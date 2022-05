Australien Rundreisen von A bis Z

Australien ist ein riesiges Land – wo soll man da mit seiner Erkundungstour am besten beginnen? Und was plant man als Höhepunkt für den Schluss auf? Australien Rundreisen sind ideal, um dieses enorm vielfältige Land am anderen Ende der Welt eingehend kennenzulernen. Je nach Region, Jahreszeit und Art der Reise finden Sie in unserer breiten Angebotspalette Touren zwischen zwei und mehr als dreissig Tagen – Sie haben die Wahl. Der Seele des australischen Outbacks kommt man auf 4WD-Touren nahe. Kleingruppenreisen sind besonders nachhaltig, denn auf diesen Touren erfahren Gäste das Land intensiv und im Detail. Im Roten Zentrum bei Alice Springs und dem mystischen Uluru im Zentrum des Landes spielt die uralte Kultur der Aborigines auch bei Touren und Rundreisen eine wichtige Rolle. Entlang der Ostküste eignen sich Busrundreisen sehr gut, denn so fahren Sie komfortabel von Sydney oder Brisbane in Richtung der tropischen Regionen in Nord-Queensland. Wenn Sie dann zum Beispiel von Darwin, Adelaide oder Perth Ihre nächste geführte Rundreise antreten möchten, sind Inlandflüge praktisch, um die grossen Distanzen schnell und zielgerichtet zu überwinden.

Ob Weltstädte, beschauliche Dörfer auf dem Land, Outback- oder Regenwaldlandschaften, Weingebiete im Südwesten oder tropischer Dschungel auf einer Insel im Great Barrier Reef – wählen Sie aus unserem riesigen Angebot an Touren und Rundreisen aus und stellen Sie sich so Ihre persönliche Traumroute zusammen. Unsere Australien Experten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot für unvergessliche Ferien in Down Under.