Die spektakulärsten Pools der Welt
Atemberaubende Ausblicke von den spektakulärsten Pools
Silvan Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Sabi Sands
Die wunderschöne Lodge inmitten des Sabi Sand Wildreservats liegt eingebettet in eine traumhafte Baumlandschaft und...
COMO Laucala Island
Preis auf Anfrage
Taveuni
Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände...
Six Senses Yao Noi
ab CHF 370.– / pro Person
Ko Yao
Das Six Senses Spa wird Sie begeistern. Fitnessraum, Yoga, Pilates, Thaiboxen, Tennis, Mountain Bikes, Kajak,...
Address Beach Resort
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Gebäude ist in sich selbst schon ein Blickfang mit dem spektakulären Badedeck auf über 300 Metern Höhe. Zum...
Tree House Villas Koh Yao
ab CHF 196.– / pro Person
Ko Yao
Schöner 170 m² grosser Infinity-Swimmingpool mit Wasserfall beim Restaurant. Massagen und Yoga Lektion in der...
Panviman Resort
ab CHF 56.– / pro Person
Ko Phangan
Grosser Infinity-Swimmingpool mit Jacuzzi und Sonnendeck an erhöhter Lage. Panviman Spa, Fitnesscenter,...
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Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
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