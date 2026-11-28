Der Roadtrip führt über den «Kings Canyon» im Watarrka National Park, der mit 270 Meter hohen Steilwänden beeindruckt, zum majestätischen Uluru, dem Heiligtum des Aboriginal-Stammes der Anangu. Das Naturwunder liegt im Uluru-Kata Tjuta National Park, das sich 440 km südwestlich von Alice Springs befindet. Der heilige Berg der Ureinwohner ragt 348 m aus der Ebene empor. Unvergesslich: das Farbenspiel über Uluru bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Klettertouren sind aus Respekt vor der kulturellen Bedeutung für die Ureinwohner verboten, aber es gibt viele andere faszinierende Aktivitäten in dieser Region. Unternehmen Sie einen Kamelritt wie die Pioniere, einen Flug mit dem Kleinflugzeug, eine Wanderung oder eine geführte Tour.

Die Fahrt führt weiter nach Katherine, wo die Tropen auf das Outback treffen. Die Nitmiluk Gorge bietet sich bestens für Kajak-Ausflüge an, während die Thermalquellen in Mataranka für Entspannung sorgen. In Tennant Creek fand um 1930 der letzte grosse Goldrausch statt; Hier werden heute Goldschürfkurse angeboten. Australiens berühmteste Outback-Stadt Alice Springs glänzt mit vielen tollen Veranstaltungen und bietet Wander- und Mountainbike-Trails, Quadbike- und Heissluftballonfahrten sowie wunderbare Kunstgalerien mit Malereien der Ureinwohner.

Von Darwin aus erreicht man den Kakadu National Park – den grössten Nationalpark Australiens – der sowohl UNESCO-Weltnatur- als auch Weltkulturerbe ist. Neben knapp 300 Vogelarten und tosenden Wasserfällen beeindrucken vor allem die Felsmalereien, deren Entstehung über 50'000 Jahre zurückreicht.

Die Fahrt auf dem Explorers Way von Darwin ins Rote Zentrum Australiens verspricht einen unvergesslichen Roadtrip. In der modernen und multikulturellen Hauptstadt des Northern Territory kann man sich auf Märkten, im Open-Air-Kino, an der Darwin Waterfront oder bei Bootsfahrten auf das bevorstehende Abenteuer vorbereiten. Der Litchfield National Park, nur 1,5 Stunden von Darwin entfernt, lockt mit Wasserfällen, Badestellen und den geheimnisvollen «magnetischen» Hügeln der Kompasstermiten.

Südaustralien

Die Opalhauptstadt Coober Pedy

Über Oodnadatta und den Oodnadatta Track – eine Offroad-Strecke durch unberührte Natur – erreicht man Coober Pedy. In diesem einzigartigen Ort wird Opal gefördert, und die Hälfte der Einwohner lebt Untertage – geschützt vor der Hitze des Sommers und der Kälte des Winters. Sehenswürdig sind die unterirdischen Kirchen und Galerien sowie die Sandsteinformation «The Breakaways». Die Sonnenuntergänge sind magisch, und ein Rundflug über die Painted Desert ist ein unvergessliches Erlebnis.

Durch das australische Outback

Von Coober Pedy aus lohnt sich ein Abstecher nach William Creek, eine der entlegensten Städte Südaustraliens, am abenteuerlichen Oodnadatta-Track. Der William Creek Pub ist ein beliebter Treffpunkt für Reisende aus aller Welt, und in der Nähe befindet sich der Salzsee Lake Eyre (Kati Thanda) – tiefster Punkt Australiens und beeindruckendes Wahrzeichen des Outbacks. Während der Trockenzeit glitzern weisse Kristalle in der gigantischen Salzpfanne. Sobald sich der See mit Wasser füllt, zieht das kühle Nass die Tiere des Outbacks an. Das Farbenspiel des Lake Eyre bietet ein einzigartiges Fotomotiv. Am besten lässt sich das Schauspiel bei einem Rundflug bewundern.

In den Flinders Ranges und im umliegenden Outback befinden sich einige der ältesten Bergketten der Welt – unvergesslich ist der Anblick der weiten Landschaften und spektakulären Schluchten dieser Region. Im Arkaroola Wilderness Sanctuary in den nördlichen Flinders Ranges können Naturfreunde Gelbfusskängurus beobachten und den atemberaubenden Sternenhimmel über den Granitgipfeln bewundern. Leigh Creek und Parachilna sind bekannt für das urige Prairie Hotel und seine köstliche Outback-Küche. Beim Wilpena Pound, dem riesigen, natürlichen Amphitheater, können Outdoor-Sportler Mountainbikes oder Wanderschuhe nutzen. Hawker und Quorn, die als Kulisse für australische Filme gedient habe, wirken indessen wie Relikte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.

In Port Augusta sieht man bereits den Ozean: Wer den Abschied vom Outback noch verzögern möchte, sollte einen Besuch des Wadlata Outback Centre einplanen und sich auf eine Zeitreise in die Ära der Dinosaurier begeben.

Adelaide: malerische Strände und weltberühmte Weine

Im weltbekannten Barossa Valley, das nur eine Stunde von Adelaide entfernt liegt und als eine der besten australischen Weinregionen gilt, müssen Genussliebhaber nicht lange suchen. Inmitten sanfter Hügel und malerischer Städtchen liegen mehr als 80 Weingüter, die ihre Keller gerne den Besuchern öffnen und immer offen für ein Gespräch sind. Seit über 170 Jahren wird im mediterranen Klima des Barossa Valley Wein angebaut, viele der Weingüter sind seit Generationen in Familienbesitz und einer der ältesten Shiraz-Weine der Welt kommt von hier.

Adelaide selbst ist in den letzten Jahren zu einem Schmelztiegel für Geniesser und Trendsetter geworden. Die Hauptstadt Südaustraliens ist lebendig und vielfältig und bietet Zugang zur Naturpracht von Kangaroo Island und zu malerischen Küstenorten und ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen im Bundesstaat. Und schliesslich bietet Adelaide ein lebhaftes Nachtleben und malerische Strände, um den «Once in a Lifetime»-Roadtrip gebührend abzuschliessen.