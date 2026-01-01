1 . Tag Vancouver/Delta – Manning Park (ca. 200 km) Nach der Übernahme des Motorhomes fahren Sie zum Manning Park, welcher sich durch eine abwechslungsreiche Vegetation und ein reges Tierleben auszeichnet.

2-3 . Tag Oliver / Okanagan-Tal (ca. 180 km) Durch die bewaldeten Täler der Cascade Mountains erreichen Sie das Okanagan-Tal. Das fruchtbare, von der Sonne begünstigte Tal ist prädestiniert für den Frucht- und Weinanbau. Hier können Sie nach Herzenslust Weingüter und Farmen besuchen und deren Erzeugnisse verkosten.

4 . Tag Nelson (ca. 285 km) Vorbei an idyllischen Seen und durch sanfte Hügellandschaften reisen Sie weiter durch das südliche British Columbia. Der Christina Lake zählt zu den wärmsten Seen Kanadas und eignet sich für einen Zwischenstopp. In der traumhaften Gebirgslandschaft der West-Kootenays liegt der Ort Nelson mit vielen Galerien und historischen Gebäuden.

5-6 . Tag Revelstoke (ca. 270 km) Besuchen Sie unterwegs die Grotten von Ainsworth Hot Springs und die Silbermine von Sandon. Revelstoke bietet eine gute Ausgangsbasis, um das Monashee und das Selkirk Gebirge oder den Mount Revelstoke Nationalpark zu erkunden.

7-8 . Tag Clearwater / Wells Gray Provinzpark (ca. 335 km) An den Shuswap Lakes vorbei reisen Sie Richtung Kamloops und weiter durch das eindrückliche Thompson River Valley nach Clearwater – dem Ausgangspunkt für den Wells Gray Provinzpark. Hier können Sie die Wasserfälle Helmcken und Dawson sowie den traumhaften Clearwater Lake erleben.

9-10 . Tag Jasper (ca. 320 km) Am Mount Robson, dem höchsten Berg der kanadischen Rockies vorbei, erreichen Sie den Jasper Nationalpark. Dieser zeichnet sich durch eine eindrückliche Landschaft aus. Auch Tiere können hier häufig beobachtet werden. Unbedingt sehenswert sind der Maligne Canyon und der Maligne Lake.

11 . Tag Icefield Parkway (ca. 180 km) Der Icefield Parkway zählt zu den schönsten Panoramastrassen Nordamerikas. Schneebedeckte Bergspitzen, Gletscher, Seen, Flüsse und Wälder sorgen für atemberaubende Ausblicke. Auf dem ersten Abschnitt empfehlen sich Stopps an den Wasserfällen Athabasca und Sunwapta mit ihren bizarren Schluchten sowie am Athabasca Gletscher.

12-14 . Tag Banff (ca. 160 km) Sie setzen Ihre Fahrt auf dem Icefield Parkway durch die spektakuläre Landschaft fort. Der älteste Nationalpark Kanadas, Banff, begeistert mit majestätischen Bergen, tiefen Bergseen und Wäldern. Begeben Sie sich auf Tierbeobachtung, fahren Sie mit der Gondel auf den Sulphur Mountain, gehen Sie wandern und besuchen Sie die vielen natürlichen Attraktionen.

15 . Tag Fahrt nach Calgary (ca. 130 km) Rückgabe des Motorhomes und Rück- oder Weiterreise