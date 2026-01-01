Motorhome Rundreise von Montréal nach Halifax ab Montréal

1-2 . Tag Québec City (ca. 250 km) Nach der Übernahme des Motorhomes bei Montréal fahren Sie nach Québec City. Unterwegs lohnt sich ein Stopp an der Île d'Orléans: Obstplantagen, Weingüter und charmante Dörfer vermitteln ein idyllisches Insel-Flair und bieten sich für Spaziergänge oder lokale Köstlichkeiten an. Auf halber Strecke liegt Trois-Rivières mit seinem historischen Stadtzentrum, gemütlichen Cafés und dem Borealis Museum, das anschaulich die Geschichte der Papierindustrie erzählt.

3 . Tag Tadoussac (ca. 215 km) Unterwegs lohnt ein Stopp in Saint-Pascal oder La Malbaie, wo charmante Hotels, Cafés und Aussichtspunkte auf den Strom zum Verweilen einladen. Ein Highlight ist der Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, wo dramatische Schluchten, rauschende Flüsse und Wanderwege auf Sie warten - ein Paradies für Naturliebhaber und Fotografen. In der Charlevoix-Region selbst erwarten Sie pittoreske Dörfer wie Baie-Saint-Paul, bekannt für Kunstgalerien, Handwerksläden und exzellente regionale Küche. In Tadoussac, dem ältesten europäischen Siedlungsort Québecs, erwarten Sie historische Gebäude, gemütliche Cafés und zahlreiche Möglichkeiten für Walbeobachtungen.

4 . Tag Bic Nationalpark/Rimouski (ca. 173 km) Heute überqueren Sie mit der Fähre den Sankt-Lorenz-Strom und erreichen das gegenüberliegende Ufer. Der Bic-Nationalpark beeindruckt mit seinen markanten Felsformationen, ruhigen Buchten und feinen Sandstränden. Mit etwas Glück lassen sich hier Seehunde, Rotfüchse und eine Vielzahl von Vogelarten beobachten. Zahlreiche Wanderwege eröffnen unterschiedliche Perspektiven: Vom Küstenpfad mit Blick auf den Strom bis zu Wegen durch Wälder und sanfte Hügel im Landesinneren. Rimouski überzeugt mit einem charmanten Zentrum und spannenden Ausstellungen im Maritimen Museum.

5-6 . Tag Forillon Nationalpark (ca. 392 km) Die Reise führt weiter nach Osten auf die Halbinsel Gaspésie. Unterwegs laden charmante Küstenorte wie Matane zu Pausen ein – ideal, um frischen Fisch oder regionale Spezialitäten zu probieren. Die Landschaft verwandelt sich allmählich von sanften Hügeln zu imposanten Steilküsten. An der Spitze der Halbinsel liegt der Forillon-Nationalpark, ein echtes Naturjuwel. Hier wechseln sich dramatische Klippen, unberührte Strände und dichte Wälder mit der rauen Küste des Sankt-Lorenz-Stroms ab. Zahlreiche Wander- und Radwege führen zu atemberaubenden Aussichtspunkten, während sich Gelegenheit zur Tierbeobachtung bietet: Von Weisskopfseeadlern über Schwarzbären und Rehe bis hin zu Robben ist die Tierwelt der Gaspésie vielseitig und faszinierend.

7 . Tag Percé (ca. 108 km) Entlang der Küste führen Sie kleine Fischerdörfer und endlose Strände, immer wieder mit beeindruckendem Blick auf den Sankt-Lorenz-Strom. Zahlreiche Aussichtspunkte laden zu Fotopausen oder kurzen Spaziergängen ein. In Percé erreichen Sie eines der bekanntesten Naturwunder Québecs: den markanten Percé-Felsen, einen imposanten Felsbogen, der majestätisch aus dem Meer ragt. Ganz in der Nähe liegt die Île Bonaventure, Heimat von tausenden Papageitauchern. Die Region bietet vielfältige Möglichkeiten: Küstenwanderungen, Bootstouren rund um den Felsen und spannende Tierbeobachtungen machen jeden Besuch unvergesslich.

