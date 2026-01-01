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Geschäftsreisen vom Spezialisten

Flexibel und individuell geschäftlich verreisen

Verlässliche Partnerschaften bringen Ihr Unternehmen voran. Von KMU zu KMU – Unsere massgeschneiderten Geschäftsreisen verbinden Zuverlässigkeit und Sicherheit, damit Sie effizient und sorgenfrei Ihre wertvollen Kontakte pflegen können. 

Eine zunehmende Zahl an Firmen aus der Region vertraut uns die Organisation ihrer Geschäftsreisen an. Der erhöhte Kostendruck und die immer grösser werdende Komplexität verlangen ein umfassendes Fachwissen in einem Bereich, der zudem einem ständigen Wandel unterzogen ist. Wir bilden unsere Spezialisten laufend weiter und garantieren so höchste Kompetenz.

Absolute Priorität hat für uns der persönliche Kontakt zu unseren Kunden. Bei uns werden Sie immer mit dem gleichen Spezialisten zusammenarbeiten. Alle Einzelheiten sind dokumentiert und werden effizient und speditiv in die Reiseplanung übernommen. So sparen Sie Zeit und Nerven. Wir verbinden die Flexibilität und Sicherheit eines traditionellen Familienunternehmens mit den Preisvorteilen, die eine Mitgliedschaft im Verbund TPS (Travel Professionals Switzerland) – der grössten Vereinigung unabhängiger Reiseunternehmen der Schweiz – mit sich bringen.

 

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen.

Als Geschäftsreisebüro für Schweizer KMU organisieren wir Business Travel persönlich statt über anonyme Plattformen – mit Flug, Hotel und Transfer aus einer Hand. Erfahren Sie hier, welche Leistungen wir übernehmen und für welche Firmen sich unser Spezialisten-Ansatz lohnt.

Ihr Geschäftsreisebüro für KMU in der Schweiz

Wer Geschäftsreisen über anonyme Buchungsplattformen organisiert, merkt spätestens bei der ersten Planänderung, was fehlt: ein Ansprechpartner, der die Reise kennt und Verantwortung übernimmt. Als traditionelles Schweizer Familienunternehmen betreuen wir Firmenkunden persönlich – von der ersten Anfrage über die Buchung bis zur Rückkehr. Business Travel ist für uns keine Massenware, sondern eine Dienstleistung, die auf die Abläufe, Vorgaben und Budgets Ihres Unternehmens zugeschnitten wird. Eine zunehmende Zahl an Firmen aus der Region vertraut uns deshalb die Organisation ihrer Geschäftsreisen an.

Flug, Hotel und Transfer aus einer Hand

Wir organisieren Ihre gesamte Geschäftsreise als abgestimmtes Paket: Flüge und geeignete Verbindungen, Hotels in Zentrums- oder Messenähe, Mietwagen und Transfers vor Ort. Statt mehrere Buchungen über verschiedene Portale zu verwalten, erhalten Sie sämtliche Unterlagen gebündelt aus einer Hand – effizient und speditiv aufbereitet. Über die Mitgliedschaft im Verbund TPS (Travel Professionals Switzerland), der grössten Vereinigung unabhängiger Reiseunternehmen der Schweiz, profitieren Sie zudem von Preisvorteilen, die sonst grossen Anbietern vorbehalten sind.

Ein fester Spezialist statt anonymer Hotline

Bei uns arbeiten Sie immer mit demselben Spezialisten zusammen. Ihre Präferenzen – bevorzugte Fluggesellschaften, Hotelkategorien, Reisezeiten oder interne Vorgaben – sind dokumentiert und fliessen bei jeder weiteren Buchung automatisch in die Planung ein. Das spart Zeit und Nerven und verhindert Missverständnisse. Unsere laufend weitergebildeten Spezialisten behalten die ständig wechselnden Tarif- und Reisebestimmungen im Blick und finden auch dann eine Lösung, wenn Standardwege nicht weiterführen. Lernen Sie unser Spezialisten-Team kennen.

Flexibel, wenn sich Pläne ändern

Termine verschieben sich, Sitzungen dauern länger, Flüge fallen aus – im Geschäftsalltag gehört das dazu. Genau dann zeigt sich der Unterschied zwischen Plattform und Partner: Ihr Spezialist kümmert sich um Umbuchungen und Alternativen, damit Sie sich auf Ihren Termin konzentrieren können statt auf Warteschleifen. Wir sind persönlich und 24 Stunden für Sie da und verbinden hohe Servicequalität mit modernster IT-Infrastruktur, damit Änderungen zuverlässig und ohne Umwege umgesetzt werden.

Für wen sich unser Spezialisten-Ansatz lohnt

Unser Angebot richtet sich an KMU und Organisationen, die kein eigenes Travel Management betreiben und ihre Geschäftsreisen dennoch professionell abwickeln wollen – vom Einzelunternehmen mit regelmässigen Kundenterminen im Ausland bis zur Firma, deren Mitarbeitende gleichzeitig an mehreren Orten unterwegs sind. Als KMU wissen wir aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt: verlässliche Partnerschaften, kurze Wege und Kostenbewusstsein. Mehr zu unserem Haus erfahren Sie über uns. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Echter Mehrwert für Geschäftsreisen

 

Lösungen nach Mass

Unsere langjährigen und bestens ausgebildeten Spezialisten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen massgeschneiderte Geschäftsreisen.

 

Persönlich und 24 Stunden für Sie da

Wir erfüllen anspruchsvolle Kundenwünsche und bieten eine hohe Servicequalität in Verbindung mit modernster IT-Infrastruktur.

 

Neutrale Beratung

Da wir mit verschiedensten Fluggesellschaften und Veranstaltern zusammenarbeiten, können wir Ihnen das umfassende und neutrale Angebot eines Vollsortiment-Reisebüros zur Verfügung stellen.

 

Höchste Qualität zu fairen Preisen

Als Mitglied des TPS-Verbunds können wir vorteilhafte Tarife im Flug-, Hotel- und Mietwagenbereich anbieten. Die TPS-Gruppe ist der bedeutendste Zusammenschluss unabhängiger Reisebüros in der Schweiz.

 

Angebotsvielfalt

Egal ob Low Cost Carrier, Charterflug, Privatjet oder Helikopter: Wir finden immer die passende Lösung für Ihre massgeschneiderte Geschäftsreise.

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Sie schildern uns Ihre Anforderungen – Reiseziele, Häufigkeit, interne Vorgaben – und erhalten eine massgeschneiderte Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen. Danach arbeiten Sie immer mit demselben Spezialisten zusammen, der Ihre Präferenzen dokumentiert und bei jeder Buchung berücksichtigt. Flug, Hotel und Transfer organisieren wir aus einer Hand und stellen Ihnen alle Unterlagen gebündelt zu.

Ihr persönlicher Spezialist kümmert sich um Umbuchungen und Alternativen, wenn sich Termine verschieben oder ein Flug ausfällt. Wir sind persönlich und 24 Stunden für Sie da, sodass Sie unterwegs nicht auf anonyme Hotlines angewiesen sind. Da alle Reisedetails bei uns dokumentiert sind, können Änderungen effizient und ohne lange Erklärungen umgesetzt werden.

Unser Angebot richtet sich an KMU und Organisationen ohne eigenes Travel Management – vom Einzelunternehmen mit regelmässigen Auslandterminen bis zur Firma mit mehreren reisenden Mitarbeitenden. Als Familienunternehmen kennen wir die Bedürfnisse von KMU aus eigener Erfahrung und passen Umfang und Ablauf der Zusammenarbeit an Ihre Grösse an.

Nehmen Sie einfach über unser Kontaktformular oder telefonisch mit uns Kontakt auf und schildern Sie kurz Ihren Bedarf. Wir melden uns persönlich bei Ihnen und unterbreiten Ihnen eine massgeschneiderte, unverbindliche Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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