Great Lakes of Canada & the US 22 Tage ab Toronto

1-2 . Tag Toronto Nach Ankunft am Flughafen, Übernahme Ihres Mietwagens und Fahrt zum Hotel. Am Lake Ontario gelegen, hat die grösste Stadt Kanadas einiges zu bieten. Schlendern Sie entlang der Harbourfront, über den Town Hall Square sowie durch das hippe Viertel Kensington Market und besuchen Sie die Hockey Hall of Fame oder die exzentrische Casa Loma. Um Torontos Skyline mit dem herausragenden CN-Tower zu bewundern, lohnt sich die Fährüberfahrt zu den Toronto Islands. 2 Nächte im Holiday Inn Express Toronto Downtown o.ä.

3 . Tag Niagara-on-the-Lake (ca. 150 km) Ein Besuch der Niagarafälle, welche verdientermassen zu den grössten Touristenmagneten Nordamerikas zählen, ist beinahe Pflicht. Besteigen Sie ein Ausflugsboot, um den gewaltigen Wassermassen nahe zu kommen. Das benachbarte Niagara-on-the-Lake mit seinen charmanten Häusern im Kolonialstil und den gepflegten Gärten bietet Erholung vom Trubel. 1 Nacht im Best Western Colonel Butler Inn o.ä.

4-5 . Tag Tobermory (ca. 380 km) Eingebettet zwischen Lake Huron und dessen Georgian Bay liegt die Bruce-Halbinsel mit dem hübschen Örtchen Tobermory an der nördlichsten Spitze. Erkunden sie die herrliche Küstenlandschaft und wandern Sie zur atemberaubenden Grotte im Bruce Peninsula Nationalpark. Ebenfalls sehenswert ist der Fathom Five National Marine Park mit seinen fabelhaften Felsformationen, die an Tiere und Gegenstände erinnern. 2 Nächte im Mermaid Inn Tobermory o.ä.

6 . Tag Manitoulin Island (ca. 70 km) Von Tobermory gelangen Sie mit der Fähre nach Manitoulin Island, der grössten Süsswasserinsel der Welt. Diese verfügt über eine reiche indigene Kultur und lädt mit einzigartigen Felsformationen und hübschen Wasserfällen zum Wandern ein. 1 Nacht im Manitoulin Hotel & Conference Centre o.ä.

7 . Tag Sault Ste. Marie (ca. 345 km) Über die Little Current Swing Bridge fahren Sie zurück aufs Festland. Ihr Ziel ist die Stadt Sault Ste. Marie an der Grenze zu den USA. Die gleichnamige Schwesternstadt in Michigan ist nur durch eine Brücke getrennt. Entdecken Sie das Buschflugzeug-Museum und gönnen Sie sich feine Leckereien in den gemütlichen Restaurants, Cafés und Brauereien des Orts. 1 Nacht im Delta Hotels Sault Ste. Marie Waterfront o.ä.

8 . Tag Mackinac Island (ca. 100 km) Sie passieren die Grenze und fahren nach St. Ignace. Hier lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen, denn per Fähre geht es nun auf die autofreie Mackinac Island. Die Insel versprüht nostalgischen Charme mit ihren viktorianischen Häusern und Pferdekutschen auf den Strassen. Mieten Sie ein Fahrrad, um die Landschaft zu erkunden und den perfekten Platz für den Sonnenuntergang zu suchen. 1 Nacht im Mission Point Resort o.ä.

9 . Tag Munising (ca. 220 km) Zurück auf dem Festland empfiehlt es sich, die Pictured Rocks National Lakeshore bei Munising an der Südküste des Lake Superior anzusteuern. Das Schutzgebiet ist bekannt für seine atemberaubenden, in verschiedenen Farben schillernden Sandsteinklippen. Machen Sie eine Bootstour oder erwandern Sie einen der schönen Trails des Parks. 1 Nacht im Holiday Inn Express Munsing-Lakeview o.ä.

10-11 . Tag Sturgeon Bay (ca. 345 km) Erkunden Sie die Landzunge von Door County mit ihren malerischen Küstenorten, fotogenen Leuchttürmen, schroffen Felsformationen und idyllischen Apfel- und Kirschplantagen in gemütlichem Tempo. Eingebettet zwischen Green Bay und Lake Michigan bietet die Halbinsel herrliche Ausblicke auf das Wasser. Ein perfekter Ort, um die Seele baumeln zu lassen. 2 Nächte im AmericInn by Wyndham Sturgeon Bay o.ä.

12-13 . Tag Milwaukee (ca. 250 km) Nach den kleinen Orten, die Sie in den letzten Tagen gesehen haben, erscheint Milwaukee geradezu grossstädtisch. Die grösste Stadt Wisconsins ist stolz auf ihre deutschen Wurzeln und entsprechend finden sich hier einige Brauereien und ein Wurstmarkt. Aber auch das Harley-Davidson-Museum, die Discovery World und viele weitere Attraktionen sind einen Besuch wert. 2 Nächte im Brewhouse Inn o.ä

14-15 . Tag Chicago (ca. 150 km) Willkommen in der «Windy City»! Mit ihrer unverkennbaren Skyline, ihrer lebendigen Musikszene und einer Fülle an Freizeitmöglichkeiten an den Ufern des Lake Michigans präsentiert sich Chicago als Weltstadt von Format. Besuchen Sie den Millennium Park und den Navy Pier, machen Sie eine Bootsfahrt um die architektonischen Wunderwerke zu bestaunen und tauchen Sie bei guter Livemusik ins Nachtleben ein. 2 Nächte in der ACME Hotel Company o.ä.

16 . Tag Holland (ca. 245 km) Lassen Sie sich in die Niederlande versetzen bei einem Besuch der Windmill Island Gardens oder einem Bummel durch die charmante Innenstadt Hollands, deren kopfsteingepflasterte Strassen im Mai zudem von tausenden Tulpen gesäumt sind. 1 Nacht im Holiday Inn Express Holland o.ä.

17-18 . Tag Traverse City (ca. 265 km) Traverse City ist das Tor zur Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, die mit ihren Stränden, Buchten, Inseln und Hügeln zum Wandern einlädt. Die Halbinseln Leelanau und Old Mission sind zudem bekannt für ihre Weingüter und Kirschenhaine. Leihen Sie sich ein Fahrrad und erkunden Sie die Gegend. 2 Nächte im Cherry Tree Inn o.ä.

19-20 . Tag Detroit (ca. 415 km) Spazieren Sie entlang der Detroit River Promenade, besuchen Sie das Henry Ford Museum und das Motown Museum, lassen Sie sich bei einem Spiel der heimischen Profisportmannschaften von der Begeisterung der Menge anstecken. Dabei werden Sie verstehen, wie Erfindergeist, Musik und Sport diese attraktive Stadt geprägt haben. 2 Nächte im ROOST Detroit o.ä.

21 . Tag Port Dover (ca. 280 km) Zurück in Kanada führt Ihr Weg nach Port Dover am Lake Erie. Die umliegende Region gilt als «Ontarios Garten» mit Weingütern, Cider-Produzenten und Obstgärten, deren Produkte direkt vor Ort oder auf lokalen Bauernmärkten verkostet werden können. 1 Nacht im Clonmel Castle o.ä.

22 . Tag Rückfahrt nach Toronto (ca. 130 km) In Toronto Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.