8 . Tag Campbellton (ca. 248 km) Heute führt die Reise weiter in die Provinz New Brunswick. Die Strecke durchquert die östliche Gaspésie, geprägt von sanften Hügeln, dichten Wäldern und kleinen Küstendörfern, bevor sie ins Landesinnere führt. Ein lohnenswerter Stopp ist das charmante Bonaventure oder die Flusstäler des Rivière Restigouche, bekannt für ihre Lachse und hervorragenden Angelmöglichkeiten. In Campbellton angekommen, erwarten Sie idyllische Uferpromenaden, malerische Aussichtspunkte auf den Fluss und zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Angeln.

9-10 . Tag Kouchibouguac Nationalpark (ca. 338 km) Die Fahrt führt Sie weiter entlang der malerischen Küsten und Flusstäler von New Brunswick in Richtung Süden. Die Landschaft wechselt zwischen dichten Wäldern, sanften Hügeln und weitläufigen Stränden, die schon auf den ersten Blick zum Verweilen einladen. Unterwegs laden kleine Orte wie Miramichi oder Tracadie zu Pausen ein. Im Kouchibouguac-Nationalpark erwarten Sie unberührte Strände, Dünenlandschaften und ausgedehnte Wälder. Zahlreiche Wander- und Radwege führen zu Aussichtspunkten, von denen sich die Vielfalt der Flora und Fauna beobachten lässt – darunter Seevögel, Hirsche und sogar Robben an der Küste.

11-12 . Tag Fundy Nationalpark (ca. 218 km) Die Fahrt führt Sie entlang der malerischen Küsten New Brunswicks zum Fundy-Nationalpark. Unterwegs laden charmante Orte wie Moncton zu Pausen mit regionalen Spezialitäten und Fotomotiven ein. Am Fundy-Nationalpark erwarten Sie spektakuläre Gezeiten, dichte Wälder, klare Flüsse und Wasserfälle. Wander- und Radwege führen zu Aussichtspunkten mit Panoramablicken, während Weisskopfseeadler, Rehe und zahlreiche Wasservögel regelmäßig zu beobachten sind. Ein Highlight der Region sind die Hopewell Rocks, wo Sie bei Ebbe zwischen imposanten Felsformationen am Meeresboden spazieren können.

13-14 . Tag Kejimkujik Nationalpark (ca. 253 km) Von Saint John, mit seiner historischen Innenstadt, setzen Sie mit der Fähre nach Digby in Nova Scotia über und geniessen die entspannte Fahrt über die Bay of Fundy. Digby selbst ist berühmt für frische Meeresfrüchte, insbesondere Jakobsmuscheln, und lädt zu einem kurzen Spaziergang entlang der Küste ein. Die Reise führt weiter ins Inland zum Kejimkujik-Nationalpark, einem wahren Naturparadies. Dichte Wälder, stille Seen, Flüsse und historische Stätte der Mi’kmaq-Kultur prägen die Landschaft. Zahlreiche Wander- und Radwege, Kanu- und Kajakmöglichkeiten auf den klaren Gewässern sowie reiche Tier- und Pflanzenwelt machen den Park zu einem Highlight für Natur- und Outdoor-Liebhaber.

15 . Tag Lunenburg (ca. 92 km) Besonders sehenswert auf der heutigen Etappe sind die charmanten Hafenstädtchen entlang der Route, die typisch für die maritime Region sind. In Lunenburg angekommen, erwartet Sie ein UNESCO-Weltkulturerbe: die historische Altstadt mit ihren farbenfrohen Häusern, gepflasterten Strassen und dem lebhaften Hafen. Die Stadt ist bekannt für ihre maritime Geschichte, Fischereitraditionen und Museen wie das Fisheries Museum of the Atlantic.

16 . Tag Peggy's Cove (ca. 127 km) Die heutige Route führt Sie weiter entlang der Küste nach Peggy’s Cove, einem der bekanntesten Fotomotive Kanadas. Unterwegs bieten sich immer wieder malerische Ausblicke auf die Atlantikküste, kleine Fischerdörfer und verträumte Buchten. Peggy’s Cove selbst begeistert mit seinem ikonischen Leuchtturm, der auf massiven Granitfelsen thront, und der rauen, aber faszinierenden Küstenlandschaft. Spaziergänge über die Felsen, das Beobachten von Wellen und Seevögeln oder ein Besuch im kleinen Dorf mit seinen Künstlerwerkstätten und Cafés machen den Aufenthalt unvergesslich.

17 . Tag Halifax (ca. 86 km) Fahrt nach Halifax und Abgabe des Motorhomes. Anschliessend individuelle Rück- oder Weiterreise.