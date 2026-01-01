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Einzigartige Unterkünfte

Unvergessliche Übernachtungen rund um den Globus

Wieso immer in einem normalen Hotel übernachten und nicht mal in einem Zug auf einer Brücke, zwischen Baumwipfeln oder in einem umgebauten Van? Eine Übernachtung in einer spektakulären Unterkunft ist ein ganz besonderes Erlebnis und macht Ihre Reise unvergesslich. Unsere Spezialisten kennen die aussergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten rund um den Globus.

Krüger ShalatiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Krüger Nationalpark
Die einzigartige Lodge befindet sich in Zugwagons und thront auf einer Eisenbahnbrücke hoch über dem Sabie Fluss....
ICE HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Jukkasjärvi
Das berühmte ICEHOTEL in Jukkasjärvi, 18 km von Kiruna entfernt, fasziniert jedes Jahr wieder aufs Neue! Neben den...
Sedr Trailers Resort
Preis auf Anfrage
Hatta
Die insgesamt 13 kalifornischen Trailer stehen in wunderschöner Gegend inmitten von Bergen sowie direkt am See des...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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