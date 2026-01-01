Motorhome Rundreise Ostkanada Highlights ab Toronto

1 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Die grösste kanadische Stadt Kanadas erwartet Sie mit einer Vielzahl an kulturellen Attraktionen. Vom CN Tower geniessen Sie einen tollen Blick über die Stadt und in der Miniaturwelt von Little Canada können Sie sich einen Überblick über Ihre kommende Reise verschaffen. 2 Nächte im Novotel Toronto Centre o.ä.

2 . Tag Ausflug an die Niagarafälle Mit dem Bus geht es heute an die berühmten Niagarafälle. Während einer Bootsfahrt kommen Sie den tosenden Wassern ganz nah. Sie haben anschliessend Zeit den Ort und die Fälle individuell zu erkunden bevor es gegen Abend zurück nach Toronto geht.

3 . Tag Prince Edward County / Picton (ca. 194 km) Übernahme Ihres Motorhomes bei Toronto. Anschliessend verlassen Sie das urbane Toronto und tauchen ein in die idyllische Landschaft von Prince Edward County. Nur wenige Stunden entfernt erwarten Sie charmante Kleinstädte, sanfte Weinberge, malerische Strände und gemütliche Cafés. In Picton, dem Herzen der Region, können Sie lokale Weine probieren, Kunstgalerien entdecken oder einfach die entspannte Atmosphäre am Ufer des Lake Ontario geniessen.

4-5 . Tag Kingston (ca. 64 km) Weiter geht es Richtung Kingston, einer Stadt voller Geschichte und Charme am Ostufer des Ontariosees. Auf dem Weg laden die 1000 Islands zu einer Bootstour ein, bei der Sie malerische Inseln, historische Schlösser und versteckte Buchten entdecken können. In Kingston, der ehemaligen Hauptstadt Kanadas, erwarten Sie historische Gebäude, das Fort Henry National Historic Site und ein lebendiges Stadtzentrum mit Cafés, Restaurants und Boutiquen. Die Region eignet sich perfekt für Rad- und Wandertouren, entspannte Uferspaziergänge am St. Lorenz-Strom und kulinarische Genüsse in den umliegenden Weingütern.

6 . Tag Thousand Islands Nationalpark (ca. 42 km) Die heutige Etappe führt Sie weiter in die zauberhafte Region der 1000 Islands am St. Lorenz-Strom. Der Thousand Islands Nationalpark bietet unberührte Natur, Vogelbeobachtung und entspannte Wanderpfade – ein perfekter Ort, um die Schönheit dieser einzigartigen Flusslandschaft hautnah zu erleben.

7-8 . Tag Montréal (ca. 220 km) Sie erreichen Montréal, eine der lebendigsten Städte Kanadas. Hier erwarten Sie eine faszinierende Mischung aus europäischem Flair und nordamerikanischer Dynamik: Schlendern Sie durch die Altstadt (Vieux-Montréal), bestaunen Sie die Basilika Notre-Dame, geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten in den lebhaften Bistros und Cafés, und erleben Sie die kulturelle Vielfalt der Stadt in Museen, Galerien und bei Festivals. Bitte beachten Sie, dass es die meisten Motorhome und Camper-Anbieter die Fahrt in die Innenstadt untersagen. Sie erreichen diese mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis oder teilweise mit Shuttlebussen die von einigen Campingplätzen angeboten werden.

9 . Tag Mont Tremblant (ca. 147 km) Die Reise geht weiter in die idyllische Natur der Laurentiden, zum charmanten Mont Tremblant. Die Region begeistert mit dichten Wäldern, klaren Seen und sanften Bergen – perfekt für Outdoor-Abenteuer wie Wandern, Radfahren oder Kajakfahren. Im malerischen Tremblant Village erwarten Sie bunte Boutiquen, gemütliche Cafés und ausgezeichnete Restaurants, die das französisch-kanadische Flair der Region erlebbar machen.

10 . Tag Ottawa (ca. 153 km) Ein lohnenswerter Zwischenstopp ist der Parc Omega, wo Sie kanadische Wildtiere wie Hirsche, Elche und Bisons hautnah in freier Natur erleben können. In Ottawa erwarten Sie dann Highlights wie das Parlamentsgebäude, das lebhafte ByWard Market Viertel und Museen von Weltrang, darunter das Kanadische Museum für Geschichte. Flüsse, Parks und historische Bauwerke verbinden sich zu einem abwechslungsreichen Stadtbild, das Kultur, Geschichte und Naturerlebnis perfekt vereint.

11-13 . Tag Algonquin Provincial Park (ca. 242 km) Die Route bringt Sie in die weiten Wälder und Seen des Algonquin Provincial Parks, einem der bekanntesten Naturparks Ontarios. Unterwegs können Sie charmante Kleinstädte für einen Zwischenstopp nutzen oder am Muskoka River anhalten, um die kanadische Landschaft zu geniessen. Im Algonquin Park erwarten Sie unberührte Natur, malerische Wanderwege, Kajak- und Kanutouren sowie die Möglichkeit, Wildtiere wie Elche, Hirsche und Biber zu beobachten.

14 . Tag Parry Sound (ca. 120 km) Von den tiefgrünen Wäldern und glitzernden Seen des Algonquin Provincial Parks führt die Reise weiter Richtung Parry Sound am Ufer des Georgian Bay. Auf dem Weg laden idyllische Seen, charmante Ortschaften und Aussichtspunkte zum Verweilen ein, etwa für ein Picknick oder eine kurze Wanderung. In Parry Sound erwarten Sie wunderschöne Uferpromenaden, Bootsfahrten durch die beeindruckenden 30'000 Islands, lokale Kunstgalerien und gemütliche Cafés.

15 . Tag Killarney Provincial Park (ca. 180 km) Weiter geht es Richtung Nordwesten in den beeindruckenden Killarney Provincial Park, eine der schönsten Naturlandschaften Ontarios. Unterwegs bieten sich Fotostopps an den glitzernden Seen, Flüssen und felsigen Uferlandschaften entlang des Georgian Bay Coastline an. Im Killarney Provincial Park erwarten Sie kristallklare Seen, weisse Quarzitfelsen und unberührte Wälder.

16-17 . Tag Manitoulin Island (ca. 275 km) Sie erreichen Manitoulin Island, die grösste Süßwasserinsel der Welt. Auf dem Weg eröffnen sich immer wieder atemberaubende Ausblicke auf Seen, Wälder und felsige Küstenabschnitte. Auf Manitoulin Island erwarten Sie charmante Ortschaften, kulturelle Highlights der First Nations, und natürliche Schönheiten wie der Mindemoya Lake, der sich perfekt für Wassersport, Angeln oder entspannte Spaziergänge eignet.

18 . Tag Bruce Peninsula (ca. 90 km) Eine Fährüberfahrt bringt Sie auf die Bruce Peninsula und dem malerischen Tobermory. Unterwegs eröffnen sich immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die Ufer des Lake Huron und die weitläufigen Wälder Ontarios. In der Nähe von Tobermory befindet sich der Fathom Five National Marine Park und ist bekannt als Kanadas erster National Marine Park. Er schützt die Gewässer des Georgian Bay, einschliesslich zahlreicher Schiffswracks und der Flowerpot Islands. Der Park ist beliebtes Ziel für Taucher.

19 . Tag Blue Mountains (ca. 180 km) Auf dem Weg nach Süden haben Sie immer wieder schöne Ausblicke auf die Georgian Bay und charmante Orte wie Meaford oder Collingwood. In den Blue Mountains erwarten Sie Outdoor-Abenteuer in spektakulärer Kulisse wie Wanderungen durch die bewaldeten Hügel. Die Region bietet eine perfekte Kombination aus Aktivität, Naturerlebnis und Erholung.

20 . Tag Toronto (ca. 250 km) Auf dem Rückweg nach Toronto empfiehlt sich ein Abstecher nach Kitchener, einer Stadt bekannt für ihr deutsch-kanadisches Erbe. Charmante Altbauten, Kunstgalerien, trendige Cafés und Restaurants prägen das Stadtbild.

21 . Tag Rück- oder Weiterreise Abgabe des Motorhomes oder Campers am Vormittag und individuelle Rück- oder Weiterreise.