Ihr Geschäftsreisebüro für KMU in der Schweiz

Wer Geschäftsreisen über anonyme Buchungsplattformen organisiert, merkt spätestens bei der ersten Planänderung, was fehlt: ein Ansprechpartner, der die Reise kennt und Verantwortung übernimmt. Als traditionelles Schweizer Familienunternehmen betreuen wir Firmenkunden persönlich – von der ersten Anfrage über die Buchung bis zur Rückkehr. Business Travel ist für uns keine Massenware, sondern eine Dienstleistung, die auf die Abläufe, Vorgaben und Budgets Ihres Unternehmens zugeschnitten wird. Eine zunehmende Zahl an Firmen aus der Region vertraut uns deshalb die Organisation ihrer Geschäftsreisen an.

Flug, Hotel und Transfer aus einer Hand

Wir organisieren Ihre gesamte Geschäftsreise als abgestimmtes Paket: Flüge und geeignete Verbindungen, Hotels in Zentrums- oder Messenähe, Mietwagen und Transfers vor Ort. Statt mehrere Buchungen über verschiedene Portale zu verwalten, erhalten Sie sämtliche Unterlagen gebündelt aus einer Hand – effizient und speditiv aufbereitet. Über die Mitgliedschaft im Verbund TPS (Travel Professionals Switzerland), der grössten Vereinigung unabhängiger Reiseunternehmen der Schweiz, profitieren Sie zudem von Preisvorteilen, die sonst grossen Anbietern vorbehalten sind.

Ein fester Spezialist statt anonymer Hotline

Bei uns arbeiten Sie immer mit demselben Spezialisten zusammen. Ihre Präferenzen – bevorzugte Fluggesellschaften, Hotelkategorien, Reisezeiten oder interne Vorgaben – sind dokumentiert und fliessen bei jeder weiteren Buchung automatisch in die Planung ein. Das spart Zeit und Nerven und verhindert Missverständnisse. Unsere laufend weitergebildeten Spezialisten behalten die ständig wechselnden Tarif- und Reisebestimmungen im Blick und finden auch dann eine Lösung, wenn Standardwege nicht weiterführen. Lernen Sie unser Spezialisten-Team kennen.

Flexibel, wenn sich Pläne ändern

Termine verschieben sich, Sitzungen dauern länger, Flüge fallen aus – im Geschäftsalltag gehört das dazu. Genau dann zeigt sich der Unterschied zwischen Plattform und Partner: Ihr Spezialist kümmert sich um Umbuchungen und Alternativen, damit Sie sich auf Ihren Termin konzentrieren können statt auf Warteschleifen. Wir sind persönlich und 24 Stunden für Sie da und verbinden hohe Servicequalität mit modernster IT-Infrastruktur, damit Änderungen zuverlässig und ohne Umwege umgesetzt werden.

Für wen sich unser Spezialisten-Ansatz lohnt

Unser Angebot richtet sich an KMU und Organisationen, die kein eigenes Travel Management betreiben und ihre Geschäftsreisen dennoch professionell abwickeln wollen – vom Einzelunternehmen mit regelmässigen Kundenterminen im Ausland bis zur Firma, deren Mitarbeitende gleichzeitig an mehreren Orten unterwegs sind. Als KMU wissen wir aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt: verlässliche Partnerschaften, kurze Wege und Kostenbewusstsein. Mehr zu unserem Haus erfahren Sie über uns. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Offerte für die Abwicklung Ihrer Geschäftsreisen.