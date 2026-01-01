Wieso immer in einem normalen Hotel übernachten und nicht mal in einem Zug auf einer Brücke, zwischen Baumwipfeln oder in einem umgebauten Van? Eine Übernachtung in einer spektakulären Unterkunft ist ein ganz besonderes Erlebnis und macht Ihre Reise unvergesslich. Unsere Spezialisten kennen die aussergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten rund um den Globus.