen von La Malbaie und Baie-Sainte- Paul und besuchen Sie die lokalen Kunsthandwerker, lassen Sie sich von den Gärten des Manoir Richelieu verzaubern, besuchen Sie lokale Produzenten und kosten Sie deren Erzeugnisse oder entspannen Sie in den Thermen von Les Sources Joyeuses. 2 Nächte im Hotel Cap-aux-Pierres o.ä.

11-12 . Tag Québec City (ca. 170 km) Machen Sie auf dem Weg nach Québec City einen Halt beim Cap Tourmente, wo Schneegänse auf ihrem Weg in den Süden stoppen. Besuchen Sie zudem unbedingt die Île d’Orléans mit Weingütern und den wahrscheinlich besten Erdbeeren, die Sie jemals probiert haben. Québec City ist eine der ältesten Städte Nordamerikas und zeichnet sich durch einen besonderen Charme aus. Flanieren Sie durch die Gässchen der Altstadt, geniessen Sie die lokale Gastronomie und erkunden Sie Sehenswürdigkeiten wie das Château Frontenac oder die Plains of Abraham. Auch die nähere Umgebung hält einige spannende Ausflugsziele bereit: Lernen Sie über die Kultur der Huron-Wendat First Nations in Wendake und besuchen Sie die Montmorency Falls, welche sogar höher als die Niagara Fälle sind. 2 Nächte im Hotel Château Laurier o.ä.

13-14 . Tag Saint-Ferdinand (220 km) Nun erleben Sie wieder die ländliche Idylle von Québec. Entdecken Sie die Geheimnisse der Region Chaudière-Appalaches. Der Naturpark Domaine Taschereau lohnt einen Stopp. Ihre Unterkunft liegt an einem See. Hier haben Sie ein breites Angebot an Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten. Paddeln Sie mit dem Kajak oder SUP über den See, unternehmen Sie eine Fahrradtour in die Umgebung oder entspannen Sie sich im Spa. Abends verwöhnt Sie die hauseigene Küche mit einem kreativen, von lokalen Produkten inspirierten Essen (inbegriffen). 2 Nächte im Manoir du Lac William o.ä.

15-16 . Tag Magog / Eastern Townships (ca. 160 km) Es wird Zeit, eine Region abseits der gängigen Touristenrouten zu entdecken. Charmante Dörfchen und eine sanfte Hügellandschaft, die von Weingütern, Plantagen und Farmen durchzogen ist, prägen das Bild der Eastern Townships. Hier können Sie nach Herzenslust in den kulinarischen Reichtum der Region eintauchen. Besuchen Sie auch Bleu Lavande, eine der führenden Lavendel- Farmen Kanadas. Einen Abstecher zur Abtei Saint-Benoît-du-Lac lohnt ebenso wie ein paar entspannte Stunden am See Memphremagog, an dessen Ufer Ihre Unterkunft liegt. 2 Nächte im Hôtel Verso o.ä.

17-19 . Tag Montréal (ca. 190 km) Die Eastern Townships warten noch mit einigen weiteren Höhepunkten auf. Erkunden Sie das pittoreske Dörfchen Knowlton mit seinen Geschäften und Cafés oder besuchen Sie das Brome Lake Duck Interpretation Centre. Bevor Sie Montréal erreichen, finden Sie im Mont Saint-Bruno Nationalpark noch einmal die Ruhe der Natur. Montréal ist eine pulsierende und vielseitige Metropole. Im Sommer locken viele Festivals und tauchen die Stadt in ein ganz besonderes Flair. Nehmen Sie sich Zeit, die verschiedenen Stadtviertel zu erkunden; von der kopfsteingepflasterten Altstadt, über das hippe Plateau-Mont-Royal, das mondäne Quartier Latin bis hin zur faszinierenden Untergrundstadt. Im Old Port Viertel können Sie Paddelboote oder Velos leihen, um die Stadt aus einem anderen Winkel zu entdecken. Oder Sie verlieren sich auf den Spazierwegen von Montréals Hausberg Mont-Royal. Die Auswahl an Attraktionen, Museen, Restaurants, natürlichen und kulturellen Highlights ist nahezu unbegrenzt. 3 Nächte im Le Cantlie Suites Hotel o.ä.

20 . Tag Rück- oder Weiterreise