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Die spektakulärsten Pools der Welt

Atemberaubende Ausblicke von den spektakulärsten Pools

Hoch, lang oder an einem speziellen Ort. Diese Pools sind alles andere als gewöhnlich. Schwimmen Sie im warmen Wasser des Pools dem Horizont entgegen oder bestaunen Sie mit einem Cocktail in der Hand das endlose Meer, die Tierwelt im Busch oder die Skyline der Stadt. Unsere Spezialisten kennen die spektakulärsten Pools rund um den Globus.

Silvan Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sabi Sands
Die wunderschöne Lodge inmitten des Sabi Sand Wildreservats liegt eingebettet in eine traumhafte Baumlandschaft und...
COMO Laucala IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Taveuni
Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände...
Six Senses Yao NoiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 370.– / pro Person
Ko Yao
Das Six Senses Spa wird Sie begeistern. Fitnessraum, Yoga, Pilates, Thaiboxen, Ten­nis, Moun­tain Bikes, Kajak,...
Address Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Gebäude ist in sich selbst schon ein Blickfang mit dem spektakulären Badedeck auf über 300 Metern Höhe. Zum...
Tree House Villas Koh YaoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 196.– / pro Person
Ko Yao
Schöner 170 m² grosser Infinity-Swimmingpool mit Wasserfall beim Restaurant. Massagen und Yoga Lektion in der...
Panviman ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Ko Phangan
Grosser Infinity-Swimmingpool mit Jacuzzi und Sonnendeck an erhöhter Lage. Panviman Spa, Fit­nesscenter,...
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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