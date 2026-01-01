Beschreibung

Lage Das Smiths Beach Resort in Margaret River liegt rund 3.5 Stunden südlich von Perth, an einem langen Sandstrand. Viele Sehenswürdigkeiten und Weingüter sind in wenigen Minuten erreichbar.

Angebot Die Gäste können am Pool ent-spannen, ein Tennismatch spielen, im eigenen Zimmer eine Massage geniessen, das Wifi nutzen oder Yoga-Sitzungen im Zimmer oder im Hotelareal buchen. Für das kulinarische Wohl wird im Restaurant gesorgt.