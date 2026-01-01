Motorhome Rundreise Western Circle ab Vancouver

1 . Tag Vancouver/Delta – Manning Park (ca. 200 km) Nach Übernahme Ihres Motorhomes bei Vancouver versorgen Sie sich am Besten noch mit ein paar Vorräten und machen sich dann auf den Weg zum Manning Park, welcher durch seine verschiedenartige Vegetation und Tierwelt begeistert.

2-3 . Tag Oliver / Okanagan-Tal (ca. 180 km) Durch die bewaldeten Täler der Cascade Mountains erreichen Sie das Okanagan-Tal. Das fruchtbare, von der Sonne begünstigte Tal ist prädestiniert für den Frucht- und Weinanbau. Sie können hier nach Herzenslust Weingüter und Farmen besuchen und deren Erzeugnisse verkosten. Aktive Gäste können sich zudem auf dem Kettle Valley Rail Trail beim Wandern oder Fahrradfahren vergnügen.

4 . Tag Christina Lake (ca. 210 km) Vorbei an idyllischen Seen und durch sanfte Hügellandschaften reisen Sie weiter durch das südliche British Columbia. Der Christina Lake zählt zu den wärmsten Seen Kanadas.

5 . Tag Nelson (ca. 115 km) In der traumhaften Gebirgslandschaft der West-Kootenays liegt der Ort Nelson mit vielen Galerien und historischen Gebäuden.

6-7 . Tag Revelstoke (ca. 270 km) Besuchen Sie unterwegs die Grotten von Ainsworth Hot Springs und die Silbermine von Sandon. Revelstoke bietet eine gute Ausgangsbasis, um das Monashee und das Selkirk Gebirge oder den Mount Revelstoke Nationalpark zu erkunden.

8 . Tag Golden (ca. 150 km) Halten Sie während der heutigen Fahrt Ausschau nach Bergziegen und Bären, die häufiger unweit der Strasse auftauchen. Das sympathische Städtchen Golden ist ein beliebter Ort für Wildwasser-Rafting.

9-11 . Tag Banff (ca. 140 km) Schon die Fahrt nach Banff über den Kicking Horse Pass und durch den Yoho Nationalpark ist imposant. Besuchen Sie unterwegs die Wapta Falls und den türkisfarbenen Emerald Lake. Der älteste Nationalpark Kanadas bietet eine traumhafte Landschaft aus majestätischen Bergen, tiefen Bergseen und Wäldern. Begeben Sie sich auf Tierbeobachtung, fahren Sie mit der Gondel auf den Sulphur Mountain, gehen Sie wandern oder reiten und besuchen Sie die vielen natürlichen Attraktionen.

12 . Tag Cline River / Icefield Parkway (ca. 180 km) Der Icefield Parkway zählt zu den bekanntesten und schönsten Panoramastrassen Nordamerikas. Schneebedeckte Bergspitzen, Gletscher, Seen, Flüsse und Wälder sorgen für atemberaubende Ausblicke. Nehmen Sie sich Zeit für die spektakuläre Landschaft und planen Sie viele Stopps entlang des Weges ein.

13-14 . Tag Jasper (ca. 200 km) Sie setzen Ihre Fahrt auf dem Icefield Parkway fort. Besuchen Sie unterwegs den Athabasca- Gletscher sowie die Wasserfälle Athabasca und Sunwapta mit ihren bizarren Schluchten. Im Jasper Nationalpark gehören auch der Maligne Canyon, der Maligne Lake und die Miette Hot Springs ganz oben auf die To-do-list.

15-16 . Tag Clearwater / Wells Gray Provinzpark (ca. 320 km) Am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies vorbei, erreichen Sie mit Clearwater den Ausgangspunkt für den Wells Gray Provinzpark. Dieser zeichnet sich durch die Wasserfälle Helmcken und Dawson, den traumhaften Clearwater Lake sowie ein reges Tierleben aus.

17 . Tag Lillooet (ca. 290 km) Sie fahren auf Teilen der alten Planwagenroute, die in der 1860er Jahren, während British Columbias Goldrauschzeit, von mehr als 10'000 Pionieren genutzt wurde.

18-19 . Tag Whistler (ca. 130 km) Traumhafte Ausblicke und reizvolle Naturparks präsentieren sich auf der Weiterfahrt nach Whistler. Der Resortort ist ein Paradies für Outdoor-Aktivitäten. Ob abenteuerlich mit dem Mountainbike und beim Ziplinen oder gemächlicher beim Wandern und Kanufahren - hier sind dem aktiven Naturerlebnis kaum Grenzen gesetzt.

20 . Tag Fort Langley (ca. 170 km) Zum Abschluss fahren Sie auf dem malerischen Sea-to-Sky Highway und geniessen die schöne Aussicht auf das Inlet. Unterwegs gibt es viel zu sehen – von Wasserfällen, über Gondeln und Hängebrücke bis hin zu einer alten Kupfermine.

21 . Tag Fahrt nach Vancouver/Delta (ca. 50 km) Rückgabe des Motorhomes und Rück- oder Weiterreise.