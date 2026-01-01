Smiths Beach Resort
Margaret River
Beschreibung
Lage
Das Smiths Beach Resort in Margaret River liegt rund 3.5 Stunden südlich von Perth, an einem langen Sandstrand. Viele Sehenswürdigkeiten und Weingüter sind in wenigen Minuten erreichbar.
Angebot
Die Gäste können am Pool ent-spannen, ein Tennismatch spielen, im eigenen Zimmer eine Massage geniessen, das Wifi nutzen oder Yoga-Sitzungen im Zimmer oder im Hotelareal buchen. Für das kulinarische Wohl wird im Restaurant gesorgt.
Zimmer
Das Resort bietet von der luxuriösen Beachhütte bis zum Apartment mit ein bis drei Schlafzimmer verschiedene Unterkünfte mit Garten oder Meerblick. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein offener Wohnbereich mit Essecke, eine Kochmöglichkeit, ein TV, eine Klimaanlage, ein Innenhof mit BBQ, ein Parkplatz und eine Waschmaschine/Trockner.
ab CHF 176.– / pro Person
Loading map...