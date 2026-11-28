Westaustralien beeindruckt mit kaugummirosa Seen, horizontalen Wasserfällen, hoch aufragenden Karri-Wäldern sowie mit den ältesten und grössten Open-Air-Kunstgalerien der Welt. Sie können mit majestätischen Walhaien, Mantarochen oder Buckelwalen am grössten Saumriff der Welt schwimmen oder das legendäre Outback mit einem Geländewagen erkunden. Von einem Hubschrauber aus bestaunen Sie surreale Landschaften, die wie Bienenkorbformationen aussehen. Oder Sie lassen sich von der anmutigen Stille einer uralten Höhle verzaubern.

Sie werden Naturphänomene entdecken, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Majestätische Landschaften voller Kontraste und ein Feuerwerk von Farben werden Ihre Sinne betören. Voller Ehrfurcht werden Sie der echten Wildnis begegnen und Ihren Traumurlaub wahr werden lassen.

Reisende erreichen Perth (Boorloo), eine trendige Metropole am Indischen Ozean, die Besucher zum Verweilen und Geniessen inspiriert. Mit mehr als acht Sonnenstunden pro Tag zählt sie zu den sonnigsten Städten Australiens. An 19 Stadtstränden geniessen die Menschen feurige Sonnenuntergänge über dem violett-orange funkelnden Meer. Andere treffen sich mit Freunden zu einem Picknick in einem der grössten Stadtparks der Welt, dem wunderbaren Kings Park.

Als ob das nicht schon genug wäre, so begeistert Perth als lebendige Metropole auch mit einem erstklassigen Kulturangebot, zahlreichen Luxushotels, verlockenden Einkaufsvierteln, trendy Rooftop-Bars und hervorragenden Restaurants am Elizabeth Quay (Goomup) des Swan River. Kurzum: Perth fesselt durch eine entspannte, natürliche und zugleich aufregende Atmosphäre.

Zu Perth gehört das Swan Valley, die einzige Weinregion innerhalb einer australischen Hauptstadt. Oder Sie erkunden Perths charmante Hafenstadt Fremantle (Walyalup), schwimmen in Rockingham mit verspielten Delfinen oder setzen nach Rottnest Island über, wo Sie den freundlich lächelnden Quokkas begegnen. Die Kurzschwanzkängurus gelten als die glücklichsten Tiere der Welt und zaubern jedem Besucher ein Schmunzeln ins Gesicht!

Perth ist Australiens sonnigste Hauptstadt. Eingerahmt vom glitzernden Swan River besitzt Perth einen der grössten innerstädtischen Parks der Welt sowie 19 wunderschöne Strände. Bleibt nur noch die Frage: Wo möchten Sie den traumhaften Sonnenuntergang am Indischen Ozean beobachten?

Roadtrips durch Westaustralien

Eine perfekte Möglichkeit, Westaustralien in all seiner Vielfalt zu erleben, ist ein unvergesslicher Roadtrip – der Weg ist das Ziel.

South West Edge: entlang der Südwestküste

Die 1300 Kilometer lange Selbstfahrerroute von Perth nach Esperance (Kepa Kurl) schlängelt sich entlang majestätischer Küsten, führt durch erstklassige Weinregionen und hoch aufragende Wälder, bevor sie eine Schleife durch das Goldene Outback zieht.

Besuchen Sie Kunstgalerien und Bio-Weingüter und schlemmen Sie sich durch die feine Küche der Region mit ihren frischen, erstklassigen Produkten. Erleben Sie einheimische Tiere wie Kängurus, die sich an Australiens weissestem Sandstrand sonnen, Orcas und andere Wale aus nächster Nähe und lauschen Sie den Geschichten eines Aboriginal Guides.

Unberührte Nationalparks laden zu Wanderungen ein. Prähistorische Höhlen schenken Momente der Stille. Traumhafte Strände und abgelegene Inseln betören mit weissem Sand und erholsamer Ruhe.

Roadtrip entlang der Korallenküste

Wunderwelten an Land und im Wasser auf 1250 Kilometern von Perth nach Exmouth.

Erleben Sie Naturwunder wie den kaugummipinken Salzsee «Hutt Lagoon» oder die Mondlandschaft der Pinnacles. Es erwarten Sie zudem gleich zwei UNESCO-Welterbe-Gebiete: Shark Bay (Gathaagudu), das Sie am besten mit einem Aboriginal Guide erkunden und das Ningaloo Reef (Nyinggulu). Schwimmen Sie hier am weltgrössten Saumriff mit sanften Walhaien, Buckelwalen und Mantarochen. In Monkey Mia kommen Delfine jeden Morgen zur Fütterung ans Ufer. Wandern Sie im Kalbarri National Park durch 400 Millionen Jahre alte Schluchten und schwimmen Sie in Jurien Bay mit Seelöwen.

Tipp: Dirk Hartog Island oder die Abrolhos Islands.

Dirk Hartog Island

Mitten im Nirgendwo liegt Dirk Hartog Island (Wirruwana). Die im westlichsten Punkt Australiens gelegene Insel ist ein unberührtes Paradies, das für seine wilde Schönheit und einzigartige Natur bekannt ist. Sie gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe Shark Bay und beeindruckt mit einsamen Stränden und einer faszinierenden Tierwelt, darunter Meeresschildkröten, Mantarochen, Dugongs und bedrohte Vogelarten. Die Insel wird nur von einer Familie bewohnt und Reisende können in einer exklusiven Eco-Lodge mit nur sechs Zimmern übernachten.

Abrolhos Islands

Die Abrolhos Islands, etwa 60 Kilometer vor der Küste von Geraldton gelegen, werden oft als die «Galápagos-Inseln Australiens» bezeichnet. Dieser abgelegene Archipel besteht aus über 120 kleinen Inseln und Korallenriffen und ist ein wahres Naturparadies. Hier findet man zahlreiche Vogelarten, Delfine, Robben und eine reiche Unterwasserwelt – der ideale Ort für Naturliebhaber und Abenteurer.

Gibb River Road: Outback-Abenteuer in der Kimberley

Die sagenumwobene Gibb River Road ist eine der spektakulärsten Offroadstrecken der Welt. Sie zieht sich über 660 Kilometer von Broome nach Kununurra durch die Kimberley-Region. Die Route führt Sie zu spektakulären Schluchten, abgelegenen Badestellen, weitläufigen Nationalparks, uralten Felsmalereien und tosenden Wasserfällen. Zahlreiche Begegnungen mit der australischen Tierwelt inklusive.

Die Gibb River Road ist in der Trockenzeit zwischen Mai und Oktober geöffnet und nur mit Allradantrieb befahrbar.

Zum Übernachten bieten sich abgelegene Wildnis-Lodges, romantische Outback-Farmen oder stilvolle Gehöfte an. Und wenn Sie Lust auf Abenteuer haben, zelten Sie einfach unter dem funkelnden Sternenhimmel.

Besuchen Sie während Ihrer Reise auf der Gibb River Road auch unbedingt die Windjana Gorge (Bandilngan), den Tunnel Creek National Park (Dimalurru), die Bell Gorge sowie den beeindruckenden El Questro Wilderness Park. Von Kununurra aus können Sie den riesigen Lake Argyle und die Bungle Bungle Range im Purnululu National Park erkunden – spektakuläre Bienenkorb-Felsformationen, die zum UNESCO Weltnaturerbe zählen.