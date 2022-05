Australien Bahnreisen

Bahnreisen in Australien

Mit dem «Ghan» auf den Spuren der Pioniere

«Ghan» ist eine Abkürzung für Gastarbeiter aus Afghanistan, die im späten 19. Jahrhundert nach Australien geholt wurden, um beim Bau der ursprünglichen Bahnverbindung von Adelaide nach Alice Springs mitzuhelfen. Diese an die unerbittlichen Strapazen der Wüste gewöhnten Arbeiter brachten Kamele mit, welche anstelle von Lastwagen den Lastentransport für die Konstruktion der Trasse übernahmen. Die heute noch genutzte Streckenführung von Adelaide über die Opalhauptstadt Coober Pedy und Marla nach Alice Springs im Zentrum des Landes wurde im August 1929 erstmals mit einem Personenzug befahren. Seit Januar 2004 ist die Weiterreise von Alice Springs nach Norden über Tennant Creek und Katherine nach Darwin möglich. Dieses gigantische Infrastrukturprojekt war selbst im 21. Jahrhundert noch eine Pionierleistung und wurde in Australien entsprechend gefeiert. Diese Eisenbahnverbindung hat neben dem Personenverkehr ebenfalls ermöglicht, dass grössere Frachtmengen auf dem Schienenweg nach Nordaustralien transportiert werden. Vom Tiefseehafen Darwin bestehen nämlich wichtige Verkehrsverbindungen zu asiatischen Handelspartnern Australiens. Heute durchquerte der «Ghan» Personenzug den Kontinent von Nord nach Süd in rund 50 Stunden Reisezeit.

Von Ost nach West an Bord des «Indian Pacific»

Im Verhältnis zu seinem älteren Bruder «The Ghan» ist der «Indian Pacific» geradezu ein Newcomer: Zum ersten Mal durchquerte der Zug am 23. Februar 1970 den australischen Kontinent von Ost nach West. Diese einmalige Bahnverbindung ist noch immer eine von wenigen wirklich transkontinentalen Bahnachsen weltweit. In der endlos scheinenden Nullarbor Plain, die Teile Südaustraliens und Westaustraliens entlang der Südküste bedeckt, befährt der «Indian Pacific» die längste gerade Bahnstrecke überhaupt: Auf sagenhaften 478 Kilometern weist die Trasse nicht ein einziges Grad Krümmung auf – ein Weltrekord. Auf seiner Reise vom Pazifischen zum Indischen Ozean durchfahren Gäste die Küstenebene von Sydney, die magischen Blue Mountains, Teile des Outbacks der Bundesstaaten New South Wales, South Australia und Western Australia bevor es über den Hügelzug der Darling Ranges und durchs Avon Valley in die westaustralische Hauptstadt Perth geht.

Australien Bahnreisen - Komfort und Kulinarik auf Schienen

Wer mit einem australischen Langstreckenzug unterwegs ist, durchquert zwar einige der unwirtlichsten Landschaften des fünften Kontinents. An Bord der Züge geniessen Gäste jedoch klimatisierten Komfort, luxuriöse Schlafkabinen mit eigenem kleinem Badezimmer sowie ein Bordrestaurant und einen Salon-Wagen. Die Mahlzeiten, welchen von talentierten Köchen in unvorstellbar kleinen Bordküchen auf die Teller gezaubert werden, sind von höchster Restaurant-Qualität. Das Menu wird lokal verfügbaren, erstklassigen Zutaten angepasst und nach saisonalen Einflüssen entsprechend gestaltet. Eine exzellente Weinselektion ergänzt das hochstehende Kulinarik-Angebot an Bord. – Neben den beiden transkontinentalen Zugverbindungen verkehrt entlang Australiens Ostküste der «Spirit of Queensland» zwischen Brisbane, Towsnville und Cairns und von Melbourne nach Adelaide besteht eine tägliche Verbindung mit dem «Overland». Bahnfahren in Australien ist eine gemächliche und genussreiche Reiseart. Geniessen Sie einen Urlaub von unvorstellbaren Ausmassen vor, denn die legendären Langstreckenzüge führen Sie tief in das Herz Australiens. Geniessen Sie den Komfort Ihrer privaten Kabine, verlieren Sie sich im Gespräch mit neu gefundenen Reisebegleitern oder schauen Sie einfach aus dem Fenster und lassen Sie sich von der sich ständig verändernden Landschaft inspirieren. Wir beraten Sie gerne, wenn auch Sie aus dem vielseitigen Angebot für Bahnreisen in Australien auswählen möchten.