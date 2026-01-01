Geschäftsreisen vom Spezialisten
Flexibel und individuell geschäftlich verreisen
Ihr Geschäftsreisebüro für KMU in der Schweiz
Wer Geschäftsreisen über anonyme Buchungsplattformen organisiert, merkt spätestens bei der ersten Planänderung, was fehlt: ein Ansprechpartner, der die Reise kennt und Verantwortung übernimmt. Als traditionelles Schweizer Familienunternehmen betreuen wir Firmenkunden persönlich – von der ersten Anfrage über die Buchung bis zur Rückkehr. Business Travel ist für uns keine Massenware, sondern eine Dienstleistung, die auf die Abläufe, Vorgaben und Budgets Ihres Unternehmens zugeschnitten wird. Eine zunehmende Zahl an Firmen aus der Region vertraut uns deshalb die Organisation ihrer Geschäftsreisen an.
Flug, Hotel und Transfer aus einer Hand
Wir organisieren Ihre gesamte Geschäftsreise als abgestimmtes Paket: Flüge und geeignete Verbindungen, Hotels in Zentrums- oder Messenähe, Mietwagen und Transfers vor Ort. Statt mehrere Buchungen über verschiedene Portale zu verwalten, erhalten Sie sämtliche Unterlagen gebündelt aus einer Hand – effizient und speditiv aufbereitet. Über die Mitgliedschaft im Verbund TPS (Travel Professionals Switzerland), der grössten Vereinigung unabhängiger Reiseunternehmen der Schweiz, profitieren Sie zudem von Preisvorteilen, die sonst grossen Anbietern vorbehalten sind.
Ein fester Spezialist statt anonymer Hotline
Bei uns arbeiten Sie immer mit demselben Spezialisten zusammen. Ihre Präferenzen – bevorzugte Fluggesellschaften, Hotelkategorien, Reisezeiten oder interne Vorgaben – sind dokumentiert und fliessen bei jeder weiteren Buchung automatisch in die Planung ein. Das spart Zeit und Nerven und verhindert Missverständnisse. Unsere laufend weitergebildeten Spezialisten behalten die ständig wechselnden Tarif- und Reisebestimmungen im Blick und finden auch dann eine Lösung, wenn Standardwege nicht weiterführen. Lernen Sie unser Spezialisten-Team kennen.
Flexibel, wenn sich Pläne ändern
Termine verschieben sich, Sitzungen dauern länger, Flüge fallen aus – im Geschäftsalltag gehört das dazu. Genau dann zeigt sich der Unterschied zwischen Plattform und Partner: Ihr Spezialist kümmert sich um Umbuchungen und Alternativen, damit Sie sich auf Ihren Termin konzentrieren können statt auf Warteschleifen. Wir sind persönlich und 24 Stunden für Sie da und verbinden hohe Servicequalität mit modernster IT-Infrastruktur, damit Änderungen zuverlässig und ohne Umwege umgesetzt werden.
Für wen sich unser Spezialisten-Ansatz lohnt
Unser Angebot richtet sich an KMU und Organisationen, die kein eigenes Travel Management betreiben und ihre Geschäftsreisen dennoch professionell abwickeln wollen – vom Einzelunternehmen mit regelmässigen Kundenterminen im Ausland bis zur Firma, deren Mitarbeitende gleichzeitig an mehreren Orten unterwegs sind. Als KMU wissen wir aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt: verlässliche Partnerschaften, kurze Wege und Kostenbewusstsein. Mehr zu unserem Haus erfahren Sie über uns. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Echter Mehrwert für Geschäftsreisen
Lösungen nach Mass
Unsere langjährigen und bestens ausgebildeten Spezialisten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte Geschäftsreisen.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Sie schildern uns Ihre Anforderungen – Reiseziele, Häufigkeit, interne Vorgaben – und erhalten eine massgeschneiderte Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen. Danach arbeiten Sie immer mit demselben Spezialisten zusammen, der Ihre Präferenzen dokumentiert und bei jeder Buchung berücksichtigt. Flug, Hotel und Transfer organisieren wir aus einer Hand und stellen Ihnen alle Unterlagen gebündelt zu.
Ihr persönlicher Spezialist kümmert sich um Umbuchungen und Alternativen, wenn sich Termine verschieben oder ein Flug ausfällt. Wir sind persönlich und 24 Stunden für Sie da, sodass Sie unterwegs nicht auf anonyme Hotlines angewiesen sind. Da alle Reisedetails bei uns dokumentiert sind, können Änderungen effizient und ohne lange Erklärungen umgesetzt werden.
Unser Angebot richtet sich an KMU und Organisationen ohne eigenes Travel Management – vom Einzelunternehmen mit regelmässigen Auslandterminen bis zur Firma mit mehreren reisenden Mitarbeitenden. Als Familienunternehmen kennen wir die Bedürfnisse von KMU aus eigener Erfahrung und passen Umfang und Ablauf der Zusammenarbeit an Ihre Grösse an.
Nehmen Sie einfach über unser Kontaktformular oder telefonisch mit uns Kontakt auf und schildern Sie kurz Ihren Bedarf. Wir melden uns persönlich bei Ihnen und unterbreiten Ihnen eine massgeschneiderte, unverbindliche Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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