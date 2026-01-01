Einzigartige Unterkünfte
Unvergessliche Übernachtungen rund um den Globus
Krüger Shalati
Preis auf Anfrage
Krüger Nationalpark
Die einzigartige Lodge befindet sich in Zugwagons und thront auf einer Eisenbahnbrücke hoch über dem Sabie Fluss....
ICE Hotel
Preis auf Anfrage
Jukkasjärvi
Das berühmte ICEHOTEL in Jukkasjärvi, 18 km von Kiruna entfernt, fasziniert jedes Jahr wieder aufs Neue! Neben den...
Sedr Trailers Resort
Preis auf Anfrage
Hatta
Die insgesamt 13 kalifornischen Trailer stehen in wunderschöner Gegend inmitten von Bergen sowie direkt am See des...
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
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