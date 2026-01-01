Motorhome Rundreise Discover the Maritimes ab Halifax

1 . Tag Halifax – Peggy’s Cove (60 km) In Halifax übernehmen Sie Ihr Motorhome. Danach geht es entlang der Lighthouse Route nach Peggy’s Cove. Der Leuchtturm gehört zu den meist fotografierten Attraktionen Nova Scotias. Aber auch das verschlafene Dörfchen hat seinen Reiz.

2-3 . Tag Lunenburg (ca. 130 km) Es geht weiter der Küste entlang, vorbei an winzigen Buchten, Sandstränden, kleinen Dörfchen und rauer Küste. Lunenburg versprüht mit seinen bunten Holzhäuschen einen ganz besonderen Charme und eignet sich perfekt als Ausgangspunkt zum weiteren Entdecken der Atlantikküste.

4-5 . Tag Kejimkujik Nationalpark (ca. 95 km) Im Landesinneren erwartet Sie der Kejimkujik Nationalpark mit einem breiten Netzwerk an Seen und Wanderwegen. Erkunden Sie die Wildnis wie es vor Tausenden von Jahren schon die Mi’kmaq getan haben.

6-7 . Tag Grand Pré (ca. 195 km) Besuchen Sie unterwegs den pittoresken Ort Annapolis Royal mit seinen über 135 viktorianischen Häusern. Via Hall’s Harbour geht es weiter nach Grand Pré, einer Kulturlandschaft mit Weingütern und einer nationalhistorischen Stätte.

8 . Tag Five Islands Provinzpark (195 km) Entlang des zur Bay of Fundy gehörenden Minas Basin mit spektakulären Küstenabschnitten erreichen Sie den Five Islands Provinzpark. Die beliebte Outdoor-Destination begeistert mit 90 Meter hohen Klippen, die eine spektakuläre Sicht auf die Bay of Fundy freigeben.

9-10 . Tag Fundy Nationalpark (255 km) Via Parrsboro und die mit Fossilien besetzen Klippen von Joggings erreichen Sie die Provinz New Brunswick. Hier können Sie die riesigen Gezeitenunterschiede an den Hopewell Rocks erleben. Der Fundy Nationalpark hat 28 Wanderwege, die durch schöne Küstenlandschaft und Wälder führen.

11-13 . Tag Prince Edward Island (ca. 250 km) Über die 13 km lange «Confederation Bridge» erreichen Sie die kleinste Provinz Kanadas. Prince Edward Island verfügt über Küstenabschnitte mit orangefarbenen Sandstränden und rauer Steilküste sowie weitläufige Felder. Der gleichnamige Nationalpark ist über 3 Abschnitte verteilt. Sehenswert ist auch die charmante Provinzhauptstadt Charlottetown.

14 . Tag Pictou (ca. 115 km) Mit der Fähre geht es zurück nach Nova Scotia. Spazieren Sie durch das kleine Örtchen Pictou und erleben Sie die schottische Architektur, Strände, Wanderwege und Geschäfte an der Northumberland Strait.

15 . Tag Chéticamp (ca. 265 km) Der Ceilidh Trail führt Sie der Küste entlang durch den Westen von Cape Breton Island mit schönen Aussichten auf den Golf von St. Lorenz. Chéticamp ist ein von den Akadiern geprägtes Fischerdorf.

16-17 . Tag Ingonish (ca. 115 km) Spektakulär ist die Fahrt auf dem Cabot Trail durch den Cape Breton Highlands Nationalpark. Die Strasse schlängelt sich der Küste entlang und begeistert immer wieder mit traumhaften Aussichten auf die rauen Klippen. Im Park gibt es viele Wanderwege unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade und auch die Chance auf Tiersichtungen ist sehr gross. Ingonish eignet sich zudem hervorragend für eine Walbeobachtungstour (zubuchbar).

18 . Tag Louisbourg (ca. 180 km) Cape Breton Island ist von einem riesigen Binnensee mit diversen Armen geprägt. An den Ausläufern des Bras d’Or Lakes vorbei erreichen Sie Louisbourg. Die Hauptattraktion ist die kulturhistorische Stätte Fortress of Louisbourg. In diesem lebendigen Freilichtmuseum können Sie in die Geschichte Nova Scotias eintauchen.

19 . Tag Sherbrooke (ca. 270 km) Sie folgen dem südlichen Ufer des Bras d’Or Lakes und durchqueren einige kleine Ortschaften bevor Sie Cape Breton über den Canso Damm verlassen. Sherbrooke Village bringt Sie zurück in das Nova Scotia des 19. Jahrhunderts mit kostümierten Charakteren. Auch die Natur wartet noch einmal mit bezaubernder Schönheit auf.

20 . Tag Dartmouth / Halifax (ca. 200 km) Die «Eastern Shore» ist geprägt von wilder Küstenlandschaft und kleinen Weilern. Unterwegs bieten sich tolle Möglichkeiten zum Wandern, zum Beispiel am Liscomb River oder im Taylor Head Provinzpark. Die Strände eignen sich wunderbar für eine Picknick- Pause auf dem Weg nach Halifax.

21 . Tag Ende der Reise Rückgabe des Motorhomes in Halifax und individuelle Rück- oder Weiterreise.