Mit Singapore Airlines die Welt entdecken
Singapore Airlines
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Reisen auf höchstem Niveau
Gerade auf langen Flugstrecken machen Komfort, Service und Qualität einen spürbaren Unterschied. Bei Singapore Airlines beginnt die Reise deshalb nicht erst am Ziel. Ein aufmerksamer Service, moderne Flugzeuge und zahlreiche durchdachte Details begleiten die Passagiere vom Abflug bis zur Ankunft.
Dabei können Reisende je nach persönlichen Bedürfnissen zwischen verschiedenen Reiseklassen wählen. Von komfortablem Reisen in der Economy Class über das zusätzliche Raumgefühl der Premium Economy bis hin zum besonderen Reiseerlebnis in Business und First Class bietet Singapore Airlines für unterschiedliche Ansprüche das passende Produkt.
Die Reiseklassen von Singapore Airlines
First & Business Class – entspannt ankommen
Auf einer Langstreckenreise sind Ruhe, Platz und Privatsphäre besonders wertvoll. In der First und Business Class von Singapore Airlines sorgen grosszügige Sitzbereiche und komfortable Liegesitze für beste Voraussetzungen, um auch auf langen Flugstrecken entspannt unterwegs zu sein.
Die 1-2-1-Bestuhlung ermöglicht direkten Zugang zum Gang und bietet viel persönlichen Freiraum. Die Sitze lassen sich in vollwertige Betten verwandeln, sodass auch längere Reiseabschnitte für Erholung genutzt werden können. Kulinarische Abwechslung bietet «Book the Cook»: Ausgewählte Gerichte können bereits vor dem Flug reserviert werden.
Premium Economy – einfach etwas mehr
Wer auf der Langstrecke zusätzlichen Komfort geniessen möchte, findet in der Premium Economy Class eine attraktive Alternative. Mehr Platz und zusätzliche Beinfreiheit schaffen ein angenehmes Raumgefühl und machen insbesondere längere Flugstrecken komfortabler.
Zusätzliche Vorteile wie Priority Check-in und Boarding, eine erhöhte Gepäcklimite sowie ausgewählte kulinarische Angebote ergänzen das Reiseerlebnis. Damit beginnt der zusätzliche Komfort bereits vor dem Einstieg und begleitet die Reise bis zur Ankunft.
Economy Class – komfortabel unterwegs
Auch in der Economy Class legt Singapore Airlines grossen Wert auf ein angenehmes Reiseerlebnis. Ergonomische Sitze, individuelles Entertainment und der aufmerksame Service sorgen dafür, dass auch lange Flugstrecken möglichst angenehm vergehen.
Kostenlose Sitzplatzreservationen in den meisten Buchungsklassen sowie WLAN-Möglichkeiten bieten zusätzlichen Komfort unterwegs. So können Reisende die Zeit an Bord zum Entspannen, für Unterhaltung oder ganz einfach zur Vorfreude auf das bevorstehende Reiseziel nutzen.
Via Singapur die Welt entdecken
Singapur ist das internationale Drehkreuz von Singapore Airlines und Ausgangspunkt für Reisen zu zahlreichen Destinationen weltweit. Ob Asien, Australien, Neuseeland, Europa oder Nordamerika: Das umfangreiche Streckennetz eröffnet vielfältige Möglichkeiten für individuelle Reisen und spannende Kombinationen.
Streckennetz von Singapore Airlines ab Singapur, Stand Oktober 2026, ohne Partnerflüge. Änderungen der Flugpläne vorbehalten.
Alle 76 Destinationen anzeigen
Europa
- Amsterdam, Niederlande
- Barcelona, Spanien
- Brüssel, Belgien
- Frankfurt, Deutschland
- Istanbul, Türkei
- Kopenhagen, Dänemark
- London, Grossbritannien
- Madrid, Spanien
- Mailand, Italien
- Manchester, Grossbritannien
- München, Deutschland
- Paris, Frankreich
- Rom, Italien
- Zürich, Schweiz
Asien
- Ahmedabad, Indien
- Bandar Seri Begawan, Brunei
- Bangkok, Thailand
- Bengaluru, Indien
- Busan, Südkorea
- Cebu, Philippinen
- Chengdu, China
- Chennai, Indien
- Chongqing, China
- Colombo, Sri Lanka
- Da Nang, Vietnam
- Delhi, Indien
- Denpasar (Bali), Indonesien
- Dhaka, Bangladesch
- Fukuoka, Japan
- Guangzhou, China
- Hangzhou, China
- Hanoi, Vietnam
- Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
- Hongkong
- Hyderabad, Indien
- Jakarta, Indonesien
- Kochi, Indien
- Kolkata, Indien
- Kuala Lumpur, Malaysia
- Malé, Malediven
- Manila, Philippinen
- Medan, Indonesien
- Mumbai, Indien
- Nagoya, Japan
- Osaka, Japan
- Peking, China
- Penang, Malaysia
- Phnom Penh, Kambodscha
- Phuket, Thailand
- Sapporo, Japan
- Seoul, Südkorea
- Shanghai, China
- Shenzhen, China
- Siem Reap, Kambodscha
- Surabaya, Indonesien
- Taipeh, Taiwan
- Tokio, Japan
- Xiamen, China
- Yangon, Myanmar
Australien & Neuseeland
- Adelaide, Australien
- Auckland, Neuseeland
- Brisbane, Australien
- Cairns, Australien
- Christchurch, Neuseeland
- Darwin, Australien
- Melbourne, Australien
- Perth, Australien
- Sydney, Australien
Nordamerika
- Los Angeles, USA
- New York, USA
- San Francisco, USA
- Seattle, USA
Afrika & Naher Osten
- Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
- Johannesburg, Südafrika
- Kapstadt, Südafrika
- Riad, Saudi-Arabien
Der Zwischenstopp wird zum Reiseerlebnis
Singapur Stopover
Warum nur umsteigen, wenn sich unterwegs eine der spannendsten Metropolen Asiens entdecken lässt? Singapur eignet sich hervorragend für einen Stopover und lässt sich unkompliziert als zusätzlicher Reisebaustein in eine Reise integrieren. Die Stadt verbindet moderne Architektur und urbane Dynamik mit überraschend vielen Grünflächen, unterschiedlichen Kulturen und einer vielseitigen Kulinarik.
Von Chinatown bis Sentosa
In Vierteln wie Chinatown, Little India und Arab Street zeigt sich die kulturelle Vielfalt Singapurs, während Marina Bay und Clarke Quay für das moderne Gesicht der Metropole stehen. Auch ein Abstecher nach Sentosa Island lässt sich in einen Aufenthalt integrieren.
Aus einem einfachen Zwischenstopp werden so ein oder mehrere zusätzliche Reisetage und aus einer Flugverbindung ein weiteres Erlebnis. Passende Unterkünfte finden Sie bei unseren Hotels in Singapur.
Changi Airport neu erleben
Schon der Zwischenstopp am Flughafen kann in Singapur zum Erlebnis werden. Changi Airport gehört seit Jahren zu den beliebtesten Flughäfen der Welt. Kurze Wege, moderne Infrastruktur und zahlreiche Freizeitangebote machen auch längere Umsteigezeiten angenehm. Wer etwas mehr Zeit zur Verfügung hat, kann den Aufenthalt nutzen, um den Flughafen zu erkunden oder den Zwischenstopp mit einem Aufenthalt in Singapur zu verbinden. Damit wird Changi zu mehr als einem klassischen Umsteigeflughafen.
Jewel Changi Airport
Ein besonderes Highlight ist Jewel Changi Airport. Tropische Gärten, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und spektakuläre Architektur schaffen eine Erlebniswelt, die weit über einen klassischen Flughafen hinausgeht. Im Zentrum steht der spektakuläre Rain Vortex. Gemeinsam mit der üppigen Vegetation entsteht eine besondere Verbindung von Natur und moderner Architektur. Jewel macht damit selbst einen längeren Aufenthalt am Flughafen zu einem Teil der Reise.
Ihre Reise. Persönlich geplant.
Eine Reise besteht nicht nur aus dem Flug. Unsere Reisespezialistinnen und Reisespezialisten unterstützen bei der individuellen Planung und kombinieren die passenden Flüge mit Hotels, Rundreisen und weiteren Reisebausteinen.
Ob ein Stopover in Singapur, mehr Komfort in der Premium Economy oder Business Class oder eine individuelle Reise mit mehreren Stationen: Gemeinsam stellen wir die Reise so zusammen, dass sie zu den persönlichen Wünschen und Vorstellungen passt.
Wohin darf Ihre nächste Reise führen?
Entdecken Sie mit Singapore Airlines faszinierende Destinationen und verbinden Sie komfortables Reisen mit einer individuell geplanten Ferienreise. Unsere Reisespezialistinnen und Reisespezialisten beraten Sie persönlich bei der Auswahl der passenden Flugverbindung, Reiseklasse und Reisebausteine.
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