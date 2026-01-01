Top 5 Reiseziele vom Spezialisten

Platz 1: USA – Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Das zurzeit beliebteste Reiseziel bei Reisenden von knecht reisen ist die USA. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist ein Reiseland wie aus dem Bilderbuch. USA-Reisen bieten facettenreiche Nationalparks, wunderschöne Traumstrände und spannende Städte, die kulturell und historisch einiges zu bieten haben. Ob Reisen an die Traumstrände von Hawaii, aufregende Städtetrips in Weltmetropolen, Mietwagenrundreisen durch die Nationalparks, Familienferien in Walt Disney World oder romantische Honeymoon-Reisen – Amerika bietet für jeden das passende Reiseerlebnis.

Besonders beliebt: Mietwagenrundreisen durch die USA

Gepäck verstauen, einsteigen, anschnallen und los geht’s! Während einer USA-Mietwagenrundreise erleben Sie den "American Way of Life" auf den Strassen Amerikas. Kümmern Sie sich nicht um ungenaue Fahrpläne und vollgestopfte Busse - fahren Sie selbst!

Empfehlung unserer Product Managerin Anja Meier: Impressionen des Westens