Beschreibung

Einleitung Entfliehen Sie der Hektik der Stadt in eine Oase in der Natur, um die wunderschöne westaustralische Landschaft zu geniessen. Die umweltfreundlichen Tiny Cabins, durchdachte, kleine Häuschen an malerischer Lage, bieten trotz der geringen Grösse alles was man zum Wohlfühlen braucht.

Lage Die Tiny Cabins liegen inmitten der Natur, verstreut über den Südwesten von Westaustralien und sind der ideale Ort für einen Kurzurlaub in der Natur. Das Angebot, welches aktuell von Tiny Cabins in Busselton, dem Avon Valley, Chittering, Serpentine, Esperance, Denmark und Yallingup reicht, wird in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Angebot Mitten in der Natur, abseits von Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten stehen die Tiny Cabins und sind für Selbstversorger ausgelegt, welche die Zutaten für Ihre Mahlzeiten selber mitbringen.

Zimmer Viel mehr als nur ein Ort zum Schlafen oder Träumen ist jedes Tiny Cabin anders eingerichtet und so verfügt jedes über das eine oder andere spezielle Extra. Obwohl die Häuschen klein sind, bieten sie überraschend viel Komfort und sind mit allem ausgestattet, was es zum Wohlfühlen braucht. Alle Cabins verfügen über eine Klimaanlage, ein grosses Fenster mit Blick in die herrliche Natur, ein Doppelbett mit Bettwäsche und Leselampen, eine Warmwasser Dusche mit Frottiertüchern, eine Küchenzeile mit zweiflammigem Herd, Kühlschrank und allen wichtigen Kochutensilen und einen Grill im Freien. Einzelne Häuschen verfügen sogar über eine outdoor Badewanne unter dem Sternenhimmel. Und alle Häuschen garantieren Ruhe und Stille.

Tipp vom Spezialisten Die Tiny Cabins sind der ideale Ort um abseits vom Rummel ein paar Tage inmitten der Natur zu geniessen.