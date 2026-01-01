1 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Starten Sie Ihre Rundreise mit einem Besuch des eindrucksvollen CN Towers oder erkunden Sie das Royal Ontario Museum (optional). Übernachtung in Toronto. (Le Germain Toronto)

2 . Tag Toronto – Niagara Falls – Niagara-on-the-Lake (ca. 130 km) Am Vormittag bleibt noch etwas Zeit, Toronto zu erkunden, bevor Sie zu den donnernden Niagarafällen aufbrechen. Unternehmen Sie eine Fahrt mit der «Hornblower Cruise», die Sie an den Fuss der Wasserfälle führt (optional). Im Anschluss geht es weiter entlang des beliebten Niagara Parkways zum historischen Niagara-on-the-Lake, wo Sie 2 Mal übernachten. (Pillar & Post Inn)

3 . Tag Niagara Falls / Niagara-on-the Lake Das am Ufer des Ontario Sees gelegene Städtchen Niagara-on-the-Lake ist voller Charme. Bummeln Sie durch die im wunderschönen Stadtzentrum angesiedelten Boutiquen und Galerien und bestaunen Sie die hübschen, im viktorianischen Stil erbauten Häuser. Unternehmen Sie ausserdem eine Winery & Tasting Tour bei Jackson Trigs Niagara Estate (optional), eines der mehr als 50 Weingüter in der Niagara-Region.

4 . Tag Niagara-on-the-Lake - Alton (ca. 150 km) Fahren Sie entlang des Lake Ontario bis in das historische Dörfchen Alton. Besuchen Sie das Alton Mill Arts Center, eine restaurierte Mühle mit Galerien, Geschäften, Museen und Cafés. Übernachtung in Alton. (Millcroft Inn & Spa)

5 . Tag Alton – Owen Sound (ca. 120 km) Die Ufer des Lake Huron sind für ihre goldenen Sonnenuntergänge bekannt. Die heutige Etappe führt Sie nach Owen Sound. 2 Übernachtungen in Owen Sound. (Highland Manor Inn)

6 . Tag Bruce Peninsula NP / Fathom Five NP Besuchen Sie heute den einzigartigen Bruce Peninsula Nationalpark in Südontario. Starten Sie zu einer Kajaktour (optional) oder unternehmen Sie eine Wanderung auf dem berühmten Bruce Trail. Der Fathom Five National Marine Park ist Kanadas erster Marine National Park. Unternehmen Sie hier eine Tour mit dem Glasbodenboot (optional) entlang der zerklüfteten Küstenlinie zu einer Vielzahl an versunkenen mystischen Schiffswracks sowie der bekannten Flower Pot Insel.

7 . Tag Owen Sound – Port Severn (ca. 140 km) Wasaga Beach ist der längste Süsswasserstrand der Welt und erstreckt sich über mehr als 14 km entlang des Ufers der Georgian Bay. Sie erreichen den historischen Ort Port Severn, welcher am 386 km langen Trent- Severn Waterway gelegen ist. Besuchen Sie den Georgian Bay Islands Nationalpark mit seinen 60 Inseln oder begutachten Sie die komplette Georgian Bay, welche am Südrand des Kanadischen Schilds liegt und ca. 30.000 Inseln beherbergt. Übernachtung in Port Severn. (Severn Lodge)

8 . Tag Port Severn – Huntsville (ca. 160 km) Nach einem möglichen Abstecher nach Parry Sound oder in den Killbear Provincial Park, erreichen Sie Ontarios Muskoka Region. Sie gilt als westliches Tor zum Algonquin Provincial Park. 2 Übernachtungen in Huntsville. (Deerhurst Resort)

9 . Tag Algonquin Provincial Park Entdecken Sie heute den weltbekannten Algonquin Provincial Park auf einem Tagesausflug. Der älteste Naturpark Ontarios beheimatet zahlreiche Elche, Schwarzbären, Wölfe und Biber. Der Park eignet sich für unvergessliche Kanutouren oder abwechslungsreiche Wanderungen.

10 . Tag Huntsville – Ottawa (ca. 340 km) Heute setzen Sie Ihre Reise in die zweitgrösste Stadt Ontarios fort. Statten Sie dem eindrücklichen «Museum of Civilization» einen Besuch ab oder schlendern Sie durch das «ByWard Market» Viertel mit seinem grossen Farmers Market. 2 Übernachtungen in Ottawa. (Lord Elgin Hotel)

11 . Tag Ottawa Die Haputstadt Kanadas verbindet einzigartige Geschichte mit weltoffener Kultur: Eindrucksvoll gehen hier die englische und die französische Sprache nahtlos ineinander über.

12 . Tag Ottawa – Kingston (ca. 200 km) Die Weiterfahrt führt Sie nach Kingston, wo wir Ihnen eine entspannte Bootsfahrt durch die mit Wäldern bedeckten 1000 Islands des St. Lawrence Rivers empfehlen (optional). Übernachtung in Kingston. (Hochelaga Inn)

13 . Tag Kingston – Toronto (ca. 265 km) Entlang der Küstenlinie des Lake Ontario geht es zurück in die Metropole Toronto. Ein weiterer perfekter Tag, um die faszinierende Stadt zu erkunden. Übernachtung in Toronto. (Le Germain Toronto)

14 . Tag Toronto Ende Ihrer Mietwagenrundreise.