Top 5 Reiseziele vom Spezialisten
Die beliebtesten Reiseziele bei knecht reisen
Platz 1: USA – Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Das zurzeit beliebteste Reiseziel bei Reisenden von knecht reisen ist die USA. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist ein Reiseland wie aus dem Bilderbuch. USA-Reisen bieten facettenreiche Nationalparks, wunderschöne Traumstrände und spannende Städte, die kulturell und historisch einiges zu bieten haben. Ob Reisen an die Traumstrände von Hawaii, aufregende Städtetrips in Weltmetropolen, Mietwagenrundreisen durch die Nationalparks, Familienferien in Walt Disney World oder romantische Honeymoon-Reisen – Amerika bietet für jeden das passende Reiseerlebnis.
Besonders beliebt: Mietwagenrundreisen durch die USA
Gepäck verstauen, einsteigen, anschnallen und los geht’s! Während einer USA-Mietwagenrundreise erleben Sie den "American Way of Life" auf den Strassen Amerikas. Kümmern Sie sich nicht um ungenaue Fahrpläne und vollgestopfte Busse - fahren Sie selbst!
Empfehlung unserer Product Managerin Anja Meier: Impressionen des Westens
Platz 2: Südliches Afrika – Wildlife is calling!
Auf dem zweiten Platz der aktuell beliebtesten Reiseziele befindet sich das Südliche Afrika. Dazu zählen unter anderem Länder wie Südafrika, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe und Mozambique. Die Länder sind sehr unterschiedlich und lassen sich je nach Vorlieben und Interessen gut kombinieren. Unberührte Natur und eine atemberaubende Tierwelt bietet die gesamte Region. Aber nicht nur die Tierwelt, sondern auch Savannen, Wüsten, der afrikanische Busch sowie die Bewohner dieser Regionen machen eine Entdeckerreise in den südlichsten Teil des afrikanischen Kontinents unvergesslich.
Besonders beliebt: Safaris im Südlichen Afrika
Gehen Sie auf einer Safari auf Tuchfühlung mit den «Big Five» und erleben Sie die einzigartige Tierwelt in der spektakulären Landschaft. Eine Flugsafari ist die ideale Art und Weise um das Safari-Juwel Botswana zu erleben. Erreichen Sie die traumhaft gelegenen Lodges per Kleinflugzeug und geniessen Sie ein einzigartiges Safarierlebnis.
Empfehlung unserer Product Managerin Noëmi Spring: Best of Botswana Lodge Safari
Platz 3: Skandinavien – Auf den Spuren der Wikinger
Neben beliebten Fernreisezielen ist auch Europas Norden bei unseren Reisenden sehr beliebt. Ob Sommer oder Winter, Skandinavien ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Im Winter erwarten Sie märchenhafte Winterlandschaften und magische Polarlichter. Im Sommer erhellt die faszinierende Mitternachtssonne bis tief in die Nacht die traumhafte Natur. Kombinieren Sie die nordischen Länder oder gönnen Sie sich eine kürzere Auszeit in einem finnischen Blockhaus oder während einem Städtetrip. Ganz gleich, welches der nördlichen Länder Sie bereisen, so oder so steht Ihnen ein unvergessliches Erlebnis bevor.
Besonders beliebt: Gruppenreisen in Europas Norden
Mit einer fachkundigen Reiseleitung unternehmen Sie einzigartige Erlebnisreisen durch Skandinavien. Ob entlang der schönsten Küste der Welt oder auf einer Wanderung durch Schwedisch Lappland: Wir haben für jeden die passende Reise!
Empfehlung unserer Product Managerin Angela Graf: Wale & Nordlichter
Platz 4: Griechenland – Das Ferienparadies
Gerade in den Sommermonaten hoch im Kurs ist Griechenland. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Traumhafte Strände laden zum Sonnenbaden ein, auf Kulturinteressierte warten antike Geschichten und historische Stätten und für Aktivreisende warten Wanderwege durch die mediterrane Vegetation.
Besonders beliebt: Badeferien auf den griechischen Inseln
Erleben Sie die griechische Küche, die inspirierende Musik und endlosen Sandstränden auf einer der unzähligen griechischen Inseln. Auf den Inseln wie Korfu, Santorini, Mykonos, Kreta oder Korfu fühlen Sie sich wie im Paradies. Blühende Zitrusbäume, duftender Thymian, zirpende Zikaden im Olivenhain und türkisblaue Badebuchten machen Ihre Ferien perfekt.
Empfehlung unseres Head of Retail Ost Patrick Meyer: Badeferien im Sentido Unique Blue! Kreta
Platz 5: Costa Rica – Dschungel, Strände und Vulkane
Grün, grüner, Costa Rica – das Land in Zentralamerika liegt bereits seit einigen Jahren im Trend und ist auch in diesem Jahr sehr gefragt. Costa Rica besticht durch die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Ein grosser Anteil der Fläche ist zu Reservaten und Nationalparks erklärt worden, die zu den eindrucksvollsten der Welt gehören. Entdecken Sie Costa Ricas Vulkangipfel, die unberührten Sandstrände, die Korallenriffe und die tropischen Regenwälder auf einer unserer Rundreisen.
Besonders beliebt: Individuelle Rundreisen durch Costa Rica
Costa Rica bietet sich geradezu an individuell unterwegs zu sein und die schönsten Nationalparks auf eigene Faust zu entdecken. Grandiose Vulkane in einer imposanten Berglandschaft, dichte Nebelwälder und eine artenreiche Fauna sorgen für eine abwechslungsreiche Reise.
Empfehlung unserer Product Managerin Madeleine Rüegg-Weiss: Mietwagenreise Costa Rica Mosaik
Persönliche Reisetipps unserer Spezialisten
Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen zu jeder Destination die passende Reise. Lassen Sie sich inspirieren!
Badeferien im Sentido Unique Blue! Resort
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Erwachsene unter sich, Traumhafte Strandlage, Viele Stammgäste, Besonderes Ambiente, Sentido Fitness...
8 Tage / 7 Nächte
Best of Botswana Lodge Safari
Preis auf Anfrage
ab Victoria Falls bis Maun
Highlights: atemberaubende Victoria Falls, spannende Tierbeobachtungen Chobe Nationalpark, faszinierende Landschaften...
11 Tage / 10 Nächte
Impressionen des Westens
ab CHF 1660.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Die Höhepunkte des Westens in kompakter Form, Spektakuläre Nationalparks, Die faszinierenden Metropolen...
15 Tage / 14 Nächte
Mietwagenreise Costa Rica Mosaik
ab CHF 3140.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, Cahuita Nationalpark, Monteverde Nebelwald, Arenal Vulkan & Thermalquellen
21 Tage / 20 Nächte
Zeit für Ihre Ferienplanung
Steht eine dieser Destinationen jetzt auch auf Ihrer Bucketlist? Wenn ja, dann lassen Sie es uns wissen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Reisepläne in die Tat umzusetzen. Sie können uns Ihre Anfrage im nachfolgenden Kontaktformular zustellen oder mit unserem Spezialisten-Team einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
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