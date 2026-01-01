Motorhome Rundreise Best of Québec ab Montréal

1-2 . Tag La Mauricie Nationalpark (ca. 188 km) In Montréal übernehmen Sie Ihr Motorhome und fahren Richtung Osten. Über gut ausgebaute Highways führt die Route durch ländliche Regionen, bevor Sie eine von Wäldern, Seen und sanften Hügeln geprägte Naturlandschaft erreichen – ideal für einen ersten Eindruck der kanadischen Wildnis. Der La-Mauricie-Nationalpark begeistert mit über 150 Seen, Panoramastrassen und vielfältigen Outdoor-Möglichkeiten.

3-4 . Tag Lac Saint-Jean/Alma (ca. 309 km) Weiter geht die Reise nach Norden, zunächst durch die bewaldeten Landschaften entlang des Saint-Maurice Flusses. Die Fahrt auf der Route 155 gilt als eine der eindrucksvollsten Strecken Québecs: weite Wälder, Flüsse und kaum besiedelte Wildnis begleiten Sie bis in die Region Saguenay–Lac-Saint-Jean, wo sich die Landschaft sichtbar öffnet. Am majestätischen Lac Saint-Jean erwarten Sie weite Ufer, kleine Ortschaften und ein ganz eigener, ländlicher Charakter. Ein besonderer Höhepunkt ist das historische Village de Val-Jalbert, das Einblicke in die industrielle Vergangenheit der Region bietet. In Alma, idyllisch am Übergang zum Rivière Saguenay gelegen, geniessen Sie entspannte Spaziergänge am Wasser, regionale Spezialitäten und die Ruhe.

5 . Tag Tadoussac (ca. 184 km) Die heutige Route ist landschaftlich spektakulär: Sie folgt dem Ufer des Saguenay-Fjords, vorbei an malerischen Ortschaften wie Sainte-Rose-du-Nord, mit ihren steilen Hängen und charmanten Holzhäusern. Es bieten sich zahlreiche Aussichtspunkte, von denen sich beeindruckende Panoramen auf den Fjord und die umliegenden Wälder eröffnen. Ein Highlight auf dieser Etappe ist der Saguenay–St. Lawrence Marine Park, wo der Süsswasserfjord auf den salzigen Sankt-Lorenz-Strom trifft. Hier können Sie bei einer Bootstour oder vom Ufer aus die berühmten Belugawale beobachten. In Tadoussac, dem ältesten europäischen Siedlungsort Québecs, erwarten Sie historische Gebäude, gemütliche Cafés und zahlreiche Möglichkeiten für Walbeobachtungen.

6 . Tag Bic Nationalpark/Rimouski (ca. 173 km) Mit der Fähre setzen Sie heute auf das andere Ufer des Sankt-Lorenz Stroms über. Der Bic Nationalpark besticht durch seine markanten Felsvorsprünge, idyllischen Buchten und Sandstrände. Hier lassen sich mit etwas Glück Seehunde, Rotfüchse und zahlreiche Vogelarten beobachten. Zahlreiche Wanderwege führen durch die abwechslungsreiche Landschaft, vom Küstenpfad mit Blick auf den Strom bis zu Wald- und Hügelwegen im Landesinneren. Der Ort Rimouski bietet unter anderem einen charmanten Stadtkern und das Maritime Museum.

7-8 . Tag Forillon Nationalpark (ca. 392 km) Weiter geht es Richtung Osten auf die Halbinsel Gaspésie. Unterwegs bieten kleine Küstenorte wie Matane Gelegenheit zu Pausen mit frischem Fisch oder lokalen Spezialitäten, während sich die Landschaft von sanften Hügeln zu beeindruckenden Steilküsten wandelt. Der Forillon Nationalpark, an der Spitze der Gaspésie-Halbinsel gelegen, ist ein wahres Naturparadies. Er beeindruckt mit dramatischen Klippen, unberührten Stränden, dichten Wäldern und der rauen Küste des Sankt-Lorenz-Stroms. Der Park bietet zahlreiche Wander- und Radwege, Küstenpfade mit spektakulären Aussichtspunkten und Möglichkeiten zur Tierbeobachtung – darunter Weisskopfseeadler, Schwarzbären, Rehe und Robben.

9 . Tag Percé (ca. 108 km) Vorbei an kleinen Fischerdörfern und weiten Stränden offenbart sich immer wieder der weite Blick auf den Sankt-Lorenz-Strom. Unterwegs bieten sich zahlreiche Gelegenheiten für Fotopausen und kurze Wanderungen an Aussichtspunkten. In Percé angekommen, erwartet Sie eines der bekanntesten Wahrzeichen Québecs: der Percé-Felsen, ein imposanter Felsbogen, der aus dem Meer ragt, sowie die nahegelegene Île Bonaventure, Heimat von tausenden Papageitauchern. Die Region lädt zu Spaziergängen entlang der Küste, Bootsfahrten rund um den Felsen und Tierbeobachtungen ein.

10 . Tag Campbellton (ca. 248 km) Heute erreichen Sie die Provinz New Brunswick. Die Strecke durchquert die östliche Gaspésie mit sanften Hügeln, dichten Wäldern und kleinen Küstendörfern, bevor sie ins Inland führt. Unterwegs lohnt sich ein Stopp im charmanten Bonaventure oder bei den Flusstälern des Rivière Restigouche, die für ihre Lachse und Angelmöglichkeiten bekannt sind. In Campbellton angekommen, erwarten Sie idyllische Uferpromenaden, Aussichtspunkte auf den Fluss und die Möglichkeit, lokale Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Angeln zu geniessen.

11 . Tag Bic Nationalpark/Rimouski (ca. 214 km) Durch das Landesinnere geht die Reise heute wieder zurück an den Sankt-Lorenz-Strom.

12 . Tag Baie Saint-Paul/Charlevoix (ca. 210 km) Bei Rivière-du-Loup überqueren Sie erneut den Sankt-Lorenz-Strom und folgen ihm nach Süden. Die Strecke gilt als eine der landschaftlich reizvollsten in Québec: Weinberge, Obstgärten, kleine Küstenorte und das ständige Wechselspiel von Fluss- und Berglandschaften machen die Fahrt besonders abwechslungsreich. Unterwegs lohnt ein Stopp in Saint-Pascal oder La Malbaie, wo charmante Hotels, Cafés und Aussichtspunkte auf den Strom zum Verweilen einladen. Ein Highlight ist der Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, wo dramatische Schluchten, rauschende Flüsse und Wanderwege auf Sie warten – ein Paradies für Naturliebhaber und Fotografen. In der Charlevoix-Region selbst erwarten Sie pittoreske Dörfer wie Baie-Saint-Paul, bekannt für Kunstgalerien, Handwerksläden und exzellente regionale Küche.

13-14 . Tag Québec City (ca. 250 km) Die Stadt besticht durch ihr europäisches Flair: Kopfsteinpflasterstrassen, historische Gebäude und charmante Cafés prägen das Stadtbild. Das Herzstück ist die Altstadt (Vieux-Québec), ein UNESCO-Weltkulturerbe, mit der imposanten Zitadelle, dem Château Frontenac und den belebten Plätzen wie dem Place Royale. Für Naturliebhaber lohnt sich ein Spaziergang entlang der Promenade des Gouverneurs, die spektakuläre Blicke auf den Sankt-Lorenz-Strom bietet. Eine kurze Fahrt ausserhalb der Stadt kann man die Montmorency-Fälle besuchen – sie sind sogar höher als die Niagarafälle und bieten tolle Wanderwege und Hängebrücken.

15 . Tag Montréal (ca. 250 km) Auf der Rückfahrt nach Montréal lädt die Île d’Orléans zu einem Abstecher ein: Obstplantagen, Weingüter und charmante Dörfer vermitteln ein idyllisches Insel-Flair und bieten sich für Spaziergänge oder lokale Köstlichkeiten an. Wenig später lohnt ein Halt in Sainte-Anne-de-Beaupré, wo die prachtvolle Basilika mit ihren farbenfrohen Glasfenstern beeindruckt. Auf halber Strecke liegt Trois-Rivières mit seinem historischen Stadtzentrum, gemütlichen Cafés und dem Borealis Museum, das anschaulich die Geschichte der Papierindustrie erzählt.

16 . Tag Rück- oder Weiterreise Rückgabe des Motorhomes oder Campers in Montreal und individuelle Rück- oder Weiterreise